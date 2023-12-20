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    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    20 комментариев
    20 декабря 2023, 09:09

    Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ

    Балицкий: Организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной – скорее всего, фронт рухнет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил, что украинская армия, как и Украина в целом, не состоялась, поэтому весной закончится организованное военное сопротивление и, скорее всего, фронт рухнет, передает РИА «Новости». Он добавил, что «сильно садится наступательный потенциал», отсутствует достаточное количество снарядов и подготовка.

    Балицкий добавил, что нацбатов, которые ранее показывали хорошую динамику боя, в рядах ВСУ сегодня практически не осталось, а  украинская армия состоит «из дедушек или шпаны».

    По его словам, из-за неумения украинских солдат пользоваться техникой, она несет огромные потери. Также Балицкий указал на проблему в украинской армии с точки зрения взаимодействия родов войск.

    «Как нас учили в свое время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги», – отметил глава Запорожской области.

    Ранее Балицкий высказал уверенность в освобождении Россией Одессы и Киева.

    19 декабря 2023, 12:34
    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN

    Украинские военные пожаловались журналисту CNN на превосходство армии России

    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА, а также на тяжелые условия на передовой, рассказал репортер CNN Ник Уолш, прибывший на Украину.

    По его словам, по 40 российских беспилотников ежедневно атакуют окопы ВСУ, а российская РЭБ при этом глушит украинские дроны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные признались Уолшу, что несут серьезные потери и уже падают духом.

    Уолш добавил, что на Украине царит смерть, грязь, угнетают тупик и напоминания об иссякающей американской помощи: все печально и чувствуется отчаяние.

    «Раньше ВСУ не говорили о поражении, но, похоже, к этому все и идет», – подытожил журналист.

    Ранее сообщалось, что командир действующей в районе Авдеевки 59-й бригады вооруженных сил Украины заявил, что прикажет солдатам идти с лопатами на российских военных.

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    19 декабря 2023, 14:37
    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО

    Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными

    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    По его словам, с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и РСЗО, передает ТАСС.

    Кроме того, Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

    Ранее Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных ВС России, в пять раз превышает площадь, которую занимали ДНР и ЛНР до начала специальной военной операции.

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    19 декабря 2023, 18:24
    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ на нескольких направлениях на востоке Украины оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, приходится воевать в условиях преимущества противника и в вооружении, и в личном составе, передает ТАСС.

    Сырский добавил, что украинские войска перешли к обороне на Купянском, Артемовском и Лиманском направлениях, в частности в районе села Синьковка Харьковской области.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска за минувшие сутки отразили восемь атак украинской армии на Купянском направлении и нанесли поражение подразделениям 115-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.

    Ранее репортер CNN рассказал, что солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА.

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    19 декабря 2023, 10:35
    Рядовые бойцы ВСУ назвали причины провала «контрнаступа»
    Рядовые бойцы ВСУ назвали причины провала «контрнаступа»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рядовые бойцы и офицеры ВСУ раскритиковали своих командиров, западных союзников и указали на системные проблемы украинских войск.

    Украинский оператор разведывательного дрона с ником «Рядовой Шутник» рассказал, что целую неделю перед наступлением по российским позициям наносили массированные артиллерийские удары, при этом им дали понять, что снарядов калибра 82 и 120 мм у ВСУ очень много, а 155 мм – практически неограниченно, передает РИА «Новости».

    По его словам, предполагалось, что за 12 часов ВСУ продвинутся на 5–10 километров, а за сутки прорвут первую линию обороны и подготовят плацдарм для следующих бригад, которые должны были взять Токмак.

    На вопрос: «А если что-то пойдет не так?» им ответили, что у командования есть «план Б», которого, как оказалось, не было.

    Причины провала, по его мнению, – минные поля и разрушение плотины Каховской ГЭС, спутавшие все карты.

    Другой боец, выступающий под псевдонимом Арти Грин, рассказал, что у ВСУ не было «никаких шансов», но в Киеве не сумели адекватно оценить ситуацию.

    По его словам, когда готовились к наступлению, то понятия не имели о ресурсах противника, зато в телевизоре часто появлялся Буданов и сообщал, что якобы «у них (у русских) все плохо», а «мы еще сезон в Крыму застанем».

    Очевидно, командование сильно недооценило российские возможности. А союзники поставили ВСУ в «неудобное положение», не дав нужного оружия.

    В итоге Грин заявил, что в таких условиях ВСУ повезло, что прорыва к Азовскому морю не случилось.

    Военнослужащий и телеведущий Сергей Гнездилов рассказал, что 47-я бригада, наступавшая в Запорожской области, быстро оказалась обескровлена, аналогичная ситуация была и во всех пехотных частях ВСУ.

    Боец 110-й бригады Дмитрий Горбань (позывной Француз) говорит, что командиры не считаются с жертвами. Солдат бросают в «мясные штурмы» – атаки без артиллерийской подготовки и разведки – и заставляют держать «мясные обороны» при многократном превосходстве российских сил.

    «Пока потери не достигнут 70%, никто не разрешит отступить», – добавляет он.

    По его словам, «ротный считается хорошим, только если его подразделение несет реальные физические потери» 60–80 человек в месяц.

    Напомним, в начале ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

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    19 декабря 2023, 14:39
    Шойгу сообщил о ликвидации большей части иностранных наемников ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков, в том числе из Британии, Польши и США, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    «Уничтожены свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу рассказал, что в ходе СВО на Украине были ликвидированы 103 особо жестоких военных преступника.

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    19 декабря 2023, 11:12
    Военкоры показали, как раненый российский солдат вытащил из-под огня товарища

    Военкоры «Русской Весны» показали, как раненый российский солдат вытащил товарища из-под обстрела вражеского дрона

    Военкоры показали, как раненый российский солдат вытащил из-под огня товарища
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Военкоры «Русской Весны» опубликовали видеокадры того, как раненый российский солдат спасает тяжелораненого товарища из-под огня, отвлекая на себя внимание украинского дрона и уворачиваясь от гранат.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликована видеозапись, на которой видно, как раненый российский боец под обстрелом украинского дрона пытается спасти своего тяжелораненого товарища.

    На кадрах видно, что боец отвлекает на себя внимание, после чего многократно уворачивается от сброшенных на него гранат и вызывает помощь по рации.


    Далее дрон возвращается к тяжелораненому бойцу, сбрасывает на него гранаты, однако попасть уже не может.

    «Есть все шансы, что бойцы в итоге спаслись. Судьба парней все также неизвестна, но в итоге враг не опубликовал кадры их гибели, потому надеемся, что они выжили», – отмечается в посте.

    Ранее сообщалось, что два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

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    19 декабря 2023, 14:08
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Шойгу: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 159 тыс. военных

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за контрнаступление превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    Он отметил, что эти потери включают 37 Leopard, 2348 бронемашин, из них 50 Bradley. Министр отметил, что, видимо, поэтому до сих пор не видно на поле боя американских Abrams, поставленных несколько месяцев назад, передает ТАСС.

    Также Шойгу рассказал, что Украине поставлено 5 220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тыс. беспилотных летательных аппаратов, свыше 1,3 тыс. артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 млн 650 тыс. снарядов калибра 155 мм и 122 мм.

    Напомним, в начале ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 16:12
    Шойгу: В боевую учебу ВС России внедрены нестандартные тактические приемы

    Глава Минобороны Шойгу сообщил о внедрении нестандартных тактических приемов в боевую учебу военных России

    Шойгу: В боевую учебу ВС России внедрены нестандартные тактические приемы
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Новые и нестандартные тактические приемы внедрены в подготовку российских военных в ходе спецоперации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    По его словам, в боевую учебу внедрены новые, нестандартные тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя, передает ТАСС. Также Шойгу отметил троекратное увеличение пропускной способности окружных и армейских полигонов.

    Кроме того, по его данным, дополнительно оборудовано свыше 1,5 тыс. учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более 800 учебных объектов. «Практически в кратчайшие сроки была создана новая система подготовки военных специалистов», – заключил министр.

    Ранее Шойгу заявил об открытии военных учебных центров во всех регионах России.

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    20 декабря 2023, 05:26
    Наемники из Канады после трех дней «ада» заявили о приближающемся поражении ВСУ

    Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября

    Tекст: Антон Антонов

    Канадские наемники, для которых ноябрь 2023 года оказался самым «смертоносным», сомневаются в том, стоит ли им оставаться на Украине, сообщают СМИ.

    Как пишет Globe and Mail со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, уроженцы Торонто пережили три дня «ада» в окопах и полагают, что вооруженные силы Украины «постепенно проигрывают», передает РИА «Новости».

    По их мнению, главной проблемой для Украины стало ослабление внимания со стороны Запада и замедление поставок военной помощи. «Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит», – заявил Дейв.

    Как заявил один из наемников, он «часто задумывается о том», что он делает на Украине – «это происходит каждый раз», когда поступает информация о гибели очередного канадского наемника.

    Они признают, что активные действия ВСУ прекратились, провальное контрнаступление сменилось наступлением российской армии. У ВСУ не хватает боеприпасов, а «российские пехотинцы продолжают идти вперед». Они сравнили Россию с «персонажем видеоигры, который постоянно возрождается».

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков.

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    20 декабря 2023, 00:58
    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США, Германия и Украина проголосовали против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма
    @ Loey Felipe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Генассамблее ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали 49 стран, включая США, Германию и Украину, сообщают информационные агентства.

    В число стран, которые проголосовали против, также вошли Великобритания, Италия, Япония, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие.

    Многие из них утверждают, что такое решение принято, поскольку Москва якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для «оправдания» специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, документ поддержали 118 стран, воздержались 14 стран. В результате внесенная Россией резолюция была принята Генассамблеей ООН.


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    19 декабря 2023, 11:05
    Российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении
    Российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении
    @ Минобороны РФ

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки при поддержке огня артиллерии отражены восемь атак 14-й, 60-й и нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, три бронемашины, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр» отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в возле Червоной Дибровы и Петровского Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили порядка 185 военнослужащих и две машины пехоты.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в рядом с Марьинкой Донецкой народной республики (ДНР), нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ под Курдюмовкой, Андреевкой и Клещеевкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник на этом направлении потерял около 180 военнослужащих, три бронетранспортера.

    В ходе контрбатарейной борьбы за последние сутки поражены американская артиллерийская система М777, самоходная артустановка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», два орудия Д-20.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией отразили атаку и нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «Мста-С», а также орудие Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины, нанесено поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ поблизости от Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 человек.

    На Херсонском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения противника поражены порядка 75 военнослужащих, гаубица «Мста-Б» и две пушки «Гиацинт-Б», сообщил Конашенков.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и станция РЛС ПВО «Пеликан», поражены живая сила и техника противника в 112 районах.

    Средствами ПВО сбиты шесть украинских беспилотников около Корсунки, Раденска, Новой Маячки Херсонской области и Нестерянки Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 04:27
    В Европе указали на сложность отмены санкций против России

    Дипломатический источник в Брюсселе счел маловероятной отмену санкций ЕС к России после завершения конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае полного завершения боевых действий на Украине Евросоюз вряд ли отменит антироссийские санкции, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

    Источник ТАСС заявил, что отменить санкции «будет очень сложно», даже если этот шаг станет «частью мирного соглашения». Он пояснил, что для отмены санкций, как и для их введения, необходимо «единогласное решение» в Совете ЕС. Затормозить процесс может любая из 27 стран ЕС «под любым предлогом».

    Указывается, что «нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены», а «возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены». Источник отметил, что «вопрос о потенциальных условиях отмены санкций за более чем полтора года» ни разу не рассматривали в Совете ЕС.

    Напомним, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Союзники Украины требуют от России завершить специальную военную операцию на Украине и возместить украинской стороне ущерб.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 02:24
    Зеленский счел неактуальным вопрос мирных переговоров с Россией

    Зеленский заявил о подготовке украинской «формулы мира» и назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Украина работает над «формулой мира», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что первые пять пунктов украинской «формулы мира» были «проработаны на встрече в Мальте», следующие будут рассмотрены на встрече в Швейцарии. Сейчас Киев пытается выработать единую позицию 50 стран по этому документу. Когда они договорятся, эту позицию передадут России, передает РИА «Новости».

    Встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира», пройдет 14 января в швейцарском городе Давос. Она будет организована совместно Швейцарией и Украиной, передает ТАСС.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.

    Коментарии (3)
    19 декабря 2023, 09:56
    Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во вторник около 9.20 была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области.

    Ранее в российском министерстве обороны рассказали, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон в воздухе над Брянской областью.

    Коментарии (2)
    19 декабря 2023, 21:54
    В Госдепе заявили о невозможности оказывать помощь Украине в обход Конгресса

    Tекст: Кристина Цыцура

    США не имеют «волшебный горшочек», откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине без решения Конгресса о дополнительных выделениях на эти цели, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Об этом он заявил в ходе брифинга во вторник, передает РИА «Новости». Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 млрд долларов на нужды Украины, пока не одобрил Конгресс.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждет Украину без американских денег.

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

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