Участниками «Культурного диалога от Азовского до Балтийского моря» стали более 100 студентов

Участниками конкурса «Культурный диалог от Азовского до Балтийского моря» стали более 100 студентов

Tекст: Кристина Цыцура

Студенты из Петербурга предоставляли исследовательские эссе о Донбассе, а студенты ДНР – эссе об истории и культуре Донбасса.

Организатором конкурса стала команда по патриотическому воспитанию «Спутник-1», конкурс прошел при поддержке Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга. Самой популярной у конкурсантов стала тема, посвященная общей истории Петербурга и Донбасса во время Великой Отечественной войны.

От студентов поступили как научные, и научно-популярные тексты, так и видео, и мемуары. Финалистов конкурса определило экспертное жюри, состоявшее из представителей научной и культурной общественности Петербурга и ДНР.

Победителем конкурса стал Архип Алексашов из Горловки, который рассказал о мечте посетить Петербург и поставить свечу в храме Защитницы земли русской за победу сражающихся в Донбассе.

Торжественный концерт - церемония прошла в Учебном театре на Моховой, где собрались представители сразу нескольких театров Петербурга и студенты актерских курсов.

Перед участниками конкурса выступил председатель Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга Федор Болтин.

«Сегодня такой исторический период, что Петербург и Донбасс – это не просто слова, которые стоят рядом, а это понятия, которые определяют многое в жизни нашей страны и обществ», – заявил он.

Также с приветствием обратились замминистра культуры ДНР Ольга Кобец и председатель экспертной комиссии конкурса, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.