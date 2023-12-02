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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    15 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    17 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    10 комментариев
    2 декабря 2023, 10:48

    Предприятие Ростеха передало ВКС России партию Су-30СМ2 и Як-130

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации передал ВКС России партию истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130.

    Отмечается, что авиационная техника прошла необходимые испытания на земле и в воздухе, теперь она отправлена к месту несения службы, передает ТАСС.

    По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, это последняя партия самолетов Як-130, поставленная в ВКС РФ в 2023 году. Сейчас предприятие работает над новой партией самолетов, которые передадут Минобороны России в следующем году.

    Ранее ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34.


    1 декабря 2023, 17:50
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные заняли западные окраины Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) и подняли над одним из разрушенных зданий флаг России, сообщили военкоры.

    Флаг России поднят над Марьинкой, «превращенной врагом в крепость в 2014 году». Отмечается, что ВСУ пока еще продолжают удерживать позиции в северо-западной части, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».

    Уточняется, что боестолкновения в Марьинке представляют собой «бои от подвала к подвалу», поскольку все постройки полностью разрушены и укрыться негде.

    В конце ноября в Минобороны России сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в ДНР.

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    2 декабря 2023, 06:33
    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Минобороны: Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны рассказали, что беспилотники обнаружили на правом берегу Днепра вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка противника для высадки на левый берег, передает ТАСС.

    Операторы уничтожили «Ланцетами» значительное количество солдат, моторные лодки, грузовой автомобиль, а также другие материальные средства ВСУ.

    Ранее российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

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    1 декабря 2023, 13:17
    Шойгу: Российские войска расширяют зоны контроля в рамках СВО
    Шойгу: Российские войска расширяют зоны контроля в рамках СВО
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение, занимают более выгодное положение и расширяют контролируемые зоны на всех направлениях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что боевые возможности ВСУ значительно снижены, в то время как российские военные действуют грамотно и решительно, передает ТАСС.

    Министр перечислил наиболее отличившиеся за прошедший месяц российские подразделения: 810-й бригада морской пехоты, 150-я мотострелковая дивизия, 4-я, 15-я, 114-я и 123-я мотострелковые бригады.

    В зоне спецоперации, по словам Шойгу, оборудуются семь современных полигонов, на двух из них работы уже полностью завершились. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, отметил он.

    «Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Шойгу.

    Ранее Шойгу сообщал, что военные учебные центры будут открыты во всех российских субъектах, их число достигнет 137.

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    1 декабря 2023, 13:14
    Шойгу озвучил потери ВСУ в ходе «контрнаступления»

    Шойгу: За полгода «контрнаступления» ВСУ потеряли более 125 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ за полгода так называемого контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения, поставки западного оружия и мобилизация лишь увеличивают потери украинских подразделений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Как сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь в подразделениях Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Министр добавил, что за полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения.

    Напомним, 30 октября Шойгу заявил, что ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных.

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    1 декабря 2023, 12:26
    Эксперт оценил планы Зеленского по строительству укреплений от Донбасса до Западной Украины

    Военный аналитик Онуфриенко: Украина не сможет выстроить эшелонированную оборону в Донбассе

    Эксперт оценил планы Зеленского по строительству укреплений от Донбасса до Западной Украины
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина вынуждена переходить к обороне, поэтому противник попытается построить укрепления по всей линии соприкосновения. Однако у ВСУ не хватит ни времени, ни ресурсов для возведения серьезных защитных сооружений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.

    «Несмотря на то, что официальные лица Украины в своих заявлениях не могут определиться, продолжится ли наступление зимой или все же ВСУ перейдут в оборону, следует ожидать именно второго варианта развития событий. Дело в том, что на данный момент противник испытывает недостаток ресурсов для продолжения атак», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Мы знаем о том, что план мобилизации там провален. Соответственно, есть острый дефицит живой силы. Ситуация с западной помощью также оставляет желать лучшего – план по поставкам снарядов для ВСУ не получается выполнить. Кроме того, новые контракты на технику заключаются в меньших объемах, чем раньше», – акцентирует эксперт.

    «О переходе ВСУ к обороне свидетельствует и решение о строительстве укреплений вдоль линии соприкосновения. И первые работы за Авдеевкой уже начались. Несмотря на то, что Украина планирует возвести довольную длинную линию фортификаций, эшелонированную оборону по примеру нашей линии Суровикина создать у них не получится», – убежден собеседник.

    «На это нет ни ресурсов, ни времени, технические и материальные возможности тоже оставляют желать лучшего. Та линия обороны, которая под силу ВСУ, может быть эффективна только против стратегии огневого вала. Однако она совершенно бесполезна в случае точечных атак. Более того, Россия может наносить удары на тех участках, где фортификации еще не выстроены», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении Украины построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. В планы входит возведение укреплений на Авдеевском, Марьинском и Купянско-Лиманском направлениях, а также вдоль северной границы с Россией и Белоруссией.

    Кроме того, Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на новом этапе. Он ожидает, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, не принесшего Украине желаемых результатов из-за хронической нехватки вооружения и сухопутных войск. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

    Напомним, о провале украинского контрнаступления и переходе ВСУ в оборону заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Так он прокомментировал совещание Владимира Зеленского о начале фортификационных работ и планах усилить защиту по всей северной границе. Депутат также отметил, что ВПК России развивается «безумными темпами» и следующий ход будет за Москвой.

    Из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния, сообщает в четверг Bloomberg. По этой причине, отмечает агентство, в стране наблюдается сопротивление призыву на военную службу. В рамках мобилизации на Украине призвано лишь 10% от запланированного количества. Средний возраст украинского солдата – более 40 лет. Подчеркивается, что эти факторы усиливают желание «добиться мира любой ценой».

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    2 декабря 2023, 02:19
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия планирует обнародовать проект налога на непредвиденные доходы от 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России, чтобы помочь восстановлению Украины, пишет Bloomberg.

    Источник Bloomberg сообщил, что в проекте будет разъяснено, что некоторые вопросы, затронутые государствами-членами, еще не решены и что предложение ЕС не будет мешать ни национальным налогам, ни другим мерам, передает ИноСМИ.

    Между тем, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург призвали к более постепенному подходу, и сочли законодательную инициативу преждевременной.

    Однако, лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением. Встреча национальных экспертов и комиссии  состоится 6 декабря.

    В ЕС находится свыше 200 млрд евро активов России, большая их часть – в бельгийской клиринговой палате Euroclear, остальное – в других странах ЕС. Отмечается, что в прошлом месяце российские активы в Euroclear принесли с момента заморозки и до третьего квартала этого года почти 3 млрд евро прибыли, которая будет расти.

    Между тем, Бельгия заявила, что в следующем году намерена выделить 1,7 млрд евро на помощь Украине из собственных налоговых поступлений от замороженных российских активов.

    Если Европейская комиссия одобрит проект 12 декабря, лидеры ЕС смогут рассмотреть его на саммите, который состоится на той же неделе в Брюсселе.

    Ранее премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России.

    Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.

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    2 декабря 2023, 03:31
    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России

    Журналистка Кимер: Солдаты ВСУ говорят, что ресурсы армии России неисчерпаемы

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на то, что российская армия превосходит их по вооружениям и оснащенности, а также обладает неисчерпаемыми ресурсами, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер.

    Журналист рассказала, что украинцы угнетены, потому что склады ВСУ пусты, и нечем стрелять. Кроме того, они находятся под впечатлением от неисчерпаемых ресурсов российской армии, передает RT.

    Кимер отметила, что боевые действия со стороны ВСУ зашли в тупик, а многие украинцы считают, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки.

    Ранее Bloomberg сообщило, что из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния.

    Напомним, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ранее заявил о провале контрнаступления. По его словам, ВСУ переходят в оборону.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.

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    1 декабря 2023, 13:37
    ВСУ покинули ряд позиций на западе Клещеевки

    Гагин: ВСУ покинули ряд позиций на западе Клещеевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные покинули часть позиций на западе Клещеевки на территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    По его словам, на западе Клещеевки противник был вынужден покинуть несколько боевых позиций из-за отсутствия огневой поддержки и слабого запаса боекомплекта, передает ТАСС.

    Ранее о снарядном голоде Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском рассказал командир гранатометного взвода с позывным Перун.

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    2 декабря 2023, 05:09
    Российские войска улучшили положение на Купянском направлении в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка российских войск «Запад» улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    Зыбинский заявил, что группировка войск «Запад» добилась успехов при поддержке авиации и огня артиллерии, ВС Украины потеряли на Купянском направлении более роты живой силы, передает РИА «Новости».

    Ранее военкоры сообщили, что российские военные заняли западные окраины Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) и подняли над одним из разрушенных зданий флаг России.

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    1 декабря 2023, 22:39
    Клинцевич: Увеличение численности ВС России – это ответ на агрессивные действия НАТО

    Франц Клинцевич: Рост численности армии производится за счет контрактников

    Клинцевич: Увеличение численности ВС России – это ответ на агрессивные действия НАТО
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расширение НАТО и милитаризация приграничных территорий вокруг России требуют от нас наращивать численность Вооруженных сил. Важно и то, что рост ВС России обеспечивается за счет контрактников, сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ на 170 тыс. человек.

    «Подписание [контракта] – это всегда личный выбор человека и его желаний», – пояснил Франц Клинцевич, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор. – «По моим наблюдениям, при созданных хороших условиях мотивация людей, которые идут на контракт, значительно сильнее, чем у призывника или мобилизованного. Именно поэтому рост численности армии производится за счет контрактников. Хотя, как мне кажется, мы могли бы еще больше увеличить численность ВС России».

    По его словам, вокруг России продолжается милитаризация территорий, НАТО сохраняет тенденции к расширению, а Польша и Прибалтика превратились в антироссийский плацдарм. «Еще и Зеленский объяснил о создании какой-то масштабной линии фортификаций. Все это требует наращивания сил с нашей стороны», – добавил Клинцевич.

    «Я, конечно, предвижу недовольство этим фактором со стороны небольшой части нашей либеральной общественности. Но на это не стоит обращать внимание. Мы верим своим глазам, видим перечисленные выше угрозы и готовы постоять за Россию и за наше будущее. Поэтому нынешний указ – своевременный и говорит о том, что Россия собирается играть вдолгую», – заключил Клинцевич.

    В пятницу стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил страны будет увеличена почти на 170 тыс. человек. Увеличение численности ВС РФ будет осуществляться за счет контрактников, сообщили в Минобороны. Поэтому существенного увеличения призыва граждан на срочную службу в армии и проведения мобилизации не планируется, добавили в ведомстве.

    «Увеличение штатной численности Вооруженных сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО. Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений», – напомнили в Минобороны.

    Там также отметили наращивание потенциала тактических ядерных сил НАТО. «США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию. В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», – заключили в ведомстве.

    Напомним, с начала 2023 года на службу на контракт в Российскую армию в интересах спецоперации приняли более 452 тыс. человек. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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    1 декабря 2023, 13:30
    Скачко: Строительство линии обороны станет «золотой жилой» для офиса Зеленского

    Политолог Скачко: Украинские коррупционеры разворуют деньги, которые Запад передаст для строительства линии обороны

    Скачко: Строительство линии обороны станет «золотой жилой» для офиса Зеленского
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Объявляя о строительстве укреплений по всей линии соприкосновения, украинские власти признают провал контрнаступления. Однако возведение защитных сооружений невозможно без западных денег, которые разворуют местные коррупционеры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.

    «Контрнаступление ВСУ провалилось, и украинские власти наконец-то это признали. Если раньше они заявляли о выходе к границам 1991 года и захвате Донбасса и Крыма, то сейчас офис Зеленского говорит о переходе к обороне и строительстве укреплений вдоль линии соприкосновения», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Такие заявления – это признание краха украинской власти, а также свидетельство провала планов контрнаступления и проводимой в последнее время политики. За этими словами должна следовать полная отставка руководства страны, но ее, разумеется, не будет», – отмечает собеседник.

    «Строительство фортификаций не может быть реализовано только лишь силами и деньгами самой Украины. Планы на «забор» хотя и есть, но «досок» на него не хватит. Запад может оказать финансовую помощь для возведения обороны. Однако такой проект станет «золотой жилой» для местных коррупционеров, и большая часть денег будет просто разворована», – резюмировал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении Украины построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. В планы входит возведение укреплений на Авдеевском, Марьинском и Купянско-Лиманском направлениях, а также вдоль северной границы с Россией и Белоруссией.

    Кроме того, Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на новом этапе. Он ожидает, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, не принесшего Украине желаемых результатов из-за хронической нехватки вооружения и сухопутных войск. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

    Напомним, о провале украинского контрнаступления и переходе ВСУ в оборону заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Так он прокомментировал совещание Владимира Зеленского о начале фортификационных работ и планах усилить защиту по всей северной границе. Депутат также отметил, что ВПК России развивается «безумными темпами» и следующий ход будет за Москвой.

    Из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния, сообщает в четверг Bloomberg. По этой причине, отмечает агентство, в стране наблюдается сопротивление призыву на военную службу. В рамках мобилизации на Украине призвано лишь 10% от запланированного количества. Средний возраст украинского солдата – более 40 лет. Подчеркивается, что эти факторы усиливают желание «добиться мира любой ценой».

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    2 декабря 2023, 04:04
    Взрывы прогремели в Днепропетровске и Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название Днепр), а также в подконтрольном Украине Херсоне, сообщили украинские СМИ.

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Украине Херсонской и Запорожской областях, передает РИА «Новости».

    Ранее серии взрывов произошли в Одессе и Одесской области.

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    2 декабря 2023, 01:43
    Кирби: США не поддерживают атаки ВСУ по территории России

    Tекст: Вера Басилая

    США не одобряют и не поощряют атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отметил, что США четко дали понять, что не поддерживают атаки ВСУ на территории России. Так он ответил на вопрос о причастности Киева к возгоранию цистерны в тоннеле в Бурятии, передает ТАСС.

    В конце ноября Северомуйский тоннель БАМ в Бурятии закрыли из-за возгорания грузового поезда. Никто не пострадал. По данным CNN, подрыв устроила украинская служба безопасности (СБУ).

    Было возбуждено уголовное дело о терроризме.

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    2 декабря 2023, 07:20
    На Украине предложили отправить чиновников на фронт

    Полковник запаса ВСУ Свитан призвал отправить на фронт украинских чиновников

    Tекст: Вера Басилая

    Украинских чиновников необходимо отправить на фронт из-за нехватки военных кадров, госаппарат на Украине раздут, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

    Свитан считает, что все госслужащие, получающие денежное содержание или пенсии от государства, должны быть военнослужащими. Он заявил, что все, в том числе силовики и охранные фирмы должны быть призваны, передает РИА «Новости».

    Полковник отметил, что госаппарат на Украине в таком количестве не нужен, и призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не повлияет на качество его работы.

    Ранее на Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам.

    Напомним, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. В Сети не раз публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.

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    2 декабря 2023, 01:30
    В украинском Запорожье военкомам разрешили поквартирный обход для мобилизации

    Военкомы в Запорожье отправятся на поквартирный обход для мобилизации

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Украине городе Запорожье ввели поквартирный обход для мобилизации, такое решение принял горсовет, сообщили местные СМИ.

    Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектации - военкоматов) будут ходить по домам запорожцев, уже сформирована 21 мобильная группа, которых должны будут впускать в многоквартирные дома, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали о планах изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации.

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Блинкен и Боррель сбежали от Лаврова

      Несмотря на противодействие ряда стран, глава МИД РФ Сергей Лавров все-таки прилетел на саммит ОБСЕ в столицу Северной Македонии. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания министров иностранных дел. Это лишний раз показывает, какое он ничтожество в сравнении с почившим Генри Киссинджером.

    • «Это война». Китай предупредил Тайвань

      «Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну». «Армия не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР». Заявления такого типа теперь регулярно звучат в Пекине. Начнется ли настоящая война за Тайвань, должно определиться совсем скоро – уже в январе.

    • Зеленский – «мечтатель года»

      Американское издание Politico выбрало «самого влиятельного человека», «главного мечтателя» и «главного разрушителя» среди европейцев в 2023 году. Победителями стали бывший глава Евросовета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. За что им оказана такая «честь»?

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