Политолог объяснил поддержку «Единой Россией» кандидатуры Путина на выборах президента

Политолог Асафов: Владимир Путин отражает интересы не одной политической силы, а всего народа России

Tекст: Олег Исайченко

«Единая Россия» довольно давно является основной опорной политической силой, это президентская партия. И в данном случае тот факт, что они поддержали кандидатуру Владимира Путина, является событием, которое можно назвать ожидаемым», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

«Немаловажно, что «Единая Россия» примет активное участие в кампании по сбору подписей, а также в проведении агитационных работ, мобилизует сторонников на поддержку Путина. Это одна из частей электоральной базы действующего президента», – добавил собеседник.

«Еще бы я обратил внимание на то, что изначально Владимир Путин заявил о своем желании принять участие в выборах не на партийном съезде. И тут уместно говорить о том, что он представляет интересы всех категорий нашего общества. Наш президент – кандидат не одной политической силы, а всех граждан России», – заключил он.

Ранее на съезде «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев поставил на голосование предложение поддержать выдвижение Путина кандидатом на должность президента России на выборах. Вопрос был принят съездом единогласно.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

Напомним, Медведев заявил, что Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России». Также он отметил, что победа Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной.