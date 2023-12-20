Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.5 комментариев
Путин призвал нарастить провозную способность магистралей Восточного полигона
Своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей, при строительстве новых объектов также нельзя забывать и о действующей инфраструктуре, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Восточного полигона.
Путин заявил, что при строительстве новых объектов нельзя забывать о действующей инфраструктуре, о ее поддержании в нормативном состоянии, где есть проблемные участки, передает РИА «Новости».
«Давайте сегодня обсудим подходы к решению этих задач. При этом вновь хочу подчеркнуть: приоритет должен быть один – эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и поселков», – подчеркнул президент.
Ранее Путин назвал крайне востребованным восточное направление железных дорог России.