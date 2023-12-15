Нечаев предложил Путину ввести переходный период по утильсбору до января

Глава партии «Новые люди» Нечаев предложил Путину ввести переходный период по утилизационным сборам до января

Tекст: Антон Антонов

Нечаев на встрече лидеров думских фракций с президентом отметил, что некоторые люди заказали машину из-за границы до введения нового утильсбора, в результате «при покупке был сбор 5 тыс. рублей, а сейчас нужно заплатить 528 тысяч», передает РИА «Новости».

Как заявил Нечаев, людей, оказавшихся в подобной ситуации, «несколько тысяч». «Правила изменились пока машина была в пути. Было бы здорово, чтобы мы пошли им навстречу и переходный период (ввели) до 1 января… февраля», – сказал он.

Путин сказал, что «закон обратной силы не имеет, поэтому если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового утильсбора», то «облагать людей дополнительно не должны», пишет «Российская газета».

Напомним, в России с 1 августа повысили утилизационный сбор на импортируемые в страну легковые, легкие коммерческие (LCV), грузовые автомобили и автобусы.