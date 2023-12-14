Кэмерон призвал передать Киеву замороженные российские активы

Кэмерон заявил об «инстинктивной» поддержке предложения передать Украине замороженные российские активы

Tекст: Антон Антонов

Как заявил в комитете по европейским делам Палаты общин британского парламента Кэмерон, имеются «веские причины», по которым нужно рассмотреть вопрос о том, что пришло время «не просто заморозить активы и направить проценты с них» на помощь Украине, но и «передать сами средства», передает ТАСС.

Кэмерон сказал, что существует «юридический способ, чтобы поступить таким образом». Отвечая на опасения «негативного эффекта» от такого шага для «капиталовложений в Великобританию», Кэмерон заявил, что «сам факт заморозки уже мог охладить некоторых».

Кроме того, по его мнению, «аргументы о сложности и создании прецедента» также слабы, поскольку «мир изменился», став «более трудным, опасным и полным противоречий». Он заявил, что «чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер».

Кэмерон отметил, что G7 пытается «выработать единый подход». Это важно, поскольку «в других странах G7 и Евросоюза» российских замороженных активов «больше», указал он. Однако Кэмерон допускает, что «общий подход в рамках G7» найти не удастся. По его словам, США поддерживают предложения Великобритании, так что они могут «предпринять совместные шаги». Кэмерон призвал «сильнее давить по этому вопросу».

Также глава британского МИДа заявил, что Великобритания допускает введение санкций в отношении компаний из Евросоюза, которые продолжают экспортировать товары в Россию, несмотря на ограничительные меры. По его словам, было «прискорбно» вводить санкции против компании Smart Trading Limited из Турции – союзника по НАТО. Как заявил Кэмерон, Великобритания предпримет все возможные шаги, чтобы остановить «российскую военную машину», передает РИА «Новости».

Напомним, Еврокомиссия оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов. Сообщалось, что между членами ЕС существуют серьезные разногласия по поводу судьбы российских активов и что Киев может не рассчитывать на эти средства в ближайшее время.