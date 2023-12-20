Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ

Балицкий: Организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Балицкий заявил, что украинская армия, как и Украина в целом, не состоялась, поэтому весной закончится организованное военное сопротивление и, скорее всего, фронт рухнет, передает РИА «Новости». Он добавил, что «сильно садится наступательный потенциал», отсутствует достаточное количество снарядов и подготовка.

Балицкий добавил, что нацбатов, которые ранее показывали хорошую динамику боя, в рядах ВСУ сегодня практически не осталось, а украинская армия состоит «из дедушек или шпаны».

По его словам, из-за неумения украинских солдат пользоваться техникой, она несет огромные потери. Также Балицкий указал на проблему в украинской армии с точки зрения взаимодействия родов войск.

«Как нас учили в свое время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги», – отметил глава Запорожской области.

Ранее Балицкий высказал уверенность в освобождении Россией Одессы и Киева.