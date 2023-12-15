  • Новость часаВенгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    15 декабря 2023, 18:50

    CNN: В США потеряли папку с разведданными по России с высшим допуском секретности

    CNN: В США потеряли папку с разведданными по России с высшим допуском секретности
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецслужбы США в течение двух лет не могут отыскать папку, содержащую разведывательные данные по России, сообщил американский телеканал CNN.

    По данным CNN, папка с информацией о «российских агентах» и «вмешательстве» России в выборы США пропала из Белого дома еще во времена президентства Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что ценность пропавшей папки настолько велика, что доступ к ней можно было получить лишь с высшим допуском секретности.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал компиляцией сплетен и русофобских выпадов заявление о вмешательстве России в выборы в США.

    13 декабря 2023, 12:44
    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским

    Американист Васильев: Байден позвал Зеленского в США, чтобы проверить собственные шансы на переизбрание

    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Байдену для переизбрания приходится переключаться с темы Украины на внутренние проблемы США. И странное поведение американского президента во время переговоров с Зеленским ярко демонстрирует дистанцирование от токсичной проблематики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее в США прошли переговоры президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    «Джо Байден находится под давлением грядущей избирательной кампании. Он вынужден отойти от вопросов внешней политики в пользу более глубокой проработки внутренних проблем США. Американское общество устало от поддержки Украины, которая давно превратилась в глубокое болото, засасывающее в себя миллионы долларов» – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Избирателей интересуют более насущные вопросы, например, защита южных границ Штатов. Этого же требуют и члены Республиканской партии. Поэтому Байдену и требовалось показать готовность прекратить выплаты ВСУ, что он и сделал с помощью фразы о поддержке до тех пор, пока это возможно» – отмечает собеседник.

    «Однако глава США не готов просто так отказываться от Украины. Он еще сохраняет надежду, что общество может принять его мнение о необходимости и дальше отправлять деньги ВСУ. Поэтому прошедший визит Владимира Зеленского организовывался, чтобы в том числе понять – сколько еще граждане готовы терпеть происходящее», – подчеркивает эксперт.

    «Этим объясняется и странное поведение Байдена во время переговоров. Его сморкания поверх слов Зеленского, смешки и прочее – это попытка дистанцироваться от токсичной темы. И тут получается, что сам Зеленский становится заложником ситуации. Он приехал в надежде на моментальные решения по финансированию ВСУ. А на деле стал человеком, с помощью которого президент США оценивает свои личные политические перспективы», – заключил Васильев.

    Ранее в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США объявил об одобрении выделения Украине нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. Он также отметил, что Конгрессу «следует согласовать» дополнительное финансирование ВСУ. Кроме того, глава США поблагодарил коллегу за визит в Вашингтон.

    Джо Байден призвал Зеленского «не терять надежду» Вместе с тем он подчеркнул, что возможности Вашингтона продолжать отправку вооружений ВСУ без дополнительного финансирования стремительно заканчиваются. Примечательно, что риторика американского президента в отношении помощи Украине резко изменилась. Если раньше он говорил о готовности поддерживать офис Зеленского «столько, сколько потребуется», то на прошедшей встрече глава Штатов сообщил, что поставки будут осуществляться до тех пор, «пока это возможно».

    Интересной стала реакция Джо Байдена на вопрос, хочет ли он победы Украины: президент лишь усмехнулся и расплылся в улыбке, фактически оставив журналистов без ответа. В тот момент, когда Зеленский выступал со словами благодарности США за новый пакет антироссийских санкций, глава Белого дома достал носовой платок и высморкался.

    В неловкую ситуацию попал и сам Владимир Зеленский. На вопрос о шансах ВСУ выстоять в текущем конфликте без дальнейшей поддержки Штатов он, не сумев найти ответа, лишь пожал плечами. В западной прессе прошедшую встречу оценивают сдержанно.

    Так, издание Politico пишет, что переговоры стали еще одним доказательством того, что «Джо Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится». Президента США сдерживает «поляризованная политика внутри Штатов», что не дает ему «заверить Зеленского» в вечной готовности Америки «укреплять обороноспособность» Украины.

    The Washington Рost сообщает об отсутствии каких-либо «прорывов» по итогам визита. «Переговоры с Конгрессом по-прежнему находятся в тупике», – подчеркивает издание. Кроме того, на встрече так и не прозвучало «детализированного плана» ВСУ на предстоящий год, что вызывает «серьезную обеспокоенность» у республиканцев.

    «Двухпартийная теплота, с которой Зеленского приветствовали во время его прошлогоднего визита, исчезла», – акцентирует CNN. «Вместо бурных оваций, развернутых украинских флагов и заверений Конгресса в большем количестве вооружений, встреча столкнулась со стеной оппозиции со стороны республиканцев, требующих ужесточения иммиграционных правил», – отмечает телеканал.

    Коментарии (11)
    14 декабря 2023, 15:48
    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом якобы легитимной «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ЦРУ США разрабатывают создание за пределами России виртуальной, якобы легитимной «Российской республики», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

    По его словам, ЦРУ прорабатывает проект якобы легитимного государства «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Нарышкина, англосаксонские элиты пытаются умножить число горячих точек по всей Евразии, в зоне риска находятся все регионы: от Балкан до Южно-Китайского моря. Но при этом, отметил он, в фокусе внимания Вашингтона – пространство СНГ, где ставится задача сдержать интеграцию России.

    Нарышкин считает, что агрессивность попыток Вашингтона и его союзников объясняется стремлением добиться дестабилизации на пространстве СНГ.

    Ранее Нарышкин заявил, что созданный при поддержке Запада украинский неонацизм представляет угрозу для народа Украины и для всего мира.

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    13 декабря 2023, 22:57
    Песков: США поняли, что Киев их обманул

    Tекст: Вера Басилая

    США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью «Известиям», что киевский режим обманул Вашингтон, обещая победу на поле боя в обмен на 100 млрд долларов.

    По словам пресс-секретаря президента, американцы поняли, что их обманули: ВСУ проигрывают и теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.

    Он также отметил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги на Украину. Песков обратил внимание на оговорки США в том плане, что они будут помогать Украине в рамках возможного.

    Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для Байдена.

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    14 декабря 2023, 21:40
    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России
    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобождение американцев, которые находятся под стражей в России, могло бы стать первым шагом для возобновления переговоров между Вашингтоном и Москвой, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Так он прокомментировал итоги прямой линии президента России Владимира Путина. Миллер заявил, что если бы Путин «действительно хотел восстановить отношения с Соединенными Штатами или другими странами Запада», то «он мог бы начать с освобождения американцев», задержанных в России, передает ТАСС.

    Напомним, Путин, отвечая на вопрос журналистки New York Times о деле американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение.

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    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


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    14 декабря 2023, 12:57
    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны

    Путин: Не забудем, как американские дружки устроили госпереворот на Украине

    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова к восстановлению отношению с американской, это произойдет тогда, когда США начнут уважать других, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. По словам Путина, для этого необходимы внутренние фундаментальные изменения в США.

    «Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что государственный переворот на Украине устроили «дружки» из Соединенных Штатов, а европейские страны делали вид, что ничего не знают, передает РИА «Новости».

    До этого момента Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, даже «по сути, тоже госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти». Он выиграл выборы, но объявили третий тур. «Что это, как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», – задал риторический вопрос президент.

    Следующие выборы Янукович выиграл, но оппоненты России пошли на госпереворот.

    «Вы понимаете, в чем проблема? Я всегда говорил, и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий – все-таки русские и украинцы – это единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но в значительной степени они [украинцы] даже здесь не при чем. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории», – напомнил события глава государства.

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    13 декабря 2023, 13:25
    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте

    Политолог Корнилов: Для каждой аудитории Зеленский выбирает особый тип лжи

    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Западные СМИ зачастую транслируют позицию Зеленского без критического осмысления его слов, в первую очередь это призвано настроить американцев на дальнейшую поддержку Украины. Однако граждане США начинают видеть, что их обманывают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия за 2023 год якобы не заняла ни одного поселка.

    «У Зеленского для каждой аудитории подготовлены индивидуальные речи. И слова о том, что российская армия якобы не взяла ни одного населенного пункта за 2023 год, нацелены на иностранную публику. Он целенаправленно врет, думая, что эту ложь проглотят. На руку ему играет то, что зарубежная пресса зачастую цитирует высказывания без критической оценки», – заметил политолог Владимир Корнилов.

    «Дело в том, что для западных СМИ Зеленский – все еще «хороший парень», задавать ему неудобные вопросы не принято. Однако постепенно становится все больше тех, кто готов критиковать его слова, оценивать их с более здравой позиции», – отмечает собеседник.

    «Западные СМИ хотят навязать мейнстримную точку зрения обществу, но постепенно их нишу занимают соцсети, где многие лидеры общественного мнения задаются неудобными вопросами. Если мы посмотрим комментарии американцев, то многие из них понимают, что руководство Украины лжет», – подчеркивает он.

    «Для внутренней аудитории у Зеленского другие речи. Он считает, что населению можно говорить полную ерунду – и оно поверит. Но и тут он упускает из виду тот факт, что украинцам надоедают «розовые очки». Невозможно верить словам о победах Украины, когда в реальности семьи теряют родственников на фронте», – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением о том, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка». «Это самое важное, чтобы понять, что происходит», – произнес он в интервью Fox News.

    Вместе с тем в конце ноября подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике. Также в мае российские войска вернули город Артемовск, а в январе возвратили Соледар.

    Накануне Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, где заявил о возможности призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой. Ранее люди такого возраста якобы не использовались на линии боевого соприкосновения.

    Американские законодатели на закрытой встрече с Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл в свою очередь исключил утверждение помощи Украине до Рождества.

    После встречи с американскими законодателями Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для беседы с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидер Штатов усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в том числе о том, хочет ли он победы Украины.

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    13 декабря 2023, 15:42
    Лавров: В США после краха контрнаступления ВСУ говорят о поражении НАТО

    Лавров: В США после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру

    Лавров: В США после краха контрнаступления ВСУ говорят о поражении НАТО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в США после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру.

    По его словам, это мантра: «Не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют и тогда, мол, Америке не отсидеться». Лавров подчеркнул, что при этом суть подходов США не меняется, она заключается в намерении Запада заставить «своих киевских клиентов умирать ради интересов хозяев за океаном», чтобы попытаться подорвать развитие России, передает RT.

    Ранее Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась.

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    13 декабря 2023, 06:26
    В Конгрессе обвинили Пентагон в желании «воевать с Россией»

    Конгрессвумен Грин обвинила Пентагон в желании отправить американцев на войну с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    США оказались втянуты в конфликт на Украине и заинтересованы в его продолжении, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут отправить американских военных «для войны с Россией», заявила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин.

    Грин в ходе своего онлайн-выступления в соцсети Х(ранее Twitter, заблокирован в России) заявила, что Минобороны США не может насытиться, поэтому «находится в войне на Украине», хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона, передает РИА «Новости».

    По словам конгрессвумен, власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и не стремятся к миру с Россией, «хотят воевать с Владимиром Путиным так долго, как нужно».

    Грин предположила, что когда закончатся украинские солдаты, американские власти отправят туда граждан США военного возраста, потому что «хотят войны с Россией».

    Ранее Грин призвала власти США прекратить финансовую помощь Украине и устроить импичмент Байдену.

    Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией».

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    15 декабря 2023, 08:34
    В России собрались запретить поставки урана в США

    Bloomberg: Москва может запретить поставки урана в Соединенные Штаты

    Tекст: Александра Юдина

    Экспортер урана АО «Техснабэкспорт» из России заявил американским компаниям о возможном запрете экспорта ядерного топлива в качестве ответа на схожие ограничения от 11 декабря со стороны США, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    По информации издания, уведомления получили электрические компании Constellation Energy Corp, Duke Energy Corp и Dominion Energy Inc, передает Ura.ru.

    Уточняется, что итоговое решение Москвой еще не принято, однако запрет может начать действовать спустя 90 дней после принятия.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чем для Штатов может обернуться отказ от российского ядерного топлива.

    Напомним, в октябре закупки российского урана Штатами выросли в три раза – до 43,25 тонны. Как следует из данных американской статистики, импорт оценивается в 62,8 млн долларов. Россия заняла второе место в списке основных поставщиков урана в США.

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    13 декабря 2023, 01:56
    Посол США раскрыл причину разногласий Вашингтона и Пекина

    Посол США Бернс: Между Вашингтоном и Пекином есть разногласия по Тайваню и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Разное видение урегулирование конфликта на Украине и Ближнем Востоке, а также будущее Тайваня приводит к разногласиям в позициях США и Китая, заявил американский посол в КНР Николас Бернс.

    Бернс заявил, что у США и Китая есть фундаментальные различия видения ситуации с Тайванем и действиями Китая в Южно-Китайском море. Кроме того, есть разногласия по конфликту на Украине и в секторе Газа, передает Ura.ru.

    Посол считает, что Китай не проявляет сочувствие к гибели израильских граждан, а также отказался осудить действия ХАМАС.

    Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что власти КНР примут ответные меры на очередные санкции США против китайских компаний из-за ситуации в Синьцзяне.

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    14 декабря 2023, 08:53
    Кандидат в президенты США заявил, что Киеву придется уступить восточные регионы

    Кандидат в президенты США Рамасвами заявил, что Киеву придется уступить восточные регионы

    Кандидат в президенты США заявил, что Киеву придется уступить восточные регионы
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти должны уступить восточные части страны для урегулирования конфликта, заявил на канале CNN кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

    По его словам, Киев может пойти на «разумную сделку», уступив территории восточных регионов для сохранения суверенитета страны, передает РИА «Новости».

    Также Рамасвами отметил, что Киеву необходимо взять на себя обязательство не вступать в НАТО, однако только при условии, что Москва «выйдет из венного сотрудничества с Китаем».

    Как добавил кандидат в американские президенты, конфликт на Украине не продвигает интересы США, а увеличивает риски мировой войны.

    Ранее в газете The New York Times появилась публикация, где указано, что западные страны считают склонение Украины к переговорам с Россией единственным способом восстановить мир.

    Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для президента США Джо Байдена.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 08:36
    Дипломат посольства России в США сообщила о потере 40% состава

    Дипломат посольства в России в США Шумова рассказала о потере 40% состава в ближайшее время

    Tекст: Александра Юдина

    Штат консульского отдела посольства России в США вскоре сократится из-за требований американской стороны почти наполовину, это существенно осложнит его работу, сообщила заведующая консульским отделом посольства Надежда Шумова.

    По ее словам, в наступающем году условия консульской работы в США еще сильнее ухудшатся – уже через десять дней консульский отдел потеряет 40% своего состава, что приведет к тому, что станет сложнее обеспечивать как выезды, так и одновременно полноценную работу консульского отдела на период отсутствия ключевых сотрудников, передает ТАСС.

    Шумова добавила, что сокращение состава отдела произойдет из-за введенных американцами ограничений по сроку пребывания в США российских дипломатов.

    Как отметила дипломат, посольство все еще считает необходимыми консульские выезды, решить все проблемы, которые возникли после закрытия генеральных консульств России в США, не удастся.

    «На сегодня поездки наших консулов в отдаленные регионы США – единственно возможный вариант смягчения остроты существующих проблем по оказанию консульско-правовой помощи», – подчеркнула руководитель отдела.

    Также Шумова рассказала, что в 2022 году она и ее коллеги совершили в общей сложности шесть консульских выездов за пределы Вашингтона. Заключительные сессии прошли в Анкоридже (штат Аляска) и Сиэтле (штат Вашингтон), где российских дипломатов приняли тепло соотечественники, оберегая от возможных эксцессов».

    «Со своей стороны, мы максимально выложились. Работали до последнего посетителя, не считаясь со временем. Получился достойный результат. Оказали содействие примерно тысяче человек. Визит на Западное побережье США в очередной раз подтвердил актуальность консульско-правовой помощи россиянам, проживающим в отдаленных от Вашингтона регионах», – заверила она.

    Как отметила руководитель отдела, дипломаты «смогли решить многие вопросы соотечественников, включая оформление заграничных паспортов и актов о личной явке, необходимых для сохранения пенсионных выплат».

    Кроме того, консул рассказала о том, что Вашингтонская администрация второй год подряд не позволяет российским дипломатам посетить захоронения советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска).

    Шумова заметила, что этот факт особенно возмутителен в контексте того, что недавно атташе по вопросам обороны посольства США в Москве разрешили поездку в Мурманск с целью возложения цветов на могилы американских и британских солдат.

    Ранее президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась поддержка россиян за рубежом.

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    14 декабря 2023, 13:54
    В США нашли ахиллесову пяту Китая в войне за Тайвань

    Reuters: Ахиллесовой пятой Китая в войне за Тайвань может стать Индийский океан

    Tекст: Александра Юдина

    Китай зависит от поставок нефти через Индийской океан, этот регион может стать ахиллесовой пятой Пекина и дает его противникам преимущества на случай войны, пишет Reuters.

    По информации американских военных атташе и аналитиков, уязвимость Китая в этом вопросе тщательным образом изучается в контексте вероятного развития конфликта с Китаем из-за Тайваня или где-либо еще в Восточной Азии, передает РБК.

    Эксперты заметили, что в рамках полномасштабной войны крупные нефтетанкеры станут целями для захвата или уничтожения, стороны будут нацелены на экономические ресурсы своих врагов.

    «Китаю будет затруднительно защитить эти морские пути – танкерам не хватает защиты», – подчеркивают источники.

    Также аналитики полагают, что китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане с небольшой поддержкой с воздуха или вообще нулевой.

    «У них нет собственных баз или объектов, на которые Китай мог бы положиться», – заключил специалист по безопасности из Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Китай запугивает Тайвань войной по уважительной причине.

    Коментарии (0)
    15 декабря 2023, 11:36
    Росатом опроверг информацию о прекращении поставок урана в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания Tenex (предприятие Росатома) полностью опровергает информацию о приписываемых американскому подразделению Tenex «предупреждениях» о возможности «упреждающего» запрета на поставки обогащенного урана в США, сообщает пресс-служба Росатома.

    Как сообщили в пресс-службе, ни сам Tenex, ни дочерние общества компании не делали таких уведомлений в адрес зарубежных заказчиков, а в Росатоме всегда выполняли свои контрактные обязательства и будут продолжать это делать впредь, передает ТАСС. Там добавили, что рассматривают как неприемлемые любые спекуляции по вопросам, касающимся взаимоотношений с заказчиками.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российская «Техснабэкспорт» (предприятие Росатома, торговая марка Tenex) предупредила американских клиентов, что Кремль может запретить экспорт ядерного топлива в США, если законодатели в Вашингтоне примут закон, запрещающий импорт.

    Напомним, в октябре закупки российского урана Штатами выросли в три раза – до 43,25 тонны.

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