Предприятие Ростеха передало ВКС России партию Су-30СМ2 и Як-130

Эксперт оценил планы Зеленского по строительству укреплений от Донбасса до Западной Украины

Военный аналитик Онуфриенко: Украина не сможет выстроить эшелонированную оборону в Донбассе

Tекст: Илья Абрамов

«Несмотря на то, что официальные лица Украины в своих заявлениях не могут определиться, продолжится ли наступление зимой или все же ВСУ перейдут в оборону, следует ожидать именно второго варианта развития событий. Дело в том, что на данный момент противник испытывает недостаток ресурсов для продолжения атак», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Мы знаем о том, что план мобилизации там провален. Соответственно, есть острый дефицит живой силы. Ситуация с западной помощью также оставляет желать лучшего – план по поставкам снарядов для ВСУ не получается выполнить. Кроме того, новые контракты на технику заключаются в меньших объемах, чем раньше», – акцентирует эксперт.

«О переходе ВСУ к обороне свидетельствует и решение о строительстве укреплений вдоль линии соприкосновения. И первые работы за Авдеевкой уже начались. Несмотря на то, что Украина планирует возвести довольную длинную линию фортификаций, эшелонированную оборону по примеру нашей линии Суровикина создать у них не получится», – убежден собеседник.

«На это нет ни ресурсов, ни времени, технические и материальные возможности тоже оставляют желать лучшего. Та линия обороны, которая под силу ВСУ, может быть эффективна только против стратегии огневого вала. Однако она совершенно бесполезна в случае точечных атак. Более того, Россия может наносить удары на тех участках, где фортификации еще не выстроены», – резюмировал Онуфриенко.

Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении Украины построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. В планы входит возведение укреплений на Авдеевском, Марьинском и Купянско-Лиманском направлениях, а также вдоль северной границы с Россией и Белоруссией.

Кроме того, Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на новом этапе. Он ожидает, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, не принесшего Украине желаемых результатов из-за хронической нехватки вооружения и сухопутных войск. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

Напомним, о провале украинского контрнаступления и переходе ВСУ в оборону заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Так он прокомментировал совещание Владимира Зеленского о начале фортификационных работ и планах усилить защиту по всей северной границе. Депутат также отметил, что ВПК России развивается «безумными темпами» и следующий ход будет за Москвой.

Из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния, сообщает в четверг Bloomberg. По этой причине, отмечает агентство, в стране наблюдается сопротивление призыву на военную службу. В рамках мобилизации на Украине призвано лишь 10% от запланированного количества. Средний возраст украинского солдата – более 40 лет. Подчеркивается, что эти факторы усиливают желание «добиться мира любой ценой».