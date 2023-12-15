Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».0 комментариев
Создатели «Слово пацана. Кровь на асфальте» пересняли финал
Создатели сериала «Слово пацана»: Финальная серия проекта выйдет позднее 21 декабря
Финальная серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте» в новой авторской редакции выйдет позднее запланированной даты 21 декабря, сообщил режиссер Жора Крыжовников.
В видеообращении, размещенном в Telegram-канале онлайн-кинотеатра Wink, он рассказал, что восьмую серию было решено переснять, потому что еще около третьей серии авторы поняли, что хотят закончить эту историю иначе.
«Мы с Андреем Золотаревым переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее», – сказал он, подчеркнув, что создателям не стыдно за то, что было сделано.
Также Крыжовников добавил, что частично была переснята и седьмая серия.
Уточняется, что дата выхода финальной серии будет объявлена дополнительно.
Кроме того, в видеообращении Золотарев призвал не смотреть слитые в Интернет серии, так как это является черновиком, «неготовым блюдом».
Напомним, «Слово пацана. Кровь на асфальте» – сериал о молодежных преступных группировках Казани, действовавших во времена перестройки.