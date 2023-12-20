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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    7 комментариев
    20 декабря 2023, 18:54

    На Украине лишили Брежнева почетного звания

    Власти украинского Днепра лишили Брежнева звания почетного гражданина

    На Украине лишили Брежнева почетного звания
    @ Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Днепра (ранее Днепропетровск) на востоке Украины приняли решение о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, сообщил мэр города Борис Филатов.

    Он объявил, что по результатам последней сессии городского совета Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра, передает ТАСС.

    В сентябре власти Днепра отказались лишить Брежнева звания почетного гражданина города. До этого Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного киевлянина.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парадокс заключается в том, что именно Брежнев создал ту систему власти, итогом деятельности которой стало появление и президента Украины Владимира Зеленского и многих его предшественников.

    Леонид Брежнев родился 19 декабря 1906 года в поселке Каменка Днепропетровской области Украины. После смещения Никиты Хрущева в 1964 году Леонид Брежнев избран первым секретарем ЦК КПСС. С 1966 года – Генеральный секретарь ЦК КПСС, одновременно с 1977 года – председатель Президиума Верховного Совета СССР. Скончался 10 ноября 1982 года на 76-м году жизни.

    20 декабря 2023, 05:26
    Наемники из Канады после трех дней «ада» заявили о приближающемся поражении ВСУ

    Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября

    Tекст: Антон Антонов

    Канадские наемники, для которых ноябрь 2023 года оказался самым «смертоносным», сомневаются в том, стоит ли им оставаться на Украине, сообщают СМИ.

    Как пишет Globe and Mail со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, уроженцы Торонто пережили три дня «ада» в окопах и полагают, что вооруженные силы Украины «постепенно проигрывают», передает РИА «Новости».

    По их мнению, главной проблемой для Украины стало ослабление внимания со стороны Запада и замедление поставок военной помощи. «Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит», – заявил Дейв.

    Как заявил один из наемников, он «часто задумывается о том», что он делает на Украине – «это происходит каждый раз», когда поступает информация о гибели очередного канадского наемника.

    Они признают, что активные действия ВСУ прекратились, провальное контрнаступление сменилось наступлением российской армии. У ВСУ не хватает боеприпасов, а «российские пехотинцы продолжают идти вперед». Они сравнили Россию с «персонажем видеоигры, который постоянно возрождается».

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков.

    Коментарии (15)
    20 декабря 2023, 12:22
    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому

    Военкор Громов: Россия планомерно уничтожает все украинские носители ракет Storm Shadow

    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские военные, судя по всему, бьют по аэродрому Канатово, где базируются истребители Су-24. Это необходимо для того, чтобы противник не смог использовать западные ракеты Storm Shadow. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Федор Громов. Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Кропивницком (Кировоград)

    «В Кировоградской области Украины находится аэродром Канатово. Оттуда, насколько известно, взлетают носители ракет Storm Shadow, в частности Су-24», – сказал Федор Громов, военный корреспондент. Он допускает, что именно они стали целью ударов ВС РФ. 

    По мнению собеседника, наши войска превентивными ударами стремятся уничтожить украинскую авиацию. «У российской армии есть силы и возможности для нанесения максимального урона аэродрому. Мы планомерно уничтожаем возможные носители Storm Shadow», – подчеркнул Громов.

    При этом, как полагает военный корреспондент, Кировоградская область имеет слабую систему ПВО. Он отметил, что переданные Западом комплексы расположены в основном в Киеве. «Не исключено, что наши удары наносятся силами «Искандеров», – считает Громов. Собеседник также допускает, что в атаке могли быть задействованы и беспилотники «Герань». Он прогнозирует, что в ближайшее время ВС РФ продолжат наносить удары по этой цели.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде) Кировоградской области Украины. Отмечается, что взрывы раздались до объявления воздушной тревоги. Примечательно, но ВС РФ уже не первый раз за последнее время наносят удары по этой территории.

    Аналогичные сообщения поступали несколькими днями ранее. Также в конце ноября сообщалось о массированной атаке, в том числе на Кировоградскую область. Кроме того, в октябре отмечалось, что в результате российских ударов в регионе был поврежден объект инфраструктуры, что привело к возгоранию.

    Коментарии (19)
    19 декабря 2023, 21:48
    Зеленскому перевели заданный на русском языке вопрос журналиста
    Зеленскому перевели заданный на русском языке вопрос журналиста
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский удивился, когда в ходе пресс-конференции переводчик начал переводить на украинский язык заданный журналистом на русском вопрос.

    «Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить (с русского на украинский)», – сказал украинский лидер, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Зеленский дослушал вопрос на русском языке, сняв наушник, но ответил на украинском.

    В августе президенту Украины Владимиру Зеленскому направили вторую по счету петицию с просьбой убрать русский язык с официального сайта главы украинского государства.

    Коментарии (12)
    20 декабря 2023, 12:47
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит

    Захарова объяснила заявление Зеленского о непонимании русского языка

    Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о том, что перестал понимать русский язык, не лукавил, но предметом гордости это быть не должно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

     «Он абсолютно не лукавит. <…> Язык – это то, что позволяет расширять твой кругозор, более оперативно получать информацию. Чем же тут гордиться, если, как он сказал, он забыл язык, не помнит, не понимает. Что здесь является предметом гордости?» – задалась вопросом дипломат в эфире программы на радио Sputnik.

    При этом, подчеркнула Захарова, это заявление рассчитано на людей, в «которых национализм вытеснил все остальное: нравственность, мораль, даже прагматику». По ее словам, это пещерный национализм, на уровне привитого инстинкта.

    Захарова добавила, что Зеленскому требуется не только переводчик.

    «Я не беру на себя смелость ставить какие-то диагнозы, но это же очевидные вещи», – заключила она.

    Напомним, Зеленскому на пресс-конференции перевели вопрос, заданный на русском языке. Вопрос президент Украины дослушал, сняв наушник, но ответил на украинском языке.

    Коментарии (14)
    20 декабря 2023, 04:27
    В Европе указали на сложность отмены санкций против России

    Дипломатический источник в Брюсселе счел маловероятной отмену санкций ЕС к России после завершения конфликта на Украине

    В Европе указали на сложность отмены санкций против России
    @ Daniel Kalker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае полного завершения боевых действий на Украине Евросоюз вряд ли отменит антироссийские санкции, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

    Источник ТАСС заявил, что отменить санкции «будет очень сложно», даже если этот шаг станет «частью мирного соглашения». Он пояснил, что для отмены санкций, как и для их введения, необходимо «единогласное решение» в Совете ЕС. Затормозить процесс может любая из 27 стран ЕС «под любым предлогом».

    Указывается, что «нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены», а «возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены». Источник отметил, что «вопрос о потенциальных условиях отмены санкций за более чем полтора года» ни разу не рассматривали в Совете ЕС.

    Напомним, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Союзники Украины требуют от России завершить специальную военную операцию на Украине и возместить украинской стороне ущерб.

    Коментарии (23)
    20 декабря 2023, 00:58
    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США, Германия и Украина проголосовали против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма
    @ Loey Felipe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Генассамблее ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали 49 стран, включая США, Германию и Украину, сообщают информационные агентства.

    В число стран, которые проголосовали против, также вошли Великобритания, Италия, Япония, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие.

    Многие из них утверждают, что такое решение принято, поскольку Москва якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для «оправдания» специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, документ поддержали 118 стран, воздержались 14 стран. В результате внесенная Россией резолюция была принята Генассамблеей ООН.


    Коментарии (27)
    20 декабря 2023, 14:37
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки поразили скопления живой силы и техники украинской армии у поселков Вербовое и Работино в Запорожской области, сообщило российское Минобороны.

    У этих населенных пунктов поражены 14-й бригада нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовая и 116-й механизированная бригады ВСУ, украинская сторона потеряла до 70 человек, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ВСУ потеряли там две бронемашины, два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла до 75 человек, две гаубицы «Мста-Б», орудие «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад у Синьковки и Терн в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 40 человек, две БМП, два пикапа и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР) и Торского (ДНР). За сутки украинская армия потеряла до 180 человек, две бронемашины и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Шумов в ДНР. Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР. Общие потери украинской стороны на этом направлении составили до 250 человек, танк и три автомобиля.

    При контрбатарейной борьбе поражены словацкая САУ Zuzana 2 и британская САУ AS-90, две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в ДНР. Украинская сторона потеряла до 110 человек и две САУ «Акация».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику украинской армии в 127 районах.

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 03:28
    Взрывы прогремели в Харькове
    Взрывы прогремели в Харькове
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, в Харькове произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, очередной мощный взрыв прогремел в подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает ТАСС.

    Напомним, сообщения о взрывах в Херсоне поступают с вечера вторника. Взрывы также прозвучали неподалеку от окраин Киева.

    Коментарии (29)
    20 декабря 2023, 02:47
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    @ Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин является геополитическим победителем 2023 года, а американский предприниматель Илон Маск – бизнесменом года, заявил обозреватель Джеральд Бейкер.

    Бейкер заявил, что «не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Обозреватель указал, что нынешняя позиция Путина «неизмеримо сильнее, чем год назад». Подчеркивается, что «хваленое контрнаступление Киева застопорилось», а российская экономика смогла устоять под давлением Запада. По мнению Бейкера, «европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает», передает РИА «Новости».

    Комментируя положение Маска, Бейкер заявил: «Возможно, его затея с Twitter/X (заблокирован в России) стоила ему целого состояния, но его основной бизнес продолжает работать».

    Напомним, Путин был включен в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии Time. В шорт-лист попали девять человек, включая короля Британии Карла III и председателя КНР Си Цзиньпина. В результате человеком года по версии журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт.

    Американское издание Politico назвало главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину «Разрушителем года», потому что она разрушила мечты Запада по удушению российской экономики.

    Коментарии (12)
    19 декабря 2023, 20:18
    На Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек

    Зеленский заявил, что военные предложили мобилизовать 500 тыс. украинцев

    На Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство украинской армии предложило президенту страны Владимиру Зеленскому провести дополнительную мобилизацию в несколько сотен тысяч человек, сообщил политик на пресс-конференции.

    Военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек, сказал Зеленский, передает ТАСС.

    По его словам, это будет стоить еще 13,4 млрд долларов. Зеленский обратился к премьеру Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко с вопросом о том, откуда взять на это средства.

    Ранее во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим уже провел девять волн мобилизации, в настоящее время продолжается десятая волна.

    Коментарии (30)
    20 декабря 2023, 06:45
    Взрывы произошли в Кропивницком

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прозвучали в Кропивницком (Кировограде) Кировоградской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    Уточняется, что взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также прозвучали неподалеку от окраин Киева и в Харькове. Кроме того, сообщения о взрывах в подконтрольном украинским войскам Херсоне поступали вечером во вторник и в ночь на среду.

    Коментарии (5)
    20 декабря 2023, 13:30
    Песков счел абсурдным процессом поиск формулы мира на Украине без участия России
    Песков счел абсурдным процессом поиск формулы мира на Украине без участия России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поиск формулы мира по урегулированию кризиса на Украине без участия России является абсурдом без потенциала на результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он призвал раскрыть глаза и посмотреть на факты: формулу мира пытаются искать без участия России.

    Это является, по словам представителя Кремля, абсурдным процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты, передает ТАСС.

    Он добавил, что сейчас тема переговоров по Украине не актуальна, для нее нет никакого фундамента и предпосылок.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над «формулой мира».

    Коментарии (12)
    20 декабря 2023, 01:29
    Взрывы прогремели неподалеку от окраин Киева
    Взрывы прогремели неподалеку от окраин Киева
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской области Украины прогремели взрывы, сообщают местные власти и украинские СМИ. Также взрывы звучат в подконтрольном украинским войскам Херсоне.

    Взрывы прозвучали неподалеку от окраин Киева. Киевская городская военная администрация заявила, что в «пригороде столицы работает ПВО». Позднее украинские СМИ сообщили, что новые взрывы произошли ночью в Киевской области.

    Кроме того, начиная с вечера вторника поступают сообщения о взрывах в Херсоне. Взрывы фиксировались уже пять раз. Сообщалось, что в городе частично пропало электричество, передает ТАСС.

    Напомним, вечером в понедельник взрывы прозвучали в Кременчуге, сообщалось, что один из взрывов произошел на промышленном объекте.

    Коментарии (0)
    20 декабря 2023, 02:24
    Зеленский счел неактуальным вопрос мирных переговоров с Россией

    Зеленский заявил о подготовке украинской «формулы мира» и назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией

    Зеленский счел неактуальным вопрос мирных переговоров с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Украина работает над «формулой мира», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что первые пять пунктов украинской «формулы мира» были «проработаны на встрече в Мальте», следующие будут рассмотрены на встрече в Швейцарии. Сейчас Киев пытается выработать единую позицию 50 стран по этому документу. Когда они договорятся, эту позицию передадут России, передает РИА «Новости».

    Встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира», пройдет 14 января в швейцарском городе Давос. Она будет организована совместно Швейцарией и Украиной, передает ТАСС.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.

    Коментарии (5)
    20 декабря 2023, 09:27
    В Киеве испугались надвигающейся энергетической катастрофы

    Депутат Кучеренко: Состояние энергорынка Украины вызывают тревогу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко заявил, что оценки украинских энергетиков касательно состояния энергорынка Украины вгоняют его в ступор.

    Он процитировал энергетика Юрия Сакву, указавшего, что рынок электроэнергии на Украине пятый год подряд движется в направлении «неконтролируемого финансового хаоса», передает РИА «Новости».

    По словам Кучеренко, оценка тревожная. Также он сыронизировал над звучащими со стороны европейских и украинских чиновников «победными реляциями» по поводу «огромных успехов» реформы энергорынка.

    Он добавил, что разница в оценке состояния дел профессионалами и функционерами не просто пугает его, а «вгоняет в ступор».

    «Трагедия это или катастрофа? Можно ли ошибаться в оценке реалий нашей «готовности»?! Точно нет! Сознательно это делается?! Ответ ищите сами!» – подытожил Кучеренко.

    Ранее Кучеренко высмеял объяснения киевских властей относительно инфраструктурных проблем города на фоне подтопления метро.

    Коментарии (0)
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