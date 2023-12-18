Удостоверения ветерана боевых действий получили 32 бывших бойца ЧВК «Вагнер»

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий и подчеркнула, что фонд использует любую возможность дополнительно поддержать героев. Всего в комиссию Минобороны передано 3000 комплектов документов от сотрудников ЧВК. Они находятся на рассмотрении ведомства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы помогаем собрать комплекты документов, которые фонд в еженедельном режиме передает в Минобороны. Готовые удостоверения министерство в рамках соглашения передает в фонд «Защитники Отечества» для вручения их в региональных филиалах. Чтобы дополнительно поддержать ветеранов СВО и родственников погибших, мы вместе с Промсвязьбанком в рамках соглашения о сотрудничестве разработали карту лояльности. Уверена, что вы высоко оцените преимущества этой карты и будете ей пользоваться на постоянной основе», – сказала Цивилева.

«Одной из важных мер поддержки станет в том числе и совместная платежная карта «Защитники Отечества», которую создали банк ПСБ и государственный фонд «Защитники Отечества». Это не просто удобный банковский инструмент. В совместном проекте есть еще целый ряд льгот и предложений от отрасли российской торговли, от многих представителей нашего отечественного бизнеса – в том числе от ведущих федеральных брендов продуктового ретейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий, перевозчиков и многих других. Уже можно сказать, что в проекте участвуют ведущие компании потребительского рынка нашей страны. Минпромторг России стал площадкой для обсуждения деталей и отработки проекта. Количество его участников постоянно увеличивается. И здесь я, конечно, хотел бы поблагодарить бизнес за активную гражданскую позицию», – отметил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Одной из мер поддержки, реализуемых фондом, стала также карта лояльности «Защитники Отечества». Она разработана совместно с одним из крупнейших государственных банков страны ПАО «Промсвязьбанк» и является одной из мер поддержки, реализуемых фондом. Цель проекта – создать особые условия для всех ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов путем присоединения к карте «Защитники Отечества» программ лояльности и скидок от партнеров: бизнес-структур, общественных и государственных организаций.



