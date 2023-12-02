Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.3 комментария
В Ухте простились с погибшим в СВО участником клипа «Тает лед»
В Ухте прошло прощание с участником клипа «Тает лед» музыкальной группы «Грибы» Денисом Степановым, погибшим в зоне СВО на Украине.
О гибели Степанова сообщил глава Республики Коми, в которой жил артист. Степанов был стрелком-помощником гранатометчика стрелкового отделения, передает «Вечерняя Москва».
Уйба выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Клип украинской группы «Грибы» на песню «Тает лед» набрал на Youtube 268 млн просмотров. Степанов запечатлен на фрагменте документального фильма 1994 года, который использовался в начале клипа.