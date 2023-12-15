Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.21 комментарий
Нечаев предложил Путину ввести переходный период по утильсбору до января
Глава партии «Новые люди» Нечаев предложил Путину ввести переходный период по утилизационным сборам до января
Руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести переходный период по утилизационным сборам на автомобили до января. Путин согласился рассмотреть возможность продлить переходный период.
Нечаев на встрече лидеров думских фракций с президентом отметил, что некоторые люди заказали машину из-за границы до введения нового утильсбора, в результате «при покупке был сбор 5 тыс. рублей, а сейчас нужно заплатить 528 тысяч», передает РИА «Новости».
Как заявил Нечаев, людей, оказавшихся в подобной ситуации, «несколько тысяч». «Правила изменились пока машина была в пути. Было бы здорово, чтобы мы пошли им навстречу и переходный период (ввели) до 1 января… февраля», – сказал он.
Путин сказал, что «закон обратной силы не имеет, поэтому если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового утильсбора», то «облагать людей дополнительно не должны», пишет «Российская газета».
Напомним, в России с 1 августа повысили утилизационный сбор на импортируемые в страну легковые, легкие коммерческие (LCV), грузовые автомобили и автобусы.