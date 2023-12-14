Путин: Ограничивая возможности России использовать доллар, Запад стреляет себе в ногу

Путин: Ограничивая возможности России использовать доллар и евро, Запад стреляет себе в ногу

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства подчеркнул, что чем больше мы используем национальную валюту в расчетах, тем больше это повышает суверенитет и возможности России. При этом власти полностью выполняют и будут выполнять свои обязательства перед гражданами, несмотря на рост расходов на оборонную сферу, передает РИА «Новости».

При этом Россия не отказывается от доллара, однако ей начали чинить проблемы в расчетах в долларах и евро.

«Мы не отказываемся (от доллара и евро – прим. ВЗГЛЯД), нам просто проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах. Кстати говоря, тоже опять «стреляют себе в ногу». Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных валют, как резервных мировых валют, прежде всего, доллара, конечно?», – сказал Путин, передает ТАСС.

В России, по словам Путина, в 2021 году при обслуживании экспорта использовала 87% иностранной валюты – доллара и евро, доля рубля составляла 11-13%, юаня – около 0,4%. «На сентябрь этого года такая картина: рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%», – сказал президент.

Он также привел в пример политику Аргентины. «Всем известно идея вновь избранного президента Аргентины перейти на доллар. Это суверенное решение каждой страны. Но, во-первых, в Аргентине инфляция 143%, очень много проблем с возвратом заемных средств, которые Аргентина получала. Логика понятна. Но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны», – пояснил Путин.

По словам Путина, Аргентина ставит себя в жесткие условия по социальной стабильности, поскольку привязка национальной валюты к доллару приводит к резкому сокращению соцрасходов.

«Если нет национальной валюты, уже ничего не подпечатаешь, есть только один путь – сокращение бюджетных расходов на социальную сферу, жесткое урезание уровня заработных плат, пенсий, пособий расходов на медицину, на дороги, на внутреннюю безопасность. Другого пути нет, и в этом случае любое правительство ставит себя в очень сложные условия с точки зрения внутриполитической стабильности», – пояснил президент.