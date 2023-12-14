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Трансляция ключевых цитат Путина с Прямой линии запущена на больших уличных экранах Москвы
Прямую линию с Путиным показали на больших уличных экранах Москвы
Президент Владимир Путин подвел итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с «Прямой линией». Трансляция ключевых цитат главы государства запущена на крупноформатных уличных экранах в Москве.
В течение всего дня в режиме реального времени москвичи и гости столицы смогут их увидеть не только на всех медиафасадах, но и диджитал суперсайтах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Сегодня важный день для всех нас. 14 декабря медиахолдинг MAER совместно с крупнейшим информационным агентством ТАСС в режиме реального времени организовали трансляцию цитат президента Владимира Путина с большой пресс-конференции. В пятницу, субботу и воскресенье – мы также продолжим трансляцию, чтобы как можно больше людей увидели ключевую информацию итогов года. По предварительному прогнозу департамента по информационным технологиям и инновациям MAER, таким образом удастся охватить свыше 15 млн человек, при этом каждый увидит информацию несколько раз в течение этих дней, и в целом мы получим 267 миллионов просмотров», – подчеркнул генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.
Увидеть ключевые цитаты прямой линии с Путиным в Москве можно на 127 высокотехнологичных экранах в 26 медиалокациях, включая Кутузовский, Ленинский и Волгоградский проспекты, Варшавское, Новорижское, Каширское, Ярославское шоссе и другие.