В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.4 комментария
Нарышкин обвинил Запад в попытке посеять хаос на пространстве СНГ
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о попытках США и их западных партнеров спровоцировать хаос на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
Вашингтон и его союзники теряют свое привилегированное положение, они заинтересованы в дестабилизации, хаотизации ситуации в различных странах, чтобы удержать его, заявил Нарышкин журналистам после XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ, передает ТАСС.
Глава СВР России обвинил страны Запада в попытках разжечь исторические конфликты с новой силой, чтобы «спровоцировать хаос в той или иной стране или целой группе стран», в особенности – на территории постсоветского пространства.
«Ни для кого не секрет, что политика стран западного блока по отношению к странам Содружества Независимых Государств и к Содружеству в целом становится все более агрессивной и даже, я бы сказал, наглой», – отметил Нарышкин. В своей агрессивной политике Запад использует всевозможные меры, в том числе и сценарии так называемых цветных революций, добавил он.
Ранее Нарышкин заявил, что ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики».