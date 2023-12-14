На выставке «Россия» рассказали о достижениях Адыгеи

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит по инициативе президента Владимира Путина, мы открываем День Республики Адыгея. Она, как и все другие российские субъекты, рассказывает о своих главных достижениях и достопримечательностях. Мне особенно приятно открывать на этом форуме День республики, где прошло мое детство, и с которой у меня связано много теплых воспоминаний. Недавно я посещал свою малую родину, ознакомился с тем, что сделано за последние годы – регион динамично развивается, растет уровень жизни людей. Мы видим, что поддержка правительства используется эффективно. С достижениями Адыгеи гости выставки могут познакомиться сами, посетив ее стенд. Приглашаем всех на экспозицию и желаем интересно и с пользой провести сегодняшний день», – сказал Чернышенко.

Он добавил, что только в этом году в Адыгее на реализацию федеральных и региональных госпрограмм и нацпроектов было направлено 23 млрд рублей. По итогам 2023 года все ключевые экономические показатели демонстрируют положительную динамику, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Республика развивается с каждым годом: мы строим и реконструируем десятки социальных объектов и автомобильных дорог, благоустраиваем общественные и дворовые территории, возводим жилье, реализуем крупные проекты в экономике, образовании и сельском хозяйстве. Планомерно выполняем стратегические поручения президента России Владимира Владимировича Путина, работаем над системным повышением качества жизни населения Адыгеи. Большая работа также ведется в регионе благодаря реализации национальных проектов, федеральных механизмов поддержки», – отметил Кумпилов.

В рамках деловой программы Дня Адыгеи состоялся круглый стол на тему природно-биологического потенциала Республики Адыгея, а также прошло мероприятие «III заседание общественной организации Хасэ (совет) врачей» по итогам уходящего года.

Кроме того, сегодня посетители выставки смогли посетить мастер-классы по золотому шитью и басонному плетению, изготовлению национальной циновки и игре на адыгских музыкальных инструментах. Также гостей научили движениям древнего адыгского праздничного парного танца «удж». Провел мастер-класс художественный руководитель и главный балетмейстер ГААНТА «Нальмэс» заслуженный артист России, народный артист Адыгеи, заслуженный артист Кубани и Абхазии Аслан Хаджаев.

В течение всего дня у главной уличной сцены ВДНХ проходили национальные адыгские игры («Всадник» Шыу, «Аркъен дзы» бросание аркана, «Отбирание головных уборов», «Под буркой», «Метание снежков»). А в «Доме российской кухни» гостей угощали национальными блюдом халюжи, медом, поили чаем и адыгейским сыром. Посетителям демонстрировали спортивные достижения региона: состоялась презентация майкопской школы по дзюдо и самбо, показательные выступления и мастер-классы с выдающимися спортсменами с участием юных спортсменов и амбассадоров выставки.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России.