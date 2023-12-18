  • Новость часаЭксперты объяснили прослушку Залужного
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Румыния заставила Украину сдаться
    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область
    Вице-премьер Грузии назвал Россию «врагом»
    Хинштейн: Глава самарского ГУ МЧС Бойко получил 25 млн рублей от коммерсантов
    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ
    Польские СМИ сравнили армии России и Украины
    Сальдо: Разрушение Каховской ГЭС было заданием ВСУ
    Глава МВФ сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 12:26

    Путин пообещал бороться с фальсификацией истории и героизацией нацизма

    Путин: Россия будет вести борьбу с фальсификацией истории и героизацией нацизма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны СНГ будут бороться с героизацией нацизма и попытками переписать историю, заявил российский президент Владимир Путин в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ.

    «Нацелены на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», – сказал глава государства в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что в этой работе важную роль играет движение поисковиков, а также такие знаковые акции в память павших в годы Великой Отечественной войны, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд Памяти».

    Кроме того, Путин призвал сохранить «цивилизационный сплав» в СНГ, обогатить многонациональное достояние.

    «Нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача – максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием», – указал российский лидер.

    Также он отметил, что главы правительств стран СНГ успели посетить международную выставку-форум «Россия».

    «Эта выставка вызывает огромный интерес, ее уже осмотрело несколько миллионов человек – москвичей и многочисленных гостей столицы, которые, к слову, с удовольствием посещают и расположенные на ВДНХ обновленные национальные павильоны государств Содружества», – подчеркнул Путин.

    Посетители выставки получают возможность узнать и о традициях, культуре, современной жизни народов стран СНГ. «Это помогает лучше понимать друг друга, на деле способствуя дальнейшему упрочению уз дружбы, связывающих между собой всех участников СНГ», – указал президент России.

    Также Путин напомнил, что в феврале в Казани пройдут Игры будущего, сочетающие классический и киберспорт. В июне состоятся Игры БРИКС.

    «Ждем, что спортсмены из государств Содружества примут в них самое активное участие», – сказал глава государства.

    По словам Путина, понятие гуманитарного сотрудничества включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей физическую культуру и спорт. «И на этом направлении по линии Содружества также многое делается: на регулярной основе организуются Игры СНГ, другие спортивные соревнования», – заключил Путин.

    Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил проходящую на ВДНХ выставку «Россия».

    17 декабря 2023, 17:06
    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу

    Путин заявил, что Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу»

    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия не променяет свой суверенитет на колбасу и не станет чьим-то сателлитом, заявил российский лидер Владимир Путин на XXI съезде партии «Единая Россия».

    «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», – отметил он, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия будет все решения принимать только сама, «без чужих подсказок из-за рубежа».

    «Развязав против нас настоящую агрессию, – она шла по нарастающей из года в год, – элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту», – уточнил глава государства.

    По его словам, «способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов».

    «Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России – свободного, самостоятельного и суверенного государства», – подчеркнул Путин.

    «Наше общество, все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость», – указал президент. Он считает, что Россия смогла ответить на вызовы, потому что «последовательно, шаг за шагом, из года в год шла по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сфере, в экономике, в образовании, в культуре».

    «Развивали российский федерализм, наше законодательство и прочные конституционные основы, опирались на многовековой опыт нашей государственности, на наши ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий», – перечислил он.

    Он заявил, что Россия не просто вправе быть сильной, для страны – это жизненная необходимость. «Всегда, при всей разнице взглядов, все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное. А это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильными. Я бы, знаете, еще добавил: право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной», – сказал президент.

    В четверг Путин заявил, что Россия не может существовать без суверенитета, который необходимо защищать. Так глава государства ответил на вопрос, какие стоящие перед ним задачи он считает первостепенными. «Главное – это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета – это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру», – заявил он.

    Коментарии (58)
    17 декабря 2023, 13:17
    Путин рассказал, как и с кем встретит Новый год

    Путин: Бокал шампанского с близкими людьми в Новый год

    Путин рассказал, как и с кем встретит Новый год
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими, подарки он еще не выбирал, но попробует сделать приятное.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    «Я еще не был в магазине, не выбирал подарки, но постараюсь для тех людей, с которыми встречаю Новый год, сделать что-то приятное», – сказал российский лидер.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции посоветовал россиянам в новогодние праздники уделить внимание семье.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2023, 20:30
    Командир «Ахмата»: Россия не собирается озираться на Запад

    Командир «Ахмата» Алаудинов: За годы президентства Путина Россия стала более сплоченной

    Командир «Ахмата»: Россия не собирается озираться на Запад
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В ходе съезда «Единой России» чаще обычного звучали тезисы про суверенитет и сплоченность. Глава государства Владимир Путин в своей речи также обозначил внешние вызовы для России и ответы на них, сказали газете ВГЛЯД командир «Ахмата» Апти Алаудинов и депутат Госдумы Елена Цунаева. В воскресенье на площадке выставки «Россия» на ВНДХ прошел ХХI съезд «Единой России», где было поддержано самовыдвижения Путина на выборах президента России.

    «Этот съезд стал сигналом нашим заокеанским оппонентам, которые долгое время надеялись, что Россия не выдержит и распадется под внешним давлением. Пусть они знают, что Россия – это очень сильное государство, ставшее в ходе СВО еще крепче и сильнее», – заявил Апти Алаудинов, Герой России, командир подразделения «Ахмат».

    «Все мы видим, как за годы президентства Путина Россия стала более сплоченной. А за последние пару лет мы и вовсе сначала стали сильнее в боевом потенциале, а затем перешли на новый этап возрождения государства – духовно-нравственный. Я считаю, это самая важная и большая наша победа за два десятилетия. Пусть наши геополитические противники знают, что мы не собираемся озираться на Запад или ориентироваться на него. Теперь их очередь, разинув рты, следить за нами», – добавил собеседник.

    «В выступлении Владимира Путина я обратила внимание на то, что в этот раз он больше обычного говорил о международной повестке», – отметила Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. – «Тем самым глава государства обозначил внешние вызовы для России и наши ответы на них. Довольно часто фигурировала повестка суверенитета – политического, экономического, технологического, ментального».

    «На съезде также обсудили важность наращивания работы по противодействию попыткам наших противников расколоть страну по межконфессиональному или национальному векторам. И конечно, одним из самых важных тезисов встречи стал посыл о том, что для нас важен каждый гражданин, независимо от того, в какой сфере он трудится», – подчеркнула депутат.

    Также на на съезде был сделан особый акцент на партийном строительстве деятельности первичных отделений. «Председатель партии Дмитрий Медведев предложил провести год так называемых «первичек». Соответствующие задачи делегированы региональным руководителям», – указала Цунаева. А поправки в устав, которые были внесены в рамках съезда, в основном связаны с усилением контроля за теми, кто представляет партию власти. «На нас смотрит вся страна. И даже один несознательный представитель может бросить тень на всю партию», – пояснила она.

    В воскресенье на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве прошел ХХI съезд «Единой России». Участие в нем приняли более тысячи человек со всей страны. Партия приняла единогласное решение о поддержке кандидатуры Путина на выборах президента в 2024 году.

    В ходе своего выступления президент подчеркнул: Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. «Элиты Запада полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны, и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых «цветных» переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России – свободного, самостоятельного и суверенного государства», – сказал Путин,

    «Мы ответили на вызовы, потому что последовательно, шаг за шагом, из года в год шли по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сфере, экономике, образовании и культуре, развивали российский федерализм, наше законодательство и прочную конституционную основу, опирались на многовековой опыт нашего государства, ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий», – подчеркнул российский лидер.

    Он также отметил: программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны. «Именно отвечая на обращения людей, на вопросы, которые их волнуют, обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее», – сказал Путин.

    Коментарии (7)
    17 декабря 2023, 16:39
    Медведев: Победа Путина на выборах должна быть абсолютно бесспорной
    Медведев: Победа Путина на выборах должна быть абсолютно бесспорной
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа президента России Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    На съезде партии он заявил, что победа Путина должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной. По мнению Медведева, «это дело каждого члена партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    Напомним, Медведев заявил, что Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России».

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Коментарии (28)
    17 декабря 2023, 17:00
    Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
    Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента в 2024 году.

    На съезде партии председатель ЕР Дмитрий Медведев поставил на голосование предложение поддержать выдвижение Путина кандидатом на должность президента России на выборах. Вопрос был принят съездом единогласно, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Напомним, Медведев заявил, что Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России». Также он отметил, что победа Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной.

    Коментарии (13)
    17 декабря 2023, 18:40
    Политолог объяснил поддержку «Единой Россией» кандидатуры Путина на выборах президента

    Политолог Асафов: Владимир Путин отражает интересы не одной политической силы, а всего народа России

    Политолог объяснил поддержку «Единой Россией» кандидатуры Путина на выборах президента
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Единая Россия» в полной мере поддерживает президента Владимира Путина. И подтверждением этому является готовность партии принять активное участие в организации сбора подписей. Но гораздо важнее то, что глава государства – не человек одной партии. Он защищает интересы всего народа страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента в 2024 году.

    «Единая Россия» довольно давно является основной опорной политической силой, это президентская партия. И в данном случае тот факт, что они поддержали кандидатуру Владимира Путина, является событием, которое можно назвать ожидаемым», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

    «Немаловажно, что «Единая Россия» примет активное участие в кампании по сбору подписей, а также в проведении агитационных работ, мобилизует сторонников на поддержку Путина. Это одна из частей электоральной базы действующего президента», – добавил собеседник.

    «Еще бы я обратил внимание на то, что изначально Владимир Путин заявил о своем желании принять участие в выборах не на партийном съезде. И тут уместно говорить о том, что он представляет интересы всех категорий нашего общества. Наш президент – кандидат не одной политической силы, а всех граждан России», – заключил он.

    Ранее на съезде «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев поставил на голосование предложение поддержать выдвижение Путина кандидатом на должность президента России на выборах. Вопрос был принят съездом единогласно.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Напомним, Медведев заявил, что Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России». Также он отметил, что победа Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной.

    Коментарии (6)
    17 декабря 2023, 19:13
    Путин подписал открытку для трехмиллионного посетителя выставки «Россия»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал новогоднюю открытку, которую вручат трехмиллионному посетителю выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

    По ее словам, Путин по просьбе организаторов подписал поздравление трехмиллионому посетителю, которого на выставке ожидают со дня на день, передает ТАСС.

    Виртуозова, которая проводила экскурсию для Путина, рассказала, что региональные экспозиции произвели на президента впечатление. Она отметила, что Путина всегда ждут на ВДНХ.

    Глава государства лично посетил выставку уже во второй раз. Он осмотрел стенды регионов в павильоне 75 и затем выступил на пленарном заседании съезда «Единой России».

    Коментарии (0)
    17 декабря 2023, 16:04
    Медведев: Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России»
    Медведев: Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главу России Владимира Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России», считает председатель партии Дмитрий Медведев.

    На съезде партии Медведев выразил уверенность, что решение о поддержке Путина «в ходе избирательной кампании будет единодушно одобрено участниками съезда и вообще всеми членами нашей партии», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Коментарии (0)
    17 декабря 2023, 17:22
    Путин заявил о намерении сформулировать программу развития страны вместе с россиянами

    Tекст: Ольга Иванова

    Программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны, заявил президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».

    «Именно отвечая на обращения людей, на вопросы, которые их волнуют, обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее. Хочу подчеркнуть: эти и другие задачи, планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента в 2024 году.

    Коментарии (2)
    17 декабря 2023, 13:54
    Путин рассказал, что запомнил на всю жизнь материнскую любовь

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал о том, что запомнил безусловную материнскую любовь и несет это воспоминание с собой по жизни.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

    «Вот это безусловная, абсолютная материнская любовь. Я это запомнил и несу это с собой по жизни», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Российский лидер с улыбкой добавил, что вопрос на заседании набсовета был внезапным, и рассказ «выскочил случайно». Глава государства уточнил, что тогда ему тогда было 3-4 года и он не помнит, за что мама поставила его в угол.

    Ранее Владимир Путин в ходе II заседания набсовета «Движения первых» рассказал историю из детства о том, как мама поставила его в угол, но все закончилось объятиями и поцелуями.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2023, 17:39
    Путин посетил экспозицию «Регионы России» на ВДНХ

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин посетил экспозицию «Регионы России» на Международной выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Путин осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга, ДНР, Дагестана, Курской области, Калмыкии и Севастополя.

    В пресс-службе уточнили, что российского лидера сопровождали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Максим Орешкин.

    Экспозиция «Регионы России» знакомит посетителей с достижениями всех 89 субъектов Федерации в различных сферах – промышленности и сельском хозяйстве, образовании и науке, культуре, туризме и спорте. На стендах также представлена информация об истории, достопримечательностях и уникальных природных богатствах регионов, добавили в Кремле.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин второй раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2023, 15:18
    Путин второй раз посетил выставку «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин второй раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Здесь он также выступит на съезде «Единой России».

    Перед выступлением на съезде Путин осмотрел экспозицию регионов, расположенную в павильоне № 75. Сопровождает президента гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. Ожидается, что Путину покажут стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев и Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

    Две недели назад Путин уже посещал выставку «Россия». Тогда он посетил павильон № 1, где расположилась экспозиция «Движения первых» и президентской платформы «Россия – страна возможностей» под названием «Первые в России – стране возможностей». Помимо этого, глава государства заглянул в павильоны «Атом» и «Сделано НАМИ».

    Коментарии (0)
    17 декабря 2023, 17:18
    Путин заявил о необходимости повышения эффективности всех уровней власти

    Tекст: Валентина Григоренко

    В России необходимо повысить эффективность всех уровней власти, заявил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России».

    «Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты и механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов», – указал глава государства, передает ТАСС.

    По его словам, важнейшей задачей является повышение эффективности всех уровней публичной власти. «Здесь также предстоит кропотливая работа», – предупредил Путин.

    «Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают как снежный ком. Но мы же Россия, мы же зимняя страна, так? Мы любим снег», – сказал президент. «Смотрите, сколько его у нас навалило», – добавил он.

    Российский лидер уточнил, что нынешнее время требует от России твердости и сплоченности, готовности отвечать даже на самые сложные вызовы.

    Ранее Путин заявил, что Россия не променяет свой суверенитет «на колбасу» и не станет чьим-то сателлитом.

    Коментарии (3)
    17 декабря 2023, 17:00
    Путин назвал народ единственным источником власти

    Tекст: ва

    Народ России был и будет единственным источником власти в стране, заявил президент России Владимир Путин на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».

    «Именно народ России был и будет единственным источником власти, его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства. Российское государство будет суверенным – а значит, подлинно народным», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное гражданское согласие – это предательство и преступление против России, пишет ТАСС.

    «Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать: Россия или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце», – сказал он.

    Ранее съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента в 2024 году.

    Коментарии (2)
    17 декабря 2023, 16:52
    Песков рассказал о предвыборном штабе Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Избирательный штаб президента России Владимира Путина перед выборами 2024 года будет сформирован своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На соответствующий вопрос в кулуарах съезда «Единой России» он ответил, что это будет сделано своевременно, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Кроме того, собрание группы избирателей официально единогласно поддержало самовыдвижение Путина кандидатом на выборах президента России, запланированных на март 2024 года.

    Коментарии (0)
    Главное
    Япония: Дальность ракеты КНДР покрывает всю территорию США
    В ЕС придумали способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    В Финляндии решили создать ассоциацию для открытия границы с Россией
    В Британии заявили о бессилии перед ракетным комплексом «Авангард»
    Американский эксперт сказал о возможной подготовке к ликвидации Зеленского
    Залившего дверь квартиры военкора монтажной пеной начали искать в Петербурге
    Маск призвал человечество заселять другие планеты

    Банк России спасает экономику от перегрева

    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда США научатся уважать Россию

    На большой пресс-конференции Владимир Путин затронул один из ключевых вопросов внешней политики – взаимоотношения России с Соединенными Штатами. А точнее, их будущее. При каких условиях они могли бы восстановиться и когда США научатся уважать своих международных партнеров? Подробности

    Перейти в раздел

    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

    Перейти в раздел

    Румыния заставила Украину сдаться

    Румыния одержала крупную победу в споре с Украиной, который длился целых двадцать лет. Фактически Бухарест принудил Киев к капитуляции в крайне важном вопросе, касающемся свободного доступа Украины к Черному морю. О чем идет речь, какой ширмой Румыния прикрывала свои финансовые интересы и при чем тут приманка в виде начала переговоров о принятии Украины в ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    • Президенту США закрыли выход из НАТО

      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

    • Урсула подавила бунт против Зеленского

      Вопреки всем ожиданиям, страны ЕС все-таки проголосовали за то, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для того Урсуле фон дер Ляйен пришлось сломать через колено Австрию, Словакию и Венгрию, премьера которой Виктора Орбана отправили за кофе, чтобы он не помешал большому делу. Что вообще происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............