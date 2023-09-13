Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.24 комментария
Власти Днепра отказались лишить Брежнева звания почетного гражданина
Власти Днепра (ранее Днепропетровск) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, сообщают украинские СМИ.
Так, в решении горсовета указано, что основанием для лишения кого-либо звания почетного гражданина города является личное обращение гражданина либо вступление в силу обвинительного приговора в отношении гражданина, передает ТАСС.
В документе указано, что так как Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики был принят 9 апреля 2015 года, основания для лишения его звания нет.
Ранее стало известно, что Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного киевлянина. При этом ранее президента Украины Владимира Зеленского попросили вернуть звания «героев Украины» сотрудничавшим с нацистской Германией лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.