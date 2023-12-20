Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.2 комментария
На Украине лишили Брежнева почетного звания
Власти украинского Днепра лишили Брежнева звания почетного гражданина
Власти Днепра (ранее Днепропетровск) на востоке Украины приняли решение о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, сообщил мэр города Борис Филатов.
Он объявил, что по результатам последней сессии городского совета Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра, передает ТАСС.
В сентябре власти Днепра отказались лишить Брежнева звания почетного гражданина города. До этого Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного киевлянина.
Газета ВЗГЛЯД писала, что парадокс заключается в том, что именно Брежнев создал ту систему власти, итогом деятельности которой стало появление и президента Украины Владимира Зеленского и многих его предшественников.
Леонид Брежнев родился 19 декабря 1906 года в поселке Каменка Днепропетровской области Украины. После смещения Никиты Хрущева в 1964 году Леонид Брежнев избран первым секретарем ЦК КПСС. С 1966 года – Генеральный секретарь ЦК КПСС, одновременно с 1977 года – председатель Президиума Верховного Совета СССР. Скончался 10 ноября 1982 года на 76-м году жизни.