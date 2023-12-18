Путин пообещал бороться с фальсификацией истории и героизацией нацизма

Путин: Россия будет вести борьбу с фальсификацией истории и героизацией нацизма

Tекст: Елизавета Шишкова

«Нацелены на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», – сказал глава государства в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что в этой работе важную роль играет движение поисковиков, а также такие знаковые акции в память павших в годы Великой Отечественной войны, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд Памяти».

Кроме того, Путин призвал сохранить «цивилизационный сплав» в СНГ, обогатить многонациональное достояние.

«Нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача – максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием», – указал российский лидер.

Также он отметил, что главы правительств стран СНГ успели посетить международную выставку-форум «Россия».

«Эта выставка вызывает огромный интерес, ее уже осмотрело несколько миллионов человек – москвичей и многочисленных гостей столицы, которые, к слову, с удовольствием посещают и расположенные на ВДНХ обновленные национальные павильоны государств Содружества», – подчеркнул Путин.

Посетители выставки получают возможность узнать и о традициях, культуре, современной жизни народов стран СНГ. «Это помогает лучше понимать друг друга, на деле способствуя дальнейшему упрочению уз дружбы, связывающих между собой всех участников СНГ», – указал президент России.

Также Путин напомнил, что в феврале в Казани пройдут Игры будущего, сочетающие классический и киберспорт. В июне состоятся Игры БРИКС.

«Ждем, что спортсмены из государств Содружества примут в них самое активное участие», – сказал глава государства.

По словам Путина, понятие гуманитарного сотрудничества включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей физическую культуру и спорт. «И на этом направлении по линии Содружества также многое делается: на регулярной основе организуются Игры СНГ, другие спортивные соревнования», – заключил Путин.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил проходящую на ВДНХ выставку «Россия».