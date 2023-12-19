Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.5 комментариев
На выставке «Россия» завершились Дни регионов Южного федерального округа
Эксперты подвели итоги Дней субъектов Южного федерального округа (ЮФО), проходивших в рамках международной выставки-форума «Россия». Серия презентаций регионов ЮФО завершилась 19 декабря.
Регионы ЮФО в своих презентациях рассказали как о богатом культурном и историческом наследии, так и о современных достижениях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Так, по поручению главы государства возведен крупнейший в России и Европе Крымский мост протяженностью 19 км, который является символом научно-технологического суверенитета страны. Крым и Севастополь совершили мощный рывок в развитии с 2014 года, а по итогам 2022 года ЮФО продемонстрировал одни из самых высоких темпов роста промышленности и сельского хозяйства – 2,5% и 10% соответственно.
В Ростовской области ведется строительство трех крупных машиностроительных предприятий: тракторного завода «Ростсельмаш», предприятия по производству трансмиссий, завода сельхозтехники и коммунальной техники, а в Республике Адыгея – всесезонного горного экокурорта «Лаго-Наки» на 2,5 тыс. мест. Еще одним туристическим достижением округа и Краснодарского края является Сочи, который сегодня по праву считается южной столицей российского спорта и главным отечественным курортом.
Представленные на выставке достижения действительно являются поводами для гордости и отражают последовательность развития регионов и результат взаимодействия с федеральным центром, отмечают эксперты ЭИСИ.
Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Дмитрий Журавлев рассказал, что впечатляющие успехи есть во всех регионах юга, а в их случае добиться таких результатов можно только за счет консолидации, что и демонстрирует выставка «Россия».
Политконсультант, член Общественного совета при Минприроды Станислав Корякин отметил, что регионы Южного федерального округа реализуют единый курс развития, опирающийся на национальные цели и обусловленный большим вниманием президента. Промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов рассказал, что юг России играет важную роль в отечественном сельском хозяйстве, производит сельскохозяйственную технику.