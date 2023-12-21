Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.6 комментариев
Порошенко назвал преступлением нехватку снарядов и дронов у ВСУ
Экс-президент Украины Порошенко в ходе выступления в Раде раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте
Бывший президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Раде раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте, назвав нехватку снарядов и систем ПВО преступлением, за которое следует отвечать.
Порошенко во время выступления в Верховной раде заявил, что вернулся с фронта, где военные рассказали ему о непростой ситуации, по его словам, «сказать, что там не хватает снарядов, так же, как и систем ПВО – ничего не сказать», передает RT.
Он также заявил, что на фронте не хватает дронов, хотя на специальных складах их якобы «десятки тысяч». Порошенко заявил, что это преступление, за которое нужно наказывать.
Ранее рядовые бойцы и офицеры ВСУ раскритиковали своих командиров, западных союзников и указали на системные проблемы украинских войск.