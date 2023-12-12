Путин назначил своим референтом Кирилла Зорина

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным сайта Московской школы экономики (МШЭ) МГУ, Зорин работает в структуре администрации президента, а также преподает в МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова, передает ТАСС.

Референтура президента готовит проекты ежегодных посланий главы государства Федеральному собранию и других программных документов, готовит проекты выступлений, приветственных писем и поздравлений, участвует в обеспечении деятельности президента по вопросам образования и науки.

Руководит референтурой сейчас помощник президента Дмитрий Калимулин. У президента есть два старших референта и три референта.