ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества

ЦБ: Мошенники стали обманывать россиян под предлогом обновления купюр в 5 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению регулятора, аферисты звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр по 5 тыс. рублей, для чего злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне специальное приложение – «Банкноты Банка России», сообщает «Прайм».

В ЦБ добавили, что мошенники при этом дают ссылку на фальшивое приложение, после установки которого они получают удаленный доступ к банковским приложениям и счетам и похищают у человека деньги со всех счетов.

Регулятор напоминает, что настоящее приложение «Банкноты Банка России» содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот, но не определяет их подлинность.

Центробанк сообщил также, что аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5 тыс. рублей на новые.

«А на самом деле лжесотрудники подсовывают доверчивым людям фальшивые купюры. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди. Есть даже случаи квартирных краж, совершенных под предлогом «обмена денег», – предупреждают в ЦБ.

Ранее регулятор сообщил, что с помощью новой схемы, построенной на уловке «специального» счета в ЦБ, мошенники украли у граждан десятки миллионов рублей.