Колокольцев: В Подмосковье и Тульской области перекрыт канал сбыта наркотиков

Tекст: Алексей Дегтярев

Участники производили и сбывали товар в Подмосковье и в Тульской области, у них изъяли более 500 кг мефедрона и альфа-PVP, а также около 700 литров прекурсоров, сказал глава ведомства, передает ТАСС.

Продажу вели через интернет-магазин.

В общей сложности фигуранты совершили не менее 240 преступлений. С января по апрель 2023 года двое участников производили запрещенные вещества в лаборатории в поселке Болоховский Киреевского района Тульской области.

Прекурсоры и другие ингредиенты они хранили в гараже. Сообщники распространяли запрещенные вещества через тайники-закладки.

В группу входили руководители, операторы магазина в Сети, финансисты и спецгруппа для силового поддержания дисциплины.

В Тульской области задержаны 16 человек, им предъявили обвинения.

В преступное сообщество входили руководители, операторы интернет-магазина в теневом сегменте интернета, финансисты и специальная группа силового воздействия для поддержания дисциплины.

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Тульской области задержали 16 человек, им предъявлены обвинения по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Также заведено дело по статье об организации преступного сообщества.