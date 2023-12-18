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    Румыния заставила Украину сдаться
    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область
    Вице-премьер Грузии назвал Россию «врагом»
    У главкома ВСУ Залужного нашли прослушивающее устройство
    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ
    Польские СМИ сравнили армии России и Украины
    Сальдо: Разрушение Каховской ГЭС было заданием ВСУ
    Глава МВФ сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 11:20

    Участниками «Культурного диалога от Азовского до Балтийского моря» стали более 100 студентов

    Участниками конкурса «Культурный диалог от Азовского до Балтийского моря» стали более 100 студентов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Более сотни учащихся вузов Петербурга и ДНР приняли участие в межрегиональном конкурсе «Культурный диалог от Азовского до Балтийского моря».

    Студенты из Петербурга предоставляли исследовательские эссе о Донбассе, а студенты ДНР – эссе об истории и культуре Донбасса.

    Организатором конкурса стала команда по патриотическому воспитанию «Спутник-1», конкурс прошел при поддержке Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга. Самой популярной у конкурсантов стала тема, посвященная общей истории Петербурга и Донбасса во время Великой Отечественной войны.

    От студентов поступили как научные, и научно-популярные тексты, так и видео, и мемуары. Финалистов конкурса определило экспертное жюри, состоявшее из представителей научной и культурной общественности Петербурга и ДНР.

    Победителем конкурса стал Архип Алексашов из Горловки, который рассказал о мечте посетить Петербург и поставить свечу в храме Защитницы земли русской за победу сражающихся в Донбассе.

    Торжественный концерт - церемония прошла в Учебном театре на Моховой, где собрались представители сразу нескольких театров Петербурга и студенты актерских курсов.

    Перед участниками конкурса выступил председатель Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга Федор Болтин.

    «Сегодня такой исторический период, что Петербург и Донбасс – это не просто слова, которые стоят рядом, а это понятия, которые определяют многое в жизни нашей страны и обществ», – заявил он.

    Также с приветствием обратились замминистра культуры ДНР Ольга Кобец и председатель экспертной комиссии конкурса, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.

    18 декабря 2023, 01:43
    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Потери мобилизованных ВСУ достигают 90 процентов

    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ теряют до 90 % мобилизованных из-за некомпетентности Киева, а также НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер сослался на данные комиссара Полтавы, согласно которым 80-90% мобилизованных не возвращаются с поля боя. Бывший разведчик обвинил НАТО в гибели огромного числа украинцев и призвал руководство вооруженных сил США уволить за некомпетентность, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (12)
    17 декабря 2023, 19:20
    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область

    Военный эксперт Леонков: Повторяя одни и те же атаки, ВСУ пытаются усыпить бдительность российской армии

    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если посмотреть на действия противника, станет понятно, что он из раза в раз повторяет одни и те же действия – налеты БПЛА или вылазки ДРГ. Они призваны усыпить бдительность российских военных. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что село Теребрено Белгородской области находится под обстрелом со стороны ВСУ.

    «У офиса Зеленского сейчас нет ничего, что можно было бы представить мировой общественности в качестве «перемоги». Именно поэтому ВСУ из раза в раз пытаются запускать десятки беспилотников по нашим территориям, отправляют ДРГ», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «И если первые вылазки и налеты приносили противнику некие успехи, то сейчас российское военное руководство сделало все выводы и укрепило оборону страны. Поэтому каждое такое нападение заведомо является провальным», – добавляет собеседник.

    По словам аналитика, ВСУ в некотором роде пытаются действовать в расчете на удачу. Если атака пройдет успешно, ее можно будет презентовать Западу, считает эксперт.

    «Также я допускаю, что противник из раза в раз повторяет одни и те же налеты в надежде на то, что они смогут усыпить нашу бдительность. Так, первые полеты БПЛА пугали россиян, сейчас же все относятся к ним относительно спокойно. Аналогично и с диверсантами», – рассуждает спикер.

    «Но как только мы потеряем бдительность, ВСУ могут придумать что-то новое – то, что еще не использовали. И на фоне этого нам просто нельзя расслабляться. Необходимо пристально следить за действиями противника и прикладывать все необходимые усилия для защиты страны», – заключил Леонков.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом украинских военных.

    В своем Telegram-канале он написал, что на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле/

    Позднее Гладков написал, что по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. «Есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», – указал он.

    Напомним, неделей ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

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    17 декабря 2023, 14:57
    Умер режиссер Отар Иоселиани

    Умер грузинский режиссер Отар Иоселиани

    Умер режиссер Отар Иоселиани
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет, сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

    Информацию о смерти Иоселиани подтвердили грузинским СМИ родные и близкие кинорежиссера, передает ТАСС.

    Иоселиани родился в феврале 1934 года в Тбилиси. В 1965 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). В 1952 году окончил Тбилисскую консерваторию. С 1956 года работал в «Грузия-фильме». В 1962 году снял первый короткометражный фильм «Апрель». Мировую известность ему принесла трилогия «Жил певчий дрозд», «Листопад» и «Пастораль».

    В 1980 году Иоселиани эмигрировал во Францию, где в 1992 году режиссер снял фильм «Охота за бабочками», который также принес ему славу и множество международных наград. В 1979 году Иоселиани стал заслуженным деятелем грузинского искусства. В 1984 году он стал народным артистом Грузинской ССР.

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    18 декабря 2023, 08:30
    Вынесен приговор группе пытавшихся избежать отправки на СВО военнослужащих
    Вынесен приговор группе пытавшихся избежать отправки на СВО военнослужащих
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Волгоградский гарнизонный суд вынес приговор пяти военнослужащим Южного военного округа, давшим взятки, чтобы избежать повторной отправки в зону спецоперации.

    Один из военнослужащих получил три года условно и штраф в размере 500 тыс. рублей, еще два человека получили штрафы по 750 тыс. и 150 тыс. рублей. И четвертый фигурант, который просил вернуть деньги за неотправку, так как его и так не отправляли на СВО, был оштрафован на 100 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».

    Все они обвинялись в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия. Комбат, который пошел на сотрудничество со следствием, признался, что предложил ряду военных уклониться от СВО за деньги.

    Напомним, ранее военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО.

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    17 декабря 2023, 17:06
    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу

    Путин заявил, что Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу»

    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия не променяет свой суверенитет на колбасу и не станет чьим-то сателлитом, заявил российский лидер Владимир Путин на XXI съезде партии «Единая Россия».

    «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», – отметил он, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия будет все решения принимать только сама, «без чужих подсказок из-за рубежа».

    «Развязав против нас настоящую агрессию, – она шла по нарастающей из года в год, – элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту», – уточнил глава государства.

    По его словам, «способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов».

    «Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России – свободного, самостоятельного и суверенного государства», – подчеркнул Путин.

    «Наше общество, все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость», – указал президент. Он считает, что Россия смогла ответить на вызовы, потому что «последовательно, шаг за шагом, из года в год шла по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сфере, в экономике, в образовании, в культуре».

    «Развивали российский федерализм, наше законодательство и прочные конституционные основы, опирались на многовековой опыт нашей государственности, на наши ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий», – перечислил он.

    Он заявил, что Россия не просто вправе быть сильной, для страны – это жизненная необходимость. «Всегда, при всей разнице взглядов, все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное. А это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильными. Я бы, знаете, еще добавил: право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной», – сказал президент.

    В четверг Путин заявил, что Россия не может существовать без суверенитета, который необходимо защищать. Так глава государства ответил на вопрос, какие стоящие перед ним задачи он считает первостепенными. «Главное – это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета – это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру», – заявил он.

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    18 декабря 2023, 08:59
    Польские СМИ сравнили армии России и Украины

    Mysl Polska: ВС России превосходят украинскую армию

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России превосходят украинскую армию и продолжают успешно развиваться, заявил обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    По его словам, российская военная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники, а мобилизованные резервисты прошли нужную подготовку, передает РИА «Новости».

    Говоря об Украине, он заявил, что Киев почти исчерпал свои мобилизационные ресурсы из-за больших потерь.

    Ранее немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Лангепланах заявил, что Киев планирует отправить войска на новое контрнаступление в следующем году.

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    17 декабря 2023, 23:47
    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников

    Украинские СМИ сообщили об обнаружении прослушивающих устройств у сотрудников Залужного

    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины подтвердила обнаружение прослушивающего устройства у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, но украинские СМИ сообщили, что найдены «прослушки» и у его сотрудников.

    Источники «Украинской правды» сообщили, что устройства для прослушивания нашли и у сотрудников Залужного, передает РИА «Новости».

    Между тем, СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства, изготовленные из элементов неустановленного образца.

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    17 декабря 2023, 14:06
    Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое на границе села Теребрено
    Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое на границе села Теребрено
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Белгородское село Теребрено находится под обстрелом украинских военных, по предварительной информации, идет стрелковый бой с противником, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как указал Гладков в своем Telegram-канале, под обстрелом со стороны Украины находится село Теребрено Краснояружского района. По его словам, по предварительным данным, на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле, передает РИА «Новости».

    Губернатор уточнил, что есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.

    Ранее в прошлое воскресенье Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

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    17 декабря 2023, 21:02
    Стало известно, сколько западные компании потеряли денег после ухода из России

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные компании, объявившие об уходе из России после 24 февраля 2022 года, понесли убытки на сумму более 103 млрд долларов, пишет издание New York Times со ссылкой на анализ финансовых данных.

    При этом издание отмечает, что руководство России сумело обернуть уход компаний в свою пользу, «продиктовав» свои условия для ухода компаний. Кроме того, в публикации говорится, что устойчивость российской экономики «позволила вести длительную игру», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на давление со стороны западных политиков, в России с марта прошлого года выросло количество иностранных бизнес-структур.

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    17 декабря 2023, 15:03
    Средства ПВО сбили за сутки два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшие сутки два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины в Донецкой народной республике и Николаевской области, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами ПВО в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах Елизаветовки Николаевской области, Дружковки и Доброполья ДНР.

    По данным Минобороны, ВС России перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США, а также ликвидировали 91 украинский беспилотник, в том числе в районах Старомихайловки, Берестового, Белогоровки, Спорного ДНР, Змиевки, Кривошеевки, Новодружеска и Золоторевки ЛНР, Першотравневого Харьковской области, Раденска, Чаплынки Херсонской области, Нового и Мирного Запорожской области.

    В пресс-службе добавили, что на Запорожском направлении российские военные ликвидировали до 50 военнослужащих, танк и три автомобиля, а также поразили самоходную артиллерийскую установку Caezar производства Франции, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20.

    В сообщении говорится, что на Херсонском направлении Украина потеряла до 95 военных, танк и 12 автомобилей, также ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    В Минобороны подчеркнули, что российская армия поразила командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ, а также ликвидировала в районе Константиновки ДНР пусковую установку системы залпового огня HIMARS и на аэродромах Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива для авиатехники ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за минувшие сутки отразили на Донецком направлении четыре атаки со стороны ВСУ, а также поразили до 250 украинских военных, танк и три броневика.

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    17 декабря 2023, 13:17
    Путин рассказал, как и с кем встретит Новый год

    Путин: Бокал шампанского с близкими людьми в Новый год

    Путин рассказал, как и с кем встретит Новый год
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими, подарки он еще не выбирал, но попробует сделать приятное.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    «Я еще не был в магазине, не выбирал подарки, но постараюсь для тех людей, с которыми встречаю Новый год, сделать что-то приятное», – сказал российский лидер.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции посоветовал россиянам в новогодние праздники уделить внимание семье.

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    17 декабря 2023, 23:27
    Советник Зеленского сообщил о плане «Б» в случае отсутствия помощи от Запада

    Советник Зеленского сообщил о плане «Б» в случае отсутствия помощи от Запада в январе

    Tекст: Вера Басилая

    Если дополнительное финансирование от Евросоюза или США не поступит в первые дни января, придется обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

    Устенко выразил уверенность, что в итоге финансовая поддержка будет, но вопрос – когда, если ее не будет в первых числах января, то придется получить средства на внутреннем рынке, передает ТАСС.

    Как признал советник Зеленского, это может вызвать беспокойство, дополнительное напряжение и нервозность в министерстве финансов в министерстве финансов, но поможет удержать ситуацию в течение января.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украину без денег Запада ждет финансовая катастрофа.

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    18 декабря 2023, 05:11
    В США рассказали о возможной подготовке к ликвидации Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Западные спецслужбы могут ликвидировать Зеленского из-за его ненадобности

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны могут решить ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского из-за его ненадобности, и привести на его место другого, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер отметил, что у украинского лидера начиналось все хорошо, но теперь «дела идут не очень». По его словам, Зеленского могут скоро убить. Он сравнил политический путь главы Украины с телесериалом, и предположил, что на его место Запад скоро приведет кого-то другого, п «Газета.Ru».

    Бывший разведчик считает, что ЦРУ, которые писали «сценарий» к карьере Зеленского, допустили очень много ошибок. По словам Риттера, во всех СМИ было разрекламировано контрнаступление ВСУ, таким образом, считает разведчик, России рассказали, куда и какими средствами планировали наступать ВСУ.

    Ранее в США сравнили Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.

    Коментарии (9)
    17 декабря 2023, 14:26
    Газпром установил исторический рекорд суточных поставок газа в КНР

    Tекст: Валентина Григоренко

    Газпром нарастил поставки газа в Китай до исторического максимума по «Силе Сибири», сообщили в пресс-службе холдинга.

    Как указали в холдинге, 16 декабря заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. Отмечается, что Газпром поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай, передает ТАСС.

    В компании добавили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между Газпромом и CNPC.

    В ноябре холдинг Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

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    17 декабря 2023, 14:33
    Минсельхоз рассказал о мерах по стабилизации цен на яйца

    Патрушев: Снятие импортной пошлины с яиц практически завершено, это может повлиять на цены

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины с ввозимых яиц практически завершен, что может повлиять на цену продукта.

    По его словам, Минсельхоз практически завершил снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое позволит насытить российский рынок и дать тот объем, который может повлиять на цену, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил Путин, комментируя ситуацию с ценами на яйца.

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