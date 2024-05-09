ВСУ обстреляли село в Белгородской области, погибла женщина

В голове Роберта Кеннеди – младшего обнаружен поедающий мозг червь

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно информации, опубликованной в New York Times, Кеннеди-младший обратился к врачам из-за проблем с памятью и замутненностью сознания. МРТ-снимки показали затемнения, которые изначально были приняты за опухоль, передает РИА «Новости».

Однако после тщательного обследования нейрохирурги пришли к выводу, что в мозге политика находится личинка свиного цепня.

Сам Кеннеди-младший рассказал, что врач, проводивший обследование, предположил, что «аномалия, наблюдаемая на его снимках, была вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть, а затем умер».

Стоит отметить, что Кеннеди-младший страдает и от других серьезных заболеваний. Так, ему диагностировали отравление ртутью из-за употребления в пищу рыбы, а также его несколько раз госпитализировали с эпизодами фибрилляции предсердий. Врачи отмечают, что как паразитарные инфекции, так и отравление ртутью могут нанести необратимый вред функционированию мозга.

Тем не менее Кеннеди-младший, который в прошлом десятилетии говорил о проблемах с памятью, утверждает, что сейчас полностью избавился от этих проблем и готов к президентской кампании. Представитель его предвыборного штаба назвала вопросы о его способности баллотироваться в президенты на фоне сообщений о проблемах со здоровьем «смешными», «учитывая соперников».

Ранее сообщалось, что по уровню поддержки избирателей бывший президент США Дональд Трамп опережает нынешнего главу государства на 10 п. п. Участникам опроса предложили выбрать из трех кандидатов на президентский пост. Трампа поддержали 46%, Байдена – 36%, еще 9% предпочли Роберта Кеннеди–младшего.