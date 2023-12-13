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    Мадуро нащупал предел могущества Вашингтона
    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским
    Политолог разъяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте
    Акунин придумал программу по «развалу» российской армии
    Зеленский назвал условие территориальных уступок России
    Российские войска уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников
    Филиппо: Неумение Зеленского промолчать стоило ему поддержки США
    Минспорт Китая запретил хоккеистам участвовать в Кубке Первого канала
    Приезжих впервые лишили гражданства России за преступление
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

    В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    17 комментариев
    13 декабря 2023, 15:12

    Умер автор «Бандитского Петербурга» Константинов

    Умер журналист и автор очерков «Бандитский Петербург» Андрей Константинов

    Умер автор «Бандитского Петербурга» Константинов
    @ Юрий Белинский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Петербурге скончался основатель Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и 47news, автор очерков «Бандитский Петербург», по которым поставили одноименный телесериал, Андрей Константинов.

    «На 61-м году утром 13 декабря у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега Андрей Константинов», – сообщили журналисты «Фонтанки» на сайте издания.

    В сообщении отмечается, что в последний год жизни Константинов тяжело и неизлечимо болел. О месте и дате похорон пока не сообщается, издание обещает сообщить о них дополнительно.

    Константинов родился в 1963 году, окончил Восточный факультет Ленинградского госуниверситета, работал в Южном Йемене по линии Минобороны СССР в качестве переводчика с арабского языка.

    Журналистикой занялся в 1991 году после увольнения из армии. С 1998 по 2014 год читал лекции на факультете журналистики СПбГУ.

    Ранее сообщалось, что от онкологии на 74-м году жизни умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, помощник Ахмата Кадырова, журналист и писатель Альви Каримов.

    12 декабря 2023, 13:28
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине

    Военный эксперт Артамонов: США нужно перемирие на Украине, чтобы выстроить крепости на подконтрольных Зеленскому территориях

    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Суть стратегии «держать и строить» заключается в том, чтобы американцы получили возможность максимального военного освоения тех 80% Украины, которые сейчас подконтрольны Зеленскому. Однако Россия не может этого допустить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год.

    «Долгое время в стратегии ВСУ главенствующей являлась британская схема максимального нажима на Россию. Она предполагала активные наступательные действия и создание террористических угроз на территории нашей страны», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Однако планы Лондона реализовать не удалось. Теперь Вашингтон предлагает сосредоточиться на тех 80% территорий, которые еще подконтрольны офису Зеленского. Но на самом деле они подчиняются США. Тут речь идет о масштабной стратегии, которая скрывает под собой колоссальные объемы строительства укреплений», – добавляет он.

    «Чтобы проект американцев можно было реализовать, им необходимо обеспечить прекращение огня. В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра, что сделает правобережные территории фактически неприступными», – рассуждает эксперт.

    «То есть речь идет о создании множества укрепрайонов по типу Авдеевки или Марьинки, где каждый дом становится отдельной крепостью – первые этажи заливаются бетоном, налаживаются подземные логистические линии, через которые будут поступать вооружения, боеприпасы и продовольствие. Венчает весь этот ужас мирное население, живущее в центре города и становящееся заложниками положения», – уточняет аналитик.

    «На создание столь внушительного проекта потребуется около 5–7 лет. За это время будет подготавливаться новая украинская армия, которая может насчитывать до 1 млн человек. Продолжатся и технические поставки со стороны западных стран. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий полуразрушенной страны», – заметил собеседник.

    «Закрепить процесс планируется налаживанием линии береговой обороны на Украине. Уже сейчас Британия активизировала поставки ВСУ тральщиков. И России необходимо подойти к оценке угроз крайне детально. Нельзя допустить того, чтобы противник склонил нас к переговорам на таких условиях», – резюмирует Артамонов.

    Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год. Об этом пишет издание The New York Times. В статье отмечается, что военные Штатов настаивают на применении плана «держать и строить», согласно которому Украине стоит сосредоточиться на сохранении контроля над сохранившимися территориями.

    Кроме того, подчеркивается важность наращивания способности страны производить собственные вооружения. Данный подход позволит улучшить самодостаточность армии. По мнению американцев, именно таким образом удастся достигнуть максимального уровня защищенности для Украины.

    Конечной целью, согласно планам Вашингтона, является создание настолько «реальной угрозы», чтобы Москва смогла «рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или 2025 года». Ранее на то, что данное развитие событий является наиболее предпочтительным для США, намекал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Белый дом намерен поставить украинцев в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо РФ начинает диалог с офисом Зеленского, либо «увидит более сильного противника». На фоне этого заявления глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Штаты и их союзники хотят создать на Украине силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Он отметил, что западные государства «полны решимости расширить возможности» ВСУ вести военные действия. По его мнению, страна «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». Остин также подчеркнул, что Москва заблуждается в оценке своих способностей «продержаться дольше» Украины.

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    11 декабря 2023, 13:08
    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские военные постепенно продвигаются на наиболее перспективных направлениях

    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В настоящий момент основная задача ВС России состоит в ликвидации максимального количества техники и живой силы ВСУ. Через два-три месяца это может позволить перейти в наступление на наиболее выгодном с географической и погодной точек зрения направлении, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта и сложной для ВСУ ситуации на пяти направлениях.

    «Сырский преувеличивает, говоря о том, что наступление российских войск осуществляется по всей линии фронта. Я бы расценивал эти слова как попытку намекнуть Вашингтону и Брюсселю на необходимость очередных поставок техники. В реальности же на некоторых участках, как, например, на Купянском, ситуация остается стабильной, серьезных изменений пока не наблюдается», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако на Запорожском направлении мы действительно осуществляем продвижение вглубь ранее утраченных позиций. Противник прекрасно осознает, что сдержать напор ВС РФ здесь не удастся, в связи с чем ВСУ оставляют занятые поселения для создания оборонительных рубежей позади них», – отмечает он.

    «Имеются неплохие успехи под Авдеевкой. Мы наступаем по всему периметру города, постепенно выбивая украинских солдат из укрепрайона. Также наши военные вынуждают отступать противника в районе Клещеевки. Двигаясь с южной стороны населенного пункта, мы сейчас сражаемся за так называемую высоту 230», – подчеркивает собеседник.

    «Здесь же, с позиций севернее Соледара ВС РФ постепенно идут вперед. Особые успехи можно отметить на участке западнее Артемовска, где российские войска окружают укрепрайоны. Имеются достижения и в районе Торского выступа. Здесь наша армия сумела продвинуться на несколько километров в сторону поселка Терны», – считает эксперт.

    «Стремительно развивается ситуация Марьинке, где идут бои за последние улицы на западных окраинах города. По информации, поступающей с фронта, под контролем ВСУ остаются лишь несколько процентов от общей площади населенного пункта. При этом удержание позиций особых выгод противнику не несет. Их сохраняют преимущественно по политическим соображениям», – акцентирует Онуфриенко.

    «Тем не менее, спрогнозировать, по какому именно направлению в дальнейшем пойдет наступление ВС РФ, пока невозможно. В настоящий момент нашей приоритетной задачей является уничтожение максимально возможного количества техники и живой силы украинской армии. Только после этого, на основании географических и погодных условий, наше военное руководство сможет принять взвешенное решение относительно продвижения», – уточняет собеседник.

    «Отмечу, что нашему наступлению так называемая линия обороны Зеленского не помешает. Несмотря на весь пафос, с которым делалось данное заявление, соорудить что-либо серьезное за столь короткий срок невозможно. Если предположить, что мы начнем атаку через два-три месяца, то за счет степени коррумпированности руководство Украины, ВСУ просто не смогут выстроить укрепления за такой срок», – рассуждает он.

    «К тому же, в настоящий момент любой участок фронта может послужить плацдармом для дальнейшего продвижения ВС РФ. Сложилась опасная для ВСУ ситуация неопределенности, в связи с чем им придется создавать непрерывную оборонительную линию длиной в две тыс. км, что практически невозможно», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее на Украине заявили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта. Об этом сказал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. По его словам, данная информация была получена после тщательного анализа обстановки на восточном направлении, проведенном совместно с действующими командирами.

    Между тем, ситуация на фронте для украинской армии продолжает ухудшаться. Так, офицер ВСУ Арти Грин недавно признался, что солдатам рано или поздно придется сдать некоторые территории и отступать на запад. Все это будет происходить из-за наметившейся «плохой тенденции».

    В частности, он отметил, что армия в скором времени будет вынуждена оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола. Таким образом он видит решение проблемы минимизации собственных потерь. Грин подчеркнул, что ВСУ начнет обороняться, отходя «все дальше и дальше на запад».

    В то же время российские войска постепенно продвигаются вглубь украинских позиций. Так, ВС РФ удалось установить триколор над Марьинкой. Об этом сообщает RT в своем официальном Telegram-канале. В настоящий момент российские штурмовые группы закрепляются в районе населенного пункта и усиливают занятые позиции.

    Также успехи отмечаются на Донецком направлении. Здесь, с 3 по 8 декабря, ВС РФ удалось уничтожить более 1560 бойцов ВСУ, сообщает Министерство обороны в Telegram-канале. Удары наносились в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Отмечается, что за минувшую неделю войска на данном направлении отразили 18 атак украинской армии.

    Кроме того, противник потерял 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, на каких участках фронта у ВСУ сложилась наиболее нестабильная ситуация.

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    11 декабря 2023, 18:55
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Самая дорогая яхта в мире с мачтой выше Биг-Бена стоит в сухом доке в Италии с постоянным экипажем из 20 человек, на его содержание Рим уже потратил более 6 млн фунтов стерлингов.

    «Судно было задержано в марте 2022 года в рамках санкций ЕС против России. С тех пор оно остается в сухом доке в Триестском заливе на побережье Италии», – говорится в публикации The Sun.

    Высота яхты 100 метров, длина 143 метра, она имеет восемь палуб, вертолетную площадку, комнату подводного наблюдения и гибридную дизель-электрическую двигательную установку. Судно было построено на немецкой военно-морской верфи в Нобискруге, в 2017 году прошло испытания в Гибралтаре перед передачей заказчику.

    «Мачта лодки на 10 футов больше башни Биг-Бена, ее условно можно назвать грузовым кораблем среднего размера», – подчеркивает британский таблоид. Издание пишет, что судно до введения санкций ЕС пользовался российский бизнесмен Андрей Мельниченко.

    Ранее Bloomberg подсчитал, что состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на 38,6 млрд долларов.

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    10 декабря 2023, 16:19
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран

    Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и регионе, российско-иранское сотрудничество и позицию РФ.

    Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.

    Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.

    В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.

    Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.

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    12 декабря 2023, 16:59
    Мизулина рассказала о будущем YouТube в России

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала разрабатываемые в России аналоги YouТube

    Мизулина рассказала о будущем YouТube в России
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ограничений на работу видеохостинга YouТube в России не ожидается, поскольку российских аналогов ему пока нет, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

    «Эта тема очень интересная, потому что действительно достойной альтернативы на текущий момент в принципе нет... и в ближайшее время их не появится. И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода», – сказала Мизулина, отвечая на вопрос студентов в Нижнем Новгороде о возможности введения ограничений на использование YouТube, передает ТАСС

    Она добавила, что очень рассчитывает на то, что VKplay (ВК видео) станет «достойным российским аналогом» YouTube, однако ему нужно «еще усовершенствоваться и усовершенствоваться».

    При этом Мизулина назвала «жесткой манипуляцией со стороны YouTube», когда сервис предлагает в рекомендациях «видео с территории Украины, рассказывающей плохое о нашей стране».

    Ранее сообщалось, что мировой судья в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за публикацию видеороликов на YouTube с недостоверными фактами о специальной военной операции (СВО).



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    11 декабря 2023, 12:54
    Чехия предложила ограничинить передвижение российских дипломатов по странам Шенгена

    Чехия предложила ограничинить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Евросоюза должны ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по государствам – членам Шенгенского соглашения, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, прибывший на встречу глав МИД ЕС.

    Он отметил, что такие ограничения могли были дополнить 12-й пакет санкций против России, который пока не принят.

    «Мы хотим, чтобы этим занимались европейские страны. Думаю, это важно по соображениям безопасности», – приводит слова Липавского ТАСС.

    Чешский министр также отметил, что Чехия выступает за принятие в ЕС Украины и предпринимает усилия в этом направлении.

    Ранее сообщалось, что Чехия хочет создать госкомпанию для предотвращения закупок газа из России.

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    11 декабря 2023, 19:38
    Эксперт: Визит в Северодвинск красноречиво говорит о приоритетах Путина в вопросах безопасности страны

    Политолог Борис Межуев: Развитие северного флота положительно влияет на безопасность страны и возможности экономики

    Эксперт: Визит в Северодвинск красноречиво говорит о приоритетах Путина в вопросах безопасности страны
    @ Кирилл Иодас/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атомный подводный флот служит надежной защитой России от угроз, исходящих со стороны НАТО, а развитие судостроения и флота стало принципиальным делом для руководства страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III».

    «Атомный подводный флот – это не просто часть ВМФ России, но и важный элемент системы безопасности страны, который оберегает нашу Родину от многих опасностей. Ценность данных средств существенно повышается в условиях международной нестабильности. К сожалению, действия НАТО становятся все более вызывающими», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Особую значимость для нас всегда представлял Арктический регион. После начала СВО к НАТО присоединилась Финляндия, что существенно обострило ситуацию в этом критически важном районе. России приходится отвечать на непрерывный рост напряженности», – отмечает он.

    «В связи с этим особенно приятно видеть то, что наше руководство не забывает про развитие флота. Не стоит относиться к этому вопросу однобоко. Помимо военной сферы, данная деятельность также способна благотворно повлиять и на торговлю. Вернемся к Арктике – ледники постепенно тают, что делает «Северный морской путь» перспективной экономической артерией в будущем», – подчеркивает эксперт.

    «Однако для максимальной реализации этого проекта нам необходимо работать и над производством кораблей надводного флота. В частности, речь идет об атомных ледоколах – сложнейших по своему устройству судов, существование которых наглядно показывает степень развитости промышленности в государстве», – уточняет собеседник.

    «Поддержка данной отрасли стала принципиальным делом для нашего руководства. Видно, что Владимир Путин полностью осознает важность этой сферы. Напомню, с визита в Северодвинск фактически началась его предвыборная кампания, что говорит о реальных приоритетах главы нашего государства крайне красноречиво», – резюмирует Межуев.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Прошедшее мероприятие ознаменовало факт вхождения двух судов в состав ВМФ России. Событие прошло в Архангельской области, городе Северодвинске. «Красноярск» – вторая из многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М». Заложена 27 июля 2014 года. «Император Александр III» – третий серийный корабль проекта «Борей-А». Инициатива присвоения такого названия принадлежала президенту.

    Это первая региональная поездка главы государства после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года. «Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах Мирового океана», – отметил Путин в ходе церемонии.

    Он также подчеркнул, что «грозные» ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» уже в ближайшее время заступят на боевое дежурство. Оба судна будут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охраняя «дальневосточные рубежи Отечества». Путин также рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками. «В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», – заявил он. – «Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск».

    После церемонии глава государства также посетил фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Данное судно оснащено гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Президента сопровождал главком ВМФ Николай Евменов.


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    11 декабря 2023, 19:36
    МВД выступило против ответственности за превышение средней скорости

    МВД выступило против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости

    Tекст: Денис Тельманов

    МВД выступает против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

    «МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках», – приводит ТАСС заявление Волк.

    Агентство отмечает, что практика фиксации превышения средней скорости движения автомобиля с помощью двух камер существует в России с 2013 года и заключается в фиксации времени проезда машины сначала в поле зрения одной камеры дорожного наблюдения, а затем – второй, на основании чего рассчитывается средняя скорость автомобиля.

    Ранее сообщалось, что Минтранс готовит к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД), запрещающих превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. 

    Документ уже поддержало Минэкономики в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия. Следующим этапом должны стать изменения в КоАП, где закрепят ответственность за превышение средней скорости.



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    11 декабря 2023, 20:04
    ЦБ: Инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам

    Центробанк разрешил российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за деньги на счетах типа «C», сообщается на сайте регулятора.

    Счет типа «С» предназначен для исполнения резидентами России обязательств по сделкам или операциям в соответствии с указом президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

    «Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. рублей. Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов», – приводит ТАСС сообщение Центробанка.

    Отмечается, что продаже подлежат бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии, а торги могут быть запущены после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян.

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    12 декабря 2023, 19:40
    Еврокомиссия ввела налог на сверхприбыль от замороженных активов России

    Еврокомиссия утвердила механизм изъятия сверхприбыли от замороженных активов Центробанка

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм налогообложения прибыли от замороженных активов России, заявила замглавы ЕК по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова.

    «Коллегия Еврокомиссии утвердила предложение по иммобилизации сверхприбылей от замороженных активов российского Центробанка», – приводит ТАСС слова Юровой. Агентство отмечает, что подробностей решения ЕК Юрова не привела.

    При этом ТАСС указывает, что газета Financial Times сообщила, что с помощью этого механизма Еврокомиссия намерена собрать до 15 млрд евро в виде налога с прибыли от реинвестиции замороженных суверенных российских активов, чтобы финансировать помощь Украине.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в более 16 млрд долларов за следующие четыре года.

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    12 декабря 2023, 14:52
    Чибис поручил раздать детям брошенные на границе с Финляндией велосипеды

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил раздать детям велосипеды мигрантов, брошенные на границе с Финляндией

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько сотен велосипедов, брошенных мигрантами после закрытия пограничных переходов на российско-финской границе, будут розданы детям. Такое поручение сделал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    «Давайте отдадим их детям. Прошу считать это поручением», – приводит ТАСС слова губернатора в ответ на вопрос журналистов о судьбе брошенных велосипедов. 

    Отметим, что 21 ноября 2023 года на российско-финской границе из-за закрытия пункта пропуска «Салла» в Мурманской области скопилась очередь из около 300 человек, намеревавшихся просить в Финляндии убежища.

    Большинство из них приехали на КПП на велосипедах, в том числе на детских. 24 декабря около 200 иностранцев, не успевших перебраться в Финляндию, отправили на автобусах в Санкт-Петербург. Несколько десятков человек, которые находились на территории России нелегально, были депортированы по решению суда.

    Ранее сообщалось, что финские власти планируют открыть для пассажиров три самых больших пограничных пункта на границе с Россией в ночь с 13 на 14 декабря.

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    12 декабря 2023, 19:07
    В ЕС хотят сажать в тюрьму за обход санкций против России

    В ЕС хотят ввести тюремное заключение на пять лет за торговлю и оказание услуг в обход санкций против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз в рамках директивы о криминализации обхода санкций, введенных против России, намерен назначать уголовное наказание до пяти лет лишения свободы тем, кто торгует с Россией санкционными товарами, оказывает запрещенные услуги или помогает попасть на территорию ЕС фигурантам черного списка, говорится в заявлении Совета ЕС.

    «Новая директива обязывает страны ЕС определить ряд действий как уголовные преступления», – приводит ТАСС выдержку из дbрективы. В частности, преступлением могут признать оказание помощи лицам, входящим в санкционный список, нарушить запрет на поездки в Евросоюз.

    Также уголовному преследованию могут подвергнуть за торговлю санкционными товарами и осуществление запрещенных санкциями транзакций, предоставление финансовых услуг и осуществление финансовой активности, которая запрещена или ограничена, а также укрывательство фактов о владении фондами или экономическими ресурсами физическими лицами, организациями или структурами, находящимися под санкциями ЕС.

    В директиве отмечается, что тюремное заключение должно быть введено за умышленное нарушение запретительных мер.

    Ранее Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны


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    12 декабря 2023, 14:59
    ЕК оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов

    Bloomberg: ЕК оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в более 16 млрд долларов за четыре года

    Tекст: Александра Юдина

    По оценке Еврокомиссии, налогооблагаемая прибыль от замороженных активов РФ составит более 15 млрд евро (более 16 млрд долларов) в течение следующих четырех лет, сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа ЕК.

    Так, согласно документу, план ЕК будет включать несколько стадий работы с замороженными активами, в частности, перевод чистых доходов, полученных от замороженных активов, в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что после вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль от замороженных российских активов будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками.

    Агентство отмечает, что, по оценке ЕС, налогооблагаемые доходы могут достичь 15 млрд евро (более 16 млрд долларов) в течение следующих четырех лет.

    Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕК направит предложения странам ЕС по налогообложению доходов от замороженных суверенных российских активов.

    До этого Еврокомиссия подтвердила, что 12 декабря представит проект налога на замороженные активы России.

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    12 декабря 2023, 13:53
    ФСБ: Украина активизировала террористическую деятельность в России

    Директор ФСБ заявил о росте терактов в России из-за активации украинских спецслужб

    Число террористических преступлений в России выросло из-за активизации украинских спецслужб, курируемых разведками США и Британии, заявил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

    «Созданные на Украине центры информационно-психологических операций развернули беспрецедентную по масштабам кампанию по «расшатыванию» ситуации в России, пропаганду неонацистских идей и провокацию массовых беспорядков», – цитирует ТАСС Бортникова.

    Директор ФСБ отметил, что спецслужбы и правоохранительные органы пресекали попытки украинских спецслужб формировать в России законспирированные террористические ячейки и вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности, в частности, неоднократно вскрывались факты участия подростков в террористическом движении «Колумбайн», которое признано в России террористическим и запрещено.

    По данным НАК, с начала 2023 года предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов, пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских.

    На общую сумму свыше 110 млн рублей заблокированы счета более 4 тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований. В интернете удалено свыше 15,5 тыс. материалов террористического содержания.

    Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева.

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    12 декабря 2023, 19:05
    Эксперт: Россияне быстро привыкают к новшествам на выборах и активно их используют

    Политолог Федорова: Россия подходит абсолютно готовой к проведению президентских выборов 2024 года

    Эксперт: Россияне быстро привыкают к новшествам на выборах и активно их используют
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Избирательная система России отличается способностью успешно адаптироваться к технологическим новшествам. Наши граждане быстро привыкают ко всем нововведениям. Электронное голосование, например, уже стало общепринятой нормой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова.

    «Российская избирательная система подходит к мартовской кампании в очень хорошей форме. Наше законодательство, которое регламентирует процедуру голосования, не содержит противоречий. Оно ясное, четкое и максимально понятное для всех участников этого сложного процесса. Высокой степенью готовности могут похвастаться и избирательные комиссии», – считает Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Они из года в год демонстрируют умение эффективно работать и наглядно показывают высокий профессионализм кадров, занятых в обеспечении функционирования демократических процедур. При этом нельзя забывать и об особенностях современного выборного процесса. Он обладает тенденцией к быстрой трансформации, адаптации к новым технологическим условиям», – отмечает она.

    «Разумеется, сотрудникам избирательных комиссий тоже приходится приспосабливаться к тем или иным механизмам, которых еще несколько лет назад не существовало. Отмечу, что Россия в плане модернизации процедуры голосования показывает серьезные результаты», – указывает собеседница. По ее словам, речь идет о многодневном проведении выборов, о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), и о системе «Мобильный избиратель». «Наши граждане быстро привыкают к этим изменениям и активно их используют. Для них это становится нормой. Особенно приятно видеть, что работы по улучшению электорального процесса ведутся до сих пор», – подчеркивает эксперт.

    «На мой взгляд, Россия подходит абсолютно готовой к проведению президентских выборов. Думаю, что они пройдут по всем нормам, принятым в нашей стране, и никаких серьезных нарушений в ходе данной кампании выявлено не будет», – резюмирует Федорова.

    Ранее Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) оценила готовность России к президентским выборам. Об этом сообщается на официальном сайте НОМ. Как следует из опубликованного доклада, в стране соблюдены все условия для проведения голосования: подготовлена четкая законодательная база, действует масштабная система общественного контроля.

    «По состоянию на 12 декабря общественные штабы по наблюдению за выборами открыты и приступили к работе в 44 регионах страны. В системе общественного наблюдения сегодня задействовано более 850 экспертов во всех 89 субъектах России», – рассказала председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. По ее словам, уже в 33 регионах приступили к обучению общественных наблюдателей по обновленной программе ОП РФ и Ассоциации НОМ.

    Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. Газета ВЗГЛЯД запустила спецпроект, где россияне рассказывают, почему они пойдут на выборы.

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