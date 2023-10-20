Умер бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов

Умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Кадырова Альви Каримов

Родственники сообщили, что Каримов умер от онкологии, три года назад Кадыров отправил его на «заслуженную пенсию», передает РБК со ссылкой на «Чечня сегодня».

Альви Каримов родился в Лениногорске (Татарстан) в 1955 году.

Был собственным корреспондентом агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе. Во время военных действий в конце 1999 – начале 2000 годов он был единственным журналистом, передававшим информацию о событиях в Грозном, пишут СМИ.

С июня 2000 года занимал должность помощника главы администрации и первого президента Чечни Ахмата Кадырова. В декабре 2002 года Каримов был тяжело ранен в результате теракта перед зданием правительства Чечни. В марте 2009 года приступил к работе пресс-секретарем Рамзана Кадырова. В апреле 2020 года ушел на пенсию.