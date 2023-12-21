Порошенко назвал преступлением нехватку снарядов и дронов у ВСУ

Экс-президент Украины Порошенко в ходе выступления в Раде раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте

Tекст: Вера Басилая

Порошенко во время выступления в Верховной раде заявил, что вернулся с фронта, где военные рассказали ему о непростой ситуации, по его словам, «сказать, что там не хватает снарядов, так же, как и систем ПВО – ничего не сказать», передает RT.

Он также заявил, что на фронте не хватает дронов, хотя на специальных складах их якобы «десятки тысяч». Порошенко заявил, что это преступление, за которое нужно наказывать.

Ранее рядовые бойцы и офицеры ВСУ раскритиковали своих командиров, западных союзников и указали на системные проблемы украинских войск.