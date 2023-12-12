Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.2 комментария
Путин назначил своим референтом Кирилла Зорина
Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Зорина своим референтом, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
По данным сайта Московской школы экономики (МШЭ) МГУ, Зорин работает в структуре администрации президента, а также преподает в МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова, передает ТАСС.
Референтура президента готовит проекты ежегодных посланий главы государства Федеральному собранию и других программных документов, готовит проекты выступлений, приветственных писем и поздравлений, участвует в обеспечении деятельности президента по вопросам образования и науки.
Руководит референтурой сейчас помощник президента Дмитрий Калимулин. У президента есть два старших референта и три референта.