Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
ВСУ обстреляли село в Белгородской области, погибла женщина
Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате погибла местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, в момент обстрела женщина находилась на улице, от полученных ранений она скончалась на месте.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ПВО России уничтожила четыре украинских дрона в Белгородской области.