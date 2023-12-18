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ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен
«Сахалин-2» в рамках 12-го пакета санкций ЕС против России освобожден от соблюдения механизма потолка цен
Исключения в рамках 12-го пакета санкций против России сделаны для нефтегазового проекта «Сахалин-2», строящейся в Венгрии АЭС «Пакш-2» и «личных ювелирных украшений», следует из сообщения в «Официальном журнале ЕС».
В журнале, где публикуются нормативные акты ЕС, сообщается, что освобождение проекта «Сахалин-2» продлевается до 28 июня. Указывается, что это сделано «для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии», передает ТАСС.
Как пояснил ЕС, «механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения».
Также сообщается, что из-за важности «Пакш-2» для Венгрии «исключения и изъятия, связанные с проектом гражданской атомной энергетики, в полном объеме применяются ко всем товарам и услугам, необходимым для этого проекта».
Кроме того, в связи с запретом на ввоз в ЕС ювелирных алмазов из России сообщается, что для «личных ювелирных украшений» и «художественных ценностей, являющихся предметом культурного обмена», делается исключение.
Напомним, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов. В черный список попали 29 российских и иностранных компаний. ЕС впервые включил в пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов для выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства. ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов.