Путин поручил закладывать «резерв мощности» при расширении Восточного полигона

Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения

Путин подписал указ о лишении Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

Tекст: Антон Антонов

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности открытого акционерного общества «Севернефтегазпром», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Трейдинг», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Девелопмент», передает РИА «Новости».

Российские акционеры получат доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные долям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад правительство установило предел цены для Газпрома на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил Газпрому покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий, с которыми газ добывается на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.



