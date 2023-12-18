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    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    18 декабря 2023, 05:23

    Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении уточняется, что летчики нанесли удары фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, передает ТАСС.

    Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

    Ранее ВС России нанесли удар авиационными ракетами С-8 с максимального близкого расстояния по точкам скопления сил ВСУ.

    17 декабря 2023, 19:20
    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область

    Военный эксперт Леонков: Повторяя одни и те же атаки, ВСУ пытаются усыпить бдительность российской армии

    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если посмотреть на действия противника, станет понятно, что он из раза в раз повторяет одни и те же действия – налеты БПЛА или вылазки ДРГ. Они призваны усыпить бдительность российских военных. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что село Теребрено Белгородской области находится под обстрелом со стороны ВСУ.

    «У офиса Зеленского сейчас нет ничего, что можно было бы представить мировой общественности в качестве «перемоги». Именно поэтому ВСУ из раза в раз пытаются запускать десятки беспилотников по нашим территориям, отправляют ДРГ», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «И если первые вылазки и налеты приносили противнику некие успехи, то сейчас российское военное руководство сделало все выводы и укрепило оборону страны. Поэтому каждое такое нападение заведомо является провальным», – добавляет собеседник.

    По словам аналитика, ВСУ в некотором роде пытаются действовать в расчете на удачу. Если атака пройдет успешно, ее можно будет презентовать Западу, считает эксперт.

    «Также я допускаю, что противник из раза в раз повторяет одни и те же налеты в надежде на то, что они смогут усыпить нашу бдительность. Так, первые полеты БПЛА пугали россиян, сейчас же все относятся к ним относительно спокойно. Аналогично и с диверсантами», – рассуждает спикер.

    «Но как только мы потеряем бдительность, ВСУ могут придумать что-то новое – то, что еще не использовали. И на фоне этого нам просто нельзя расслабляться. Необходимо пристально следить за действиями противника и прикладывать все необходимые усилия для защиты страны», – заключил Леонков.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом украинских военных.

    В своем Telegram-канале он написал, что на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле/

    Позднее Гладков написал, что по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. «Есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», – указал он.

    Напомним, неделей ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

    Коментарии (9)
    17 декабря 2023, 14:06
    Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое на границе села Теребрено
    Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое на границе села Теребрено
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Белгородское село Теребрено находится под обстрелом украинских военных, по предварительной информации, идет стрелковый бой с противником, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как указал Гладков в своем Telegram-канале, под обстрелом со стороны Украины находится село Теребрено Краснояружского района. По его словам, по предварительным данным, на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле, передает РИА «Новости».

    Губернатор уточнил, что есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.

    Ранее в прошлое воскресенье Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

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    18 декабря 2023, 01:43
    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Потери мобилизованных ВСУ достигают 90 процентов

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ теряют до 90 % мобилизованных из-за некомпетентности Киева, а также НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер сослался на данные комиссара Полтавы, согласно которым 80-90% мобилизованных не возвращаются с поля боя. Бывший разведчик обвинил НАТО в гибели огромного числа украинцев и призвал руководство вооруженных сил США уволить за некомпетентность, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (3)
    17 декабря 2023, 15:03
    Средства ПВО сбили за сутки два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшие сутки два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины в Донецкой народной республике и Николаевской области, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами ПВО в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах Елизаветовки Николаевской области, Дружковки и Доброполья ДНР.

    По данным Минобороны, ВС России перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США, а также ликвидировали 91 украинский беспилотник, в том числе в районах Старомихайловки, Берестового, Белогоровки, Спорного ДНР, Змиевки, Кривошеевки, Новодружеска и Золоторевки ЛНР, Першотравневого Харьковской области, Раденска, Чаплынки Херсонской области, Нового и Мирного Запорожской области.

    В пресс-службе добавили, что на Запорожском направлении российские военные ликвидировали до 50 военнослужащих, танк и три автомобиля, а также поразили самоходную артиллерийскую установку Caezar производства Франции, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20.

    В сообщении говорится, что на Херсонском направлении Украина потеряла до 95 военных, танк и 12 автомобилей, также ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    В Минобороны подчеркнули, что российская армия поразила командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ, а также ликвидировала в районе Константиновки ДНР пусковую установку системы залпового огня HIMARS и на аэродромах Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива для авиатехники ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за минувшие сутки отразили на Донецком направлении четыре атаки со стороны ВСУ, а также поразили до 250 украинских военных, танк и три броневика.

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    17 декабря 2023, 07:12
    ПВО сбила 33 дрона ВСУ над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

    ПВО сбила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

    Tекст: Вера Басилая

    Системами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, сообщили в Министерстве обороны России.

    Киевский режим пытался совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

    Ранее российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму.

    Коментарии (8)
    17 декабря 2023, 23:47
    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников

    Украинские СМИ сообщили об обнаружении прослушивающих устройств у сотрудников Залужного

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины подтвердила обнаружение прослушивающего устройства у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, но украинские СМИ сообщили, что найдены «прослушки» и у его сотрудников.

    Источники «Украинской правды» сообщили, что устройства для прослушивания нашли и у сотрудников Залужного, передает РИА «Новости».

    Между тем, СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства, изготовленные из элементов неустановленного образца.

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    17 декабря 2023, 23:27
    Советник Зеленского сообщил о плане «Б» в случае отсутствия помощи от Запада

    Советник Зеленского сообщил о плане «Б» в случае отсутствия помощи от Запада в январе

    Tекст: Вера Басилая

    Если дополнительное финансирование от Евросоюза или США не поступит в первые дни января, придется обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

    Устенко выразил уверенность, что в итоге финансовая поддержка будет, но вопрос – когда, если ее не будет в первых числах января, то придется получить средства на внутреннем рынке, передает ТАСС.

    Как признал советник Зеленского, это может вызвать беспокойство, дополнительное напряжение и нервозность в министерстве финансов в министерстве финансов, но поможет удержать ситуацию в течение января.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украину без денег Запада ждет финансовая катастрофа.

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    17 декабря 2023, 22:04
    ПВО предотвратила атаку дронов ВСУ на стратегические объекты ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Массовую атаку украинских дронов по стратегически важным объектам предотвратили системы ПВО в Луганской народной республике, сообщили в военной комендатуре республики.

    Сообщается, что ВСУ пытались перегрузить российские РЭБ при помощи комбинированного удара беспилотниками самолетного типа, передает РИА «Новости».

    В военной прокуратуре рассказали, что в результате работы РЭБ и ПВО ни один объект инфраструктуры не поврежден, пострадавших нет.

    Ранее при обстреле ВСУ белгородского села Теребрено было повреждено три жилых дома.

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    17 декабря 2023, 14:48
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных, танк и три броневика
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных, танк и три броневика
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки отразили на Донецком направлении четыре атаки со стороны ВСУ, а также поразили до 250 украинских военных, танк и три броневика, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Кирово и Марьинки ДНР.

    В Минобороны добавили, что на данном направлении Украина потеряла убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей, также российские войска поразили артиллерийскую систему М777 и орудие М119 производства США и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В пресс-службе заявили, что на Купянском направлении российские военные отразили девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и Терны Харьковской области. По данным ведомства, ВСУ потеряли на данном направлении более 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины, также Россия ликвидировала две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    В сообщении говорится, что на Краснолиманском направлении российская армия отразила атаку 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины юго-восточнее Кузьмино ЛНР, а потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

    В Минобороны отметили, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Украина потеряла на данном направлении до 100 военных, танк и три пикапа, также Россия поразила артиллерийскую систему М777 производства США, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники захватили сеть украинских опорных пунктов под Артемовском.

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    17 декабря 2023, 19:50
    Польские перевозчики решили снова заблокировать пункт пропуска с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Польские перевозчики возобновят блокирование пункта пропуска «Дорохуск-Ягодин» на границе с Украиной, сообщил один из представителей комитета протестующих.

    Он уточнил, что протест возобновиться в понедельник, передает РИА «Новости».

    По его словам, протестующие пока рассчитывают блокировать пункт пропуска «Дорохуск-Ягодин» до 8 марта. Собеседник агентства считает, что протеста очередь украинских грузовиков перед этим пунктом пропуска увеличится «до нескольких тысяч машин». При этом беспрепятственно будут пропускаться грузы военного назначения, гуманитарная помощь.

    Ранее союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной, после чего венгерские перевозчики также решили присоединиться к протестам на границе с Украиной.

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    17 декабря 2023, 13:55
    Участников акции в поддержку ВСУ не пустили в укрытие в украинском Николаеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники горсовета Николаева при объявлении воздушной тревоги не пустили в укрытие участников прошедшей в городе акции в поддержку ВСУ, сообщает издание «Новости N».

    По сообщению издания, 30 человек вышли на акцию «Деньги на ВСУ» возле здания Николаевского горсовета, по ходу мероприятия была объявлена воздушная тревога, но участники пикета не смогли попасть в укрытие в здании городского совета, так как оно было закрыто, передает ТАСС. При этом достучаться до охранников не получилось, а, когда они все-таки открыли дверь, то не пустили никого внутрь, сказав, что тревогу уже отменили.

    По данному факту заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

    Ранее украинский министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что проверка бомбоубежищ показала, что каждое четвертое укрытие на Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию.

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    17 декабря 2023, 07:00
    Экс-премьер исключил вступление Украины в ЕС с Зеленским

    Экс-премьер Азаров: Украина при Зеленском не сможет стать членом ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина под контролем президента Владимира Зеленского не присоединится к Евросоюзу, киевский режим себя сильно скомпрометировал, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в интервью каналу «Соловьев LIVE».

    Азаров заявил, что смешное решение о начале переговоров по вступлению в ЕС продиктовано лишь тем, чтобы как-то поддержать Зеленского, передает РИА «Новости».

    Политик считает, что сегодняшняя территория, которая находится под контролем киевского режима, не является и не может являться членом Евросоюза, украинцев просто пытаются воодушевить «карта» вступления в ЕС.

    Бывший премьер Украины уверен, что вопрос о вступлении ЕС ближайшие десять лет будет тянуться на стадии каких-то переговоров. По его словам, Турция и балканские страны ждут присоединения к Евросоюзу уже больше десятка лет.

    Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Как заявил европейский источник, дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

    Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС,

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    17 декабря 2023, 20:39
    При обстреле ВСУ белгородского села Теребрено повреждено три жилых дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Три жилых дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка.

    Он уточнил, что из-за прилета снаряда электричество отключено в селах Теребрено и Староселье. Восстановительные работы будут проводиться по разрешению министерства обороны.

    Ранее Гладков сообщил, что белгородское село Теребрено находится под обстрелом украинских военных, по предварительной информации, идет стрелковый бой с противником.

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    17 декабря 2023, 21:45
    В кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства

    Tекст: Ольга Иванова

    Прослушивающие устройства обнаружили в кабинете главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

    Отмечается, что обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика, передает РИА «Новости».

    Напомним, публичное обострение отношений между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры.

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    17 декабря 2023, 15:28
    Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения

    Tекст: Валентина Григоренко

    Глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах съезда «Единой России» прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения, отметив, что настроен оптимистично.

    Пушилин, отвечая на вопрос о ситуации на линии соприкосновения, уточнил, что он настроен оптимистично. Он добавил, что все детали и оперативная обстановка широко освещает сейчас Минобороны, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что положение российских военных в зоне спецоперации почти по всей линии соприкосновения улучшается.

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