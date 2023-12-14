Депутат: Путин принимает позитивные для долгосрочного развития России решения

Депутат Матвейчев: Суверенитет России вызвал рост промпроизводства, сельского хозяйства и зарплат

Tекст: Алена Задорожная

«Президент начал сегодняшнее мероприятие с вопроса суверенитета. В современном мире все нации делятся на те, кто суверенен и кто обслуживает суверена. Мы видим, что европейские нации, которые оказались не суверенными, не просто обслуживают суверена, а вредят собственным национальным интересам, выполняя чужую волю. А мы, став суверенными, не нанесли себе вред, потому что у нас экономический рост, рост реальных зарплат, промышленного производства, сельского хозяйства», – отмечает Олег Матвейчев, депутат Госдумы, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

По словам депутата, угроза стран коллективного Запада о том, что российская экономика «будет разорвана», не подтвердилась, а 2024 год в экономическом плане будет для России еще лучше. «Да, у нас может не хватать семян или каких-то комплектующих для самолетов, но вопрос ближайшего года – дожимать это, докручивать, чтобы мы полностью были независимы от внешних источников и никто не смог бы давить на нас санкциями», – подчеркнул собеседник.

«У всех участников «Итогов года» было предновогоднее настроение. Несмотря на то, что было много острых вопросов, общение оказалось доброжелательным. Президент выбирал корректные формулировки», – считает Матвейчев.

«Я еще раз удивился тому, насколько Владимир Путин не страдает популизмом, он все время говорил, что посоветуется с правительством, возьмет на карандаш тот или иной вопрос. Президент ощущает на себе груз ответственности за принятое решение. Он не из тех, кто может наобещать, выступить красавцем, а потом ни за что не отвечать. Путин стремится к тому, чтобы долгосрочные последствия его решений были позитивными для развития России», – добавил депутат.

Говоря о проведении СВО, Матвейчев добавил, что цели спецоперации на Украине, как заявил президент, не меняются. «Чем больше мы будем денацифицировать и демилитаризировать противника, тем безопаснее будет жить в новых регионах, а также в Белгородской, Брянской и других областях», – сказал он.

В четверг Владимир Путин заявил, что Россия не может существовать без суверенитета, который необходимо защищать. Так глава государства ответил на вопрос, какие стоящие перед ним задачи он считает первостепенными. «Главное – это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета – это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру», – заявил Путин.

Президент добавил, что речь идет и об укреплении общественного суверенитета – безусловном обеспечении прав и свобод граждан, развитии политической системы. В это же понятие входит обеспечение безопасности и суверенитета в экономике, технологического суверенитета.