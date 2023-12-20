Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.0 комментариев
Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ
Балицкий: Организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной
Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной – скорее всего, фронт рухнет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий заявил, что украинская армия, как и Украина в целом, не состоялась, поэтому весной закончится организованное военное сопротивление и, скорее всего, фронт рухнет, передает РИА «Новости». Он добавил, что «сильно садится наступательный потенциал», отсутствует достаточное количество снарядов и подготовка.
Балицкий добавил, что нацбатов, которые ранее показывали хорошую динамику боя, в рядах ВСУ сегодня практически не осталось, а украинская армия состоит «из дедушек или шпаны».
По его словам, из-за неумения украинских солдат пользоваться техникой, она несет огромные потери. Также Балицкий указал на проблему в украинской армии с точки зрения взаимодействия родов войск.
«Как нас учили в свое время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги», – отметил глава Запорожской области.
Ранее Балицкий высказал уверенность в освобождении Россией Одессы и Киева.