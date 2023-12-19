На выставке «Россия» завершились Дни регионов Южного федерального округа

Tекст: Валерия Городецкая

Регионы ЮФО в своих презентациях рассказали как о богатом культурном и историческом наследии, так и о современных достижениях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, по поручению главы государства возведен крупнейший в России и Европе Крымский мост протяженностью 19 км, который является символом научно-технологического суверенитета страны. Крым и Севастополь совершили мощный рывок в развитии с 2014 года, а по итогам 2022 года ЮФО продемонстрировал одни из самых высоких темпов роста промышленности и сельского хозяйства – 2,5% и 10% соответственно.

В Ростовской области ведется строительство трех крупных машиностроительных предприятий: тракторного завода «Ростсельмаш», предприятия по производству трансмиссий, завода сельхозтехники и коммунальной техники, а в Республике Адыгея – всесезонного горного экокурорта «Лаго-Наки» на 2,5 тыс. мест. Еще одним туристическим достижением округа и Краснодарского края является Сочи, который сегодня по праву считается южной столицей российского спорта и главным отечественным курортом.

Представленные на выставке достижения действительно являются поводами для гордости и отражают последовательность развития регионов и результат взаимодействия с федеральным центром, отмечают эксперты ЭИСИ.

Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Дмитрий Журавлев рассказал, что впечатляющие успехи есть во всех регионах юга, а в их случае добиться таких результатов можно только за счет консолидации, что и демонстрирует выставка «Россия».

Политконсультант, член Общественного совета при Минприроды Станислав Корякин отметил, что регионы Южного федерального округа реализуют единый курс развития, опирающийся на национальные цели и обусловленный большим вниманием президента. Промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов рассказал, что юг России играет важную роль в отечественном сельском хозяйстве, производит сельскохозяйственную технику.