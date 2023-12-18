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    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 23:48

    ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен

    «Сахалин-2» в рамках 12-го пакета санкций ЕС против России освобожден от соблюдения механизма потолка цен

    Tекст: Антон Антонов

    Исключения в рамках 12-го пакета санкций против России сделаны для нефтегазового проекта «Сахалин-2», строящейся в Венгрии АЭС «Пакш-2» и «личных ювелирных украшений», следует из сообщения в «Официальном журнале ЕС».

    В журнале, где публикуются нормативные акты ЕС, сообщается, что освобождение проекта «Сахалин-2» продлевается до 28 июня. Указывается, что это сделано «для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии», передает ТАСС.

    Как пояснил ЕС, «механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения».

    Также сообщается, что из-за важности «Пакш-2» для Венгрии «исключения и изъятия, связанные с проектом гражданской атомной энергетики, в полном объеме применяются ко всем товарам и услугам, необходимым для этого проекта».

    Кроме того, в связи с запретом на ввоз в ЕС ювелирных алмазов из России сообщается, что для «личных ювелирных украшений» и «художественных ценностей, являющихся предметом культурного обмена», делается исключение.

    Напомним, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов. В черный список попали 29 российских и иностранных компаний. ЕС впервые включил в пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов для выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства. ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов.

    16 декабря 2023, 09:55
    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе

    Financial Times сообщило о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе в вопросе оказания помощи Киеву

    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе
    @ Alexander Limbach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители стран-участниц Евросоюза допустили «промах», когда так и не нашли способ согласовать выделение финансовой помощи Киеву во время саммита в Брюсселе, сообщает британское издание Financial Times.

    В материале указано, что президент Украины Владимир Зеленский не терял надежды, что два крупнейших его союзника одобрят выделение пакетов финансовой помощи Киеву, однако в ходе саммита предметом дискуссии стало членство Украины в ЕС, передает RT.

    По данным издания, тот факт, что саммит в Брюсселе прошел без обсуждения соглашения о финансировании Киева в течение четырех лет, но с переговорами о вступлении Украины в объединение.

    Financial Times отмечает, что таким образом лидеры стран-участниц ЕС «вышли на сцену» для какого-либо громкого заявления, но промахнулись.

    напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    18 декабря 2023, 17:02
    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе

    Политолог Рар: Брюссель не рискнет лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе
    @ Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Для того чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС, необходимо согласие всех членов объединения. Поэтому Брюссель не будет применять такие санкции по отношению к Будапешту, а постарается воздействовать на него по-другому. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Евросоюзе обсуждали возможность лишения Венгрии права голоса для заключения соглашения о помощи Украине.

    «В соответствии со статьей семь Договора о Европейском союзе существует возможность лишить страну-члена ее права голоса, если будет установлено, что данное государство нарушило фундаментальные ценности ЕС. Помощь Украине, как ни странно, попадает под эту категорию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Согласно этой статье, Европейский совет может большинством в четыре пятых определить, что имело место серьезное и постоянное нарушение фундаментальных ценностей. Однако для этого ему также требуется одобрение парламента ЕС», – пояснил эксперт.

    «Но это не единственное условие. Чтобы лишить Венгрию права голоса на основе решения о нарушении ценностей, все остальные члены ЕС должны с согласится с этим предложением. А вдруг Словакия наложит вето? Тогда ограничить Будапешт не получится», – отмечает он.

    «Важно отметить, что лишение права голоса является серьезной мерой и должно рассматриваться как последнее средство. ЕС предпочитает находить решения посредством финансового и политического давления, ломая руки противникам курса Брюсселя. Фактически еще ни одну страну ни разу не лишали голоса по этой статье», – подчеркивает собеседник.

    «Вряд ли и Венгрию лишат права голоса. Это приведет к опасному прецеденту внутри Евросоюза. Маленькие страны поймут, что в будущем все вопросы в Брюсселе будут решать уже не общим решением, а большинством голосов, которое будут сколачивать Германия и Франция», – поясняет политолог.

    «Венгрия, скорее всего, согласится голосовать вместе с остальными членами ЕС по украинскому вопросу, если Брюссель наконец разморозит 30 млрд евро, которые Венгрия не получила из-за нарушения норм демократии в своей внутренней политике. Для Брюсселя нет ничего важнее поддержки Украины, и он будет ее добиваться даже в ущерб собственным экономическим выгодам», – резюмировал Рар.

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times. Отмечается, что ЕС может использовать для этого 7-ю статью Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет ограничить права члена объединения в связи с нарушением законодательства.

    Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии. Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Украине без участия Будапешта, что займет больше времени и «станет лишь временным решением». «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены все составляющие поддержки, в частности фонд солидарности, оборона.

    Мишель пояснил, что против программы выступил Будапешт. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что если Евросоюз не сможет выделить деньги Украине, то ее ждет финансовая катастрофа.

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    16 декабря 2023, 11:39
    Сийярто рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Вашингтон навязывал свои реформы в ходе его посещения США в 2014 году

    Сийярто рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на портале Mandiner признал, что в Вашингтоне в 2014 году его унизительно принимали, пытались навязать Будапешту свои реформы, без которых отказались развивать двусторонние отношения.

    По его словам, в Белом доме сразу дали понять, что если премьер-министра Венгрии Орбана не приняли в Вашингтоне, то и Сийярто не примет американский МИД, а замминистра дипведомства Виктория Нуланд в ходе встречи бросила ему документ с рядом требований на двух страницах, передает РИА «Новости».

    Сийярто вспоминает, что в листе необходимых для развития отношений с США требований значилось изменение конституции, закона о СМИ, церковных правил.

    Глава МИД сказал, что ответил отказом и пояснил: с этого он момента понял, что «демократы не станут ни по какому-либо вопросу сотрудничать с нами, Венгрией».

    Сийярто добавил, что республиканская администрация при этом всегда вела себя корректно, сохраняя основанные на взаимоуважении ровные отношения.

    В заключение министр заметил, что Будапешт охотно сотрудничает с лидерами всех стран.

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

    Коментарии (4)
    18 декабря 2023, 21:15
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета решил оставлять в силе рестрикции против граждан России даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования спецоперации России на Украине, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов, передает ТАСС.

    Отмечается, что данные меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что «есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы» для финансирования действий РФ в отношении Украины или «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (12)
    16 декабря 2023, 12:50
    Пушков сказал, чем Шольцу надо заняться перед Новым годом

    Сенатор Пушков подсказал, чем Шольцу стоит заняться перед Новым годом

    Пушков сказал, чем Шольцу надо заняться перед Новым годом

    Tекст: Александра Юдина

    В Германии молодые мигранты с криками «Это наша страна!» напали на переодетого в Санта Клауса немца, вот на что стоит обратить внимание канцлеру республики Олафу Шольцу, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что, согласно данным газеты Неssische Allgemeine, в немецком городе Кассель группа молодых мигрантов напала на переодетого в Санта Клауса немца с криками «Это наша страна!».

    Пушков отметил: вместо того, чтобы тянуть Украину в Евросоюз, Шольцу нужно заняться внутренними проблемами собственной страны.

    Сенатор предупредил, что в обозримом будущем немецкому канцлеру так же могут заявить, что Германия – не его страна.

    Напомним, Шольц хитростью вынудил премьера Венгрии Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС на саммите в Брюсселе.

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    16 декабря 2023, 17:51
    Захарова: Плата за решения ЕС по Украине и Молдавии ляжет на плечи населения Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена конфронтационной политики Евросоюза (ЕС) и решений по Украине и Молдавии высока, а оплачивать их последствия придется населению стран Европы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с окончанием саммита ЕС.

    Евроинституты оторвались от нужд простых граждан и заняты «исключительно удовлетворением чуждых интересам людей геополитических амбиций», своими решениями они загоняют население Европы в еще более сложные социально-экономические условия, говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «Выглядит вполне естественным, что на этом фоне наиболее ответственные политики в европейских странах все чаще ставят во главу угла национальные интересы, а не некие оторванные от реальных потребностей мантры «евросолидарности», – считает дипломат.

    Захарова также заявила, что новый пакет санкций нанесет больший вред самому Евросоюзу, а решение о введении новых ограничений, как и о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, принимается «с помощью нечистоплотных манипуляций – в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств».

    Дипломат указала, что ЕС теряет политический и экономический вес под давлением просчетов США, а ресурсы объединения направляются на обслуживание американских интересов.

    «Востребованные для внутреннего развития ресурсы ЕС направляются не на решение многочисленных проблем и утверждение собственного места в формирующемся многополярном мироустройстве, а на обслуживание интересов США, в том числе обогащение американского военно-промышленного комплекса», – говорится в заявлении Захаровой.

    Ранее Захарова заявила о насильном втягивании граждан США в ситуацию с Украиной.

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    18 декабря 2023, 14:43
    Канцлер ФРГ заболел коронавирусом

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом и работает удаленно

    Канцлер ФРГ заболел коронавирусом
    @ Martin Schutt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом и работает удаленно.

    «Тест на COVID-19 оказался положительным. Симптомы легкие, я ожидаю, что болезнь будет протекать в легкой форме», – приводит ТАСС сообщение Шольца в его микроблоге. 

    Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что встреча Шольца с премьером Словакии Робертом Фицо, запланированная на вторник, отменена.

    Он также добавил, что Шольц прошедшей осенью сделал еще одну прививку от ковида. На прошлой неделе германский канцлер принимал участие в саммите ЕС в Брюсселе, напоминает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что 16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль BAROCCO российского режиссера Кирилла Серебренникова в театре Талия в Гамбурге.

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    17 декабря 2023, 00:05
    ЕС начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций, включающий запрет на поставки в страны сообщества российских ювелирных алмазов.

    Источник в институтах ЕС в Брюсселе сообщил, что процедура должны пройти быстро, санкции вступят в силу в начале следующей недели.

    Отмечается, что начало процедуры утверждения стало возможным после снятия австрийского вето на этот пакет, передает ТАСС.

    Reuters сообщило, что власти Австрии сняли запрет на принятие антироссийских санкций в обмен на исключение Raiffeisen из украинского списка «спонсоров войны».

    Ранее Австрия решила разблокировать принятие 12-го пакета санкций ЕС против России.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против России было введено беспрецедентное число санкций – почти 18 тысяч.

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    18 декабря 2023, 20:51
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что Совет ЕС «расширил критерии для включения в санкционные списки российских физических и юридических лиц, организаций и структур, ставших бенефициарами принудительной передачи собственности или контроля над структурами, основанными в России, которые прежде принадлежали или контролировались структурами ЕС, передает ТАСС.

    Как указано в постановлении, решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное российское лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать эти ресурсы доступными для выплаты компенсации.

    Отмечается, что ЕС планирует включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые получат ресурсы европейских компаний, ушедших из России, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

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    18 декабря 2023, 13:14
    Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID

    Politico: Страны ЕС выбросили минимум 215 млн доз вакцины от COVID-19

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Европейского союза избавились как минимум от 215 млн доз вакцин против коронавируса стоимостью 4 млрд евро, пишет газета Politico.

    Огромная партия вакцины была закуплена в разгар пандемии коронавируса и оказалась в итоге выброшена, передает РИА «Новости».

    Всего страны ЕС получили в общей сложности 1,5 млрд доз вакцин, многие из них оказались «на свалках по всему континенту». Излишки вакцины не смогли передать в третьи страны из-за проблем с логистикой и падения спроса.

    Ранее сообщалось о планах экс-главы правительства Британии Бориса Джонсона силой изъять в Нидерландах вакцины от COVID в 2021 году.

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    17 декабря 2023, 04:00
    В Европарламенте признали провал санкций против России

    Депутат ЕП Уоллес: Санкции Евросоюза больше навредили гражданам ЕС, чем России

    Tекст: Вера Басилая

    Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, нанесли больший вред гражданам стран объединения, чем России, заявил депутат Европейского парламента Мик Уоллес.

    Уоллес считает, что антироссийские санкции провалились, и добавил, что те, кто находится у власти в Евросоюзе, не признают этого, передает RT.

    Ранее Евросоюз начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций, включающий запрет на поставки в страны сообщества российских ювелирных алмазов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась.

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    17 декабря 2023, 07:00
    Экс-премьер исключил вступление Украины в ЕС с Зеленским

    Экс-премьер Азаров: Украина при Зеленском не сможет стать членом ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина под контролем президента Владимира Зеленского не присоединится к Евросоюзу, киевский режим себя сильно скомпрометировал, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в интервью каналу «Соловьев LIVE».

    Азаров заявил, что смешное решение о начале переговоров по вступлению в ЕС продиктовано лишь тем, чтобы как-то поддержать Зеленского, передает РИА «Новости».

    Политик считает, что сегодняшняя территория, которая находится под контролем киевского режима, не является и не может являться членом Евросоюза, украинцев просто пытаются воодушевить «карта» вступления в ЕС.

    Бывший премьер Украины уверен, что вопрос о вступлении ЕС ближайшие десять лет будет тянуться на стадии каких-то переговоров. По его словам, Турция и балканские страны ждут присоединения к Евросоюзу уже больше десятка лет.

    Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Как заявил европейский источник, дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

    Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС,

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    16 декабря 2023, 06:43
    Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву

    Сийярто опроверг предположение о готовности Венгрии снять вето с выделения 50 млрд евро Киеву в январе

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что «понятия не имеет», почему в ЕС решили, будто в январе Будапешт снимет вето с выделения Украине 50 млрд евро.

    Как отметил Сийярто, в Венгрии «в самом начале ясно заявили, что так не пойдет». Он подчеркнул, что Киев получил более 80 млрд евро «из денег европейских налогоплательщиков», при этом «никто не видел никакого отчета, на что их потратили», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mandiner.

    Венгрия выступает против нового кредита, расплачиваться за который придется потомкам нынешних европейцев вплоть до правнуков, заявил он. Сийярто указал, что Венгрии и Польше все еще не выданы средства из фонда ЕС на борьбу с последствиями распространения коронавируса.

    Оценивая решение ЕС начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в Евросоюз, Сийярто заявил, что «это принципиальное решение, которое не имеет никакого практического значения». По словам министра, «если при подготовке к реальным переговорам Брюссель захочет втиснуть в переговорные рамки что-то такое, что нанесло бы ущерб» интересам Венгрии, ей «придется прибегнуть к инструменту жесткого вето», передает ТАСС.

    Сийярто опроверг предположение, что Венгрия согласилась не мешать началу переговоров в обмен на средства из фондов Евросоюза. Он подчеркнул, что соблюдение прав венгерского меньшинства в Закарпатье не может быть «какой-то разменной монетой». По его словам, требуется время, чтобы посмотреть, как на Украине будет выполняться закон о национальных меньшинствах.

    Сийярто также назвал бульварными сообщения о том, что Орбан якобы удалился за кофе по предложению немецкого канцлера Олафа Шольца, пока остальные члены ЕС проголосовали за начало переговоров с Украиной.

    Напомним, Еврокомиссия разблокировала для Венгрии транш на 10 млрд евро. Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    18 декабря 2023, 21:29
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России решил ввести ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ), следует из заявления ЕС.

    По данным ЕС, такие санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро, и при этом под ограничения не попадут уже заключенные контракты с отсрочкой максимум на 1 год, передает «Интерфакс».

    Ранее ЕС впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

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    17 декабря 2023, 15:57
    В Словакии предупредили Украину о долгом пути в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Решение о начале переговоров с Украиной является лишь политическим жестом, долгие годы ждут Киев, прежде чем страна реально вступит в ЕС, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По его словам, везде в мире люди «заслуживают хорошую жизнь, если начало разговоров о вступлении в ЕС может помочь этой цели, тогда мы на правильном пути, но будут длиться годы, прежде чем Украина реально станет членом Европейского союза», передает РИА «Новости».

    Фицо считает, что Украина не готова к членству в ЕС как с точки зрения функционирования демократии, так и борьбы против коррупции.

    Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Как заявил европейский источник, дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

    Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС.

    Коментарии (0)
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    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности

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    Когда США научатся уважать Россию

    На большой пресс-конференции Владимир Путин затронул один из ключевых вопросов внешней политики – взаимоотношения России с Соединенными Штатами. А точнее, их будущее. При каких условиях они могли бы восстановиться и когда США научатся уважать своих международных партнеров? Подробности

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    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

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    Румыния заставила Украину сдаться

    Румыния одержала крупную победу в споре с Украиной, который длился целых двадцать лет. Фактически Бухарест принудил Киев к капитуляции в крайне важном вопросе, касающемся свободного доступа Украины к Черному морю. О чем идет речь, какой ширмой Румыния прикрывала свои финансовые интересы и при чем тут приманка в виде начала переговоров о принятии Украины в ЕС? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

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