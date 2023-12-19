  • Новость часаЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    6 комментариев
    19 декабря 2023, 17:52

    Режиссер «Слово пацана» назвал дату выхода переснятого финала сериала

    Переснятый финал сериала «Слово пацана» покажут 21 декабря

    Режиссер «Слово пацана» назвал дату выхода переснятого финала сериала
    @ "Слово пацана"/Toomuch Production, «НМГ Студия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финальную серию сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут 21 декабря, как и планировалось ранее, сообщил режиссер проекта Жора Крыжовников.

    «Восьмая серия будет в этот четверг! 21.12.2023», – написал Крыжовников на своей странице в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о пересъемке финальной серии сериала. Ожидалось, что она выйдет несколькими днями позднее, но до Нового года.

    Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», который вышел в онлайн-кинотеатрах 9 ноября, рассказывает о подростковых группировках в Казани времен СССР.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    19 декабря 2023, 00:57
    Рэпер арестован в Москве после слов о желании избить беременную русскую женщину

    Заявивший на баттле о желании избить беременную русскую женщину рэпер Закиров арестован в Москве

    Рэпер арестован в Москве после слов о желании избить беременную русскую женщину
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Рэпер Ислам Закиров арестован по делу о призыве к межнациональной ненависти и вражде, сообщил Замоскворецкий суд Москвы. Закиров на рэп-баттле заявил о желании избить беременную русскую женщину.

    Сообщалось, что Закиров – уроженец Красноярска, но в последнее время проживал в Москве, передает ТАСС.

    СК открыл уголовные дела по статье о «действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенные публично», передает РИА «Новости».

    Напомним, в интернете было опубликовано видео рэп-баттла Шерафгана Шарипова и Ислама Закирова. Закиров во время баттла заявил, что хочет избить беременную русскую женщину.


    Коментарии (101)
    19 декабря 2023, 02:23
    Стали известны подробности смерти танцора из клипа Little Big

    В квартире скончавшегося танцора из клипа Little Big Красилова не нашли алкоголя и запрещенных препаратов

    Стали известны подробности смерти танцора из клипа Little Big
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция исключает присутствие посторонних дома у шоумена и актера Дмитрия Красилова («Пухляш»), которого нашли мертвым в квартире в Москве, алкоголя и запрещенных препаратов в квартире тоже не было, сообщают СМИ.

    Дежурная по подъезду рассказала, что Красилов вернулся домой около 3.00 мск на такси. Как пишет «Московский комсомолец», он «был выпивши, но держался на ногах».

    Тело Красилова нашли возле кровати. «По всей видимости, он успел раздеться, но потерял сознание», – говорится в сообщении. Квартиру вскрыли после того, как Красилов не вышел на связь с режиссером, с которым должен был работать – отмечается, что актер «всегда в 9 часов утра выходил на связь, даже если накануне был в «разобранном» состоянии». Квартира принадлежит матери Красилова.

    Напомним, по предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Красилову было 29 лет.

    Коментарии (30)
    19 декабря 2023, 06:48
    Самолету из России не позволили приземлиться в Норвегии в экстренной ситуации

    Самолету из России не разрешили приземлиться в аэропорту Норвегии для помощи пассажиру с внутренним кровотечением

    Самолету из России не позволили приземлиться в Норвегии в экстренной ситуации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У пассажира самолета, направлявшегося из России на Кубу, открылась язва и началось внутреннее кровотечение, но самолету не дали разрешение на приземление в аэропорту Норвегии, сообщили СМИ.

    Самолет компании Nordwind Airlines вернулся в аэропорт Шереметьево. Пассажира экстренно увезли на машине скорой помощи, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Известно, что через несколько часов после вылета из Шереметьево один из пассажиров почувствовал себя плохо. Пилоты в экстренном порядке запросили посадку в ближайшем аэропорту, однако норвежская сторона отказалась давать разрешение.

    Как отметили находившиеся на борту самолета россияне, пилоты объявили по громкой связи о том, что самолет возвращается в Москву.

    Напомним, власти Норвегии разрешили самолету при возвращении в Москву использовать норвежское воздушное пространство. Однако, как сообщается, приземлиться в одном из ближайших норвежских аэропортов не позволили.


    Коментарии (42)
    18 декабря 2023, 21:15
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета решил оставлять в силе рестрикции против граждан России даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования спецоперации России на Украине, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов, передает ТАСС.

    Отмечается, что данные меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что «есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы» для финансирования действий РФ в отношении Украины или «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (21)
    19 декабря 2023, 02:48
    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге

    В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на участника СВО после замечания о парковке на тротуаре

    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, подозреваемых в избиении участника специальной военной операции на Украине, который сделал им замечание из-за частично припаркованного на тротуаре Lexus, сообщил главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Конфликт произошел после того, как 40-летний участник СВО сделал «замечание за неправильную парковку» мужчинам, которые находились рядом с машиной. Словесная перепалка переросла в драку. Как сообщила полиция, «избив пешехода, злоумышленники уехали». Подозреваемых нашли и задержали. Это местные жители, одному из них 31 год, другому – 33. Открыто уголовное дело о хулиганстве, передает РИА «Новости».

    В начале декабря в Крыму под административный арест посадили мужчину, публично оскорбившего ВС России и избившего отца участника СВО.

    Коментарии (70)
    19 декабря 2023, 08:53
    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России

    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо отреагировал на слова министра обороны Германии Писториуса о войне с Россией

    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса подтверждают воинственные настроения представителей Запада по отношению к России, заявил глава партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо.

    По его словам, такое заявление из Германии является сумасшедшим, этот воинственный настрой должен беспокоить европейские страны, передает РИА «Новости».

    В частности, Филиппо подчеркнул, что эта нацеленность на боевое столкновение – «самоубийственная для представителей ЕС инициатива Вашингтона». Это лишний раз доказывает, что Германия хочет через новый договор ЕС навязать европейскую армию под руководством США и Германии.

    В заключение политик призвал «свободную Францию» выступить против подобной политической обстановки в мире, так как она крайне опасна для Европы и ее армии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем представители ЕС создают ситуацию для военного столкновения России и Германии.

    Коментарии (16)
    19 декабря 2023, 12:29
    Авиаэксперт оценил решение Осло не разрешать посадку российскому самолету

    Авиаэксперт Гусаров назвал нарушением международного права запрет Осло на посадку самолета РФ с нуждавшимся в помощи пассажиром

    Авиаэксперт оценил решение Осло не разрешать посадку российскому самолету
    @ Yin Liqin/China News Service/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия должна предметно разобраться, почему Осло не разрешил посадку лайнера, когда пассажиру на борту было плохо. Сейчас это выглядит как нарушение международного воздушного права. И делают это те люди, которые твердили о верховенстве защиты прав человека, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее самолету из России не разрешили приземлиться в аэропорту Норвегии для помощи пассажиру с внутренним кровотечением.

    «Обязательства всех стран направлены не только на обеспечение безопасности полетов, но и на сохранение жизни пассажиров. Если человеку на борту самолета стало плохо, то, конечно, должны быть предприняты действия для того, чтобы спасти его жизнь», – отметил Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

    Действия Осло, по его словам, выглядят как нарушение международного воздушного права. Однако, как считает специалист, международные организации не станут проводить каких-либо расследований инцидента.

    «К сожалению, западные чиновники, которые твердили о правах человека и о верховенстве этих норм, принимают решения, основываясь исключительно на собственной выгоде. Международные правовые нормы в отношении России нарушаются сплошь и рядом. Например, многие санкции, которые ввели в отношении российских авиакомпаний и самолетов, незаконны, но мировое сообщество не спешит исправлять ошибки», – указал собеседник.

    По мнению Гусарова, у Москвы есть несколько вариантов ответных действий на ситуацию с российским бортом. «В первую очередь нашим специалистам необходимо провести оценку инцидента, понять, действительно ли были правовые основания у Осло для отказа», – считает авиаэксперт. Следующим шагом, добавляет он, следует подать жалобу в ИКАО на нарушение тех или иных международных конвенций, если специалисты придут к мнению, что такое имело место.

    Причем ссылка на рестрикции, введенные против России, в этом случае будет неправомочна, уверен аналитик. «Разве санкции освобождают от выполнения международных обязательств? Если вы под этим подписались, то будьте любезны – выполняйте», – обратился Гусаров к западным чиновникам.

    По мнению эксперта, России также стоит проработать этот инцидент по линии МИД. «Главное, не отвечать Норвегии зеркально. В отличие от западных стран, мы остаемся в правовом поле, соблюдаем закон и свои обязательства. Сворачивать с этого пути России не стоит», – резюмировал Гусаров.

    Ранее стало известно, что самолету из России не разрешили приземлиться в аэропорту Норвегии в экстренной ситуации. Борт российской авиакомпании Nordwind Airlines совершал рейс из Москвы на кубинский курорт Варадеро 18 декабря. Через несколько часов после вылета из пункта назначения у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение.

    Командир по ситуации принял решение совершить экстренную посадку для того, чтобы человеку оказали срочную медицинскую помощь. Однако, по словам пассажиров рейса, в ближайшем аэропорту Норвегии экипажу в разрешении приземлиться отказали.

    Примечательно, но чуть ранее Норвегия согласовала пролет российского борта в свое воздушное пространство из-за ситуации с пассажиром. Как пишет NRK, экстренный медицинский случай является основанием для разрешения.

    В результате инцидента российское судно было вынуждено развернуться и отправиться обратно в Москву. Из Шереметьево пассажира экстренно увезли на машине скорой помощи.

    Коментарии (12)
    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

    Коментарии (42)
    19 декабря 2023, 10:22
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине

    The Hill: На роль главного посредника в переговорах по Украине может подойти экс-канцлер Германии Меркель

    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может претендовать на роль одного из ведущих претендентов на роль медиатора в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно конфликта на Украине, выразил газете The Hill мнение профессор Школы международного образования в США Брюс Дэйтон.

    По его словам, представителям Запада нужно усилить миротворческие действия на Украине и начать выстраивать конструктивное общение с Москвой, привлекая для этих целей членов неправительственных организаций или религиозных лидеров, чтобы позднее сформированные идеи передать официальным дипломатам, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что на роль такого посредника может подойти Меркель ввиду того, что у нее есть определенный опыт общения с российским президентом. Кроме того, в данный момент она не связана с правительством Германии напрямую.

    Также Дэйтон отметил, что на роль посредников подходят и другие деятели, к примеру, из транснациональных компаний.

    Профессор указал, что неконструктивная позиция действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в данный момент подразумевает, что временами стоит положиться «на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю».

    «Настал момент… когда третьей стороне нужно помочь в поисках мира в Европе», – резюмировал он.

    Напомним, сама Меркель ранее признавалась в том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время для Украины.

    Как заявлял газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

    Коментарии (46)
    19 декабря 2023, 09:15
    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой

    Гагин: ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций

    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ покинули позиции в районе села Новомихайловка, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Новомихайловкой ВСУ были вынуждены отойти с ряда позиций на переднем крае линии обороны и уйти вглубь, передает ТАСС.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские артиллерия, тяжелые огнеметные системы и бомбардировочная авиация нанесли удары по украинским войскам у Новомихайловки.

    Коментарии (17)
    19 декабря 2023, 12:34
    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN

    Украинские военные пожаловались журналисту CNN на превосходство армии России

    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА, а также на тяжелые условия на передовой, рассказал репортер CNN Ник Уолш, прибывший на Украину.

    По его словам, по 40 российских беспилотников ежедневно атакуют окопы ВСУ, а российская РЭБ при этом глушит украинские дроны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные признались Уолшу, что несут серьезные потери и уже падают духом.

    Уолш добавил, что на Украине царит смерть, грязь, угнетают тупик и напоминания об иссякающей американской помощи: все печально и чувствуется отчаяние.

    «Раньше ВСУ не говорили о поражении, но, похоже, к этому все и идет», – подытожил журналист.

    Ранее сообщалось, что командир действующей в районе Авдеевки 59-й бригады вооруженных сил Украины заявил, что прикажет солдатам идти с лопатами на российских военных.

    Коментарии (11)
    19 декабря 2023, 07:58
    Япония назвала «несправедливой» позицию России по Курилам

    Генсек японского кабмина Хаяси назвал несправедливой позицию России по южной части Курильских островов

    Япония назвала «несправедливой» позицию России по Курилам
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия закрыла все территориальные споры, в том числе с Японией, генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси назвал такую позицию несправедливой.

    Хаяси заявил, что территориальный вопрос «не решен», поэтому шли «переговоры о мирном соглашении». Первопричиной прекращения консультаций Хаяси назвал не санкции со стороны Токио, а действия России против Украины, передает РИА «Новости».

    Как заявил Хаяси, «в марте 2022 года Россия в одностороннем порядке объявила», что из-за санкций «не намерена продолжать переговоры». Токио считает «крайне несправедливой позицию России». По мнению Японии, Москва «пытается перекладывать ответственность» на Токио, это «абсолютно неприемлемо».

    Хаяси признал, что отношения России и Японии оказались «в сложном положении», он не смог сказать ничего конкретного относительно дальнейших консультаций, но заверил, что Япония «твердо придерживается позиции» о необходимости «решения территориального вопроса и заключения мирного соглашения».

    Напомним, Лавров заявил, что у России «в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, все территориальные споры закрыты».

    Коментарии (40)
    18 декабря 2023, 19:40
    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала

    Путин: Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал

    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала
    @ Матыцин В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Северный морской путь становится все более эффективным для перевозки грузов, чем Суэцкий канал, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Там в разы экономика перемещения грузов увеличивается», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что крупнейший атомный ледокол «Лидер», создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, которая поможет расширить возможности Северного морского пути.

    Инфографика

    Коментарии (16)
    18 декабря 2023, 22:58
    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке Романа Рудакова позаботиться о родных военнослужащего

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб при освобождении Марьинки, сообщило Минобороны.

    Ведомство сообщило об этом в Telegram.

    Напомним, Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Надпись нашли российские военные.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду и оборонялись до последнего патрона. Классный руководитель погибшего военного рассказала, что Рудаков со школы заботился о родных.


    Коментарии (12)
    18 декабря 2023, 20:51
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что Совет ЕС «расширил критерии для включения в санкционные списки российских физических и юридических лиц, организаций и структур, ставших бенефициарами принудительной передачи собственности или контроля над структурами, основанными в России, которые прежде принадлежали или контролировались структурами ЕС, передает ТАСС.

    Как указано в постановлении, решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное российское лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать эти ресурсы доступными для выплаты компенсации.

    Отмечается, что ЕС планирует включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые получат ресурсы европейских компаний, ушедших из России, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (6)
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      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

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