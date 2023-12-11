  • Новость часаФСБ и Минобороны заявили о возможности провести выборы президента в новых регионах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русские жители начинают мстить латвийскому государству
    СВР: На Западе стали обсуждать необходимость замены Зеленского
    Погиб второй примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
    Сенатор США счел нелепой идею о возвращении Украины к «границам 1991 года»
    Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту
    ФСБ раскрыла в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева
    Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд
    Писатель Быков заявил об отсутствии претензий к Украине из-за убийства русских
    Погиб второй примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин – точка опоры не только для России

    Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК променял спорт на политику

    Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    25 комментариев
    11 декабря 2023, 13:42

    Китай отреагировал на санкции США из-за Синьцзяна

    МИД КНР: Китай примет меры в ответ на санкции США против китайских компаний из-за Синьцзяна

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти КНР примут ответные меры на очередные санкции США против китайских компаний из-за ситуации в Синьцзяне, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

    По ее словам, американская сторона «в очередной раз сфабриковала и распространила ложную информацию» о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и использовала ее в качестве «предлога для введения незаконных санкций против китайских предприятий и отдельных лиц».

    «Китай примет решительные ответные меры для защиты законных прав и интересов своих граждан и предприятий», – приводит ТАСС слова Мао Нин.

    Она добавила, что «так называемый геноцид и принудительный труд в СУАР – это эпохальная ложь, придуманная для обуздания и подавления Китая», которая «уже давно развенчана подлинными фактами».

    Закон об ограничениях на импорт товаров из Синьцзяна президент США Джо Байден подписал 23 декабря 2021 года в связи с преследованием уйгурских активистов, назвав «геноцидом и преступлением против человечности» политику КНР в СУАР.

    Власти Китая указывают, что в СУАР действуют сепаратистские группировки мусульман, связанные с международным террористическим подпольем.

    Ранее секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Россия поддерживает Китай по вопросу Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которыми Запад пытаются дискредитировать Китай.

    10 декабря 2023, 23:14
    Эмоциональный диалог Зеленского и Орбана попал на видео

    Опубликована видеозапись эмоционального разговора Зеленского и Орбана в Буэнос-Айресе

    Эмоциональный диалог Зеленского и Орбана попал на видео
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан и украинский президент Владимир Зеленский обсудили в Буэнос-Айресе вопрос о приеме Украины в ЕС, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

    Орбан и Зеленский прибыли в Буэнос-Айрес на церемонию инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Их разговор попал в трансляцию церемонии, которую вел YouTube-канал аргентинского сената, передает РИА «Новости».

    Венгерские СМИ также опубликовали видеозапись, на которой премьер Венгрии и президент Украины достаточно эмоционально ведут диалог. Однако на записи не слышно, о чем говорят Зеленский и Орбан, передает ТАСС.

    По словам Хаваши, Орбан, «касаясь вступления Украины в ЕС», заявил, что «страны – члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос». Интернет-издание Origo, комментируя видео, высказало предположение, что Зеленский «отправился на другой конец света» именно ради встречи с Орбаном, которого хочет убедить в необходимости поддержать присоединение Украины к ЕС.

    «Звезда» заявила, что «Орбан застал Зеленского врасплох, когда неожиданно встретился с ним и начал что-то усиленно доказывать».

    Напомним, высказывалось предположение, что Зеленский на инаугурации президента Аргентины может попытаться перехватить Орбана, который блокирует выделение Украине несколько десятков миллиардов евро из бюджета ЕС и грозится поступить так же с переговорами о вступлении Киева в Евросоюз. Отмечалось, что Орбан может уклониться от неприятного разговора, сославшись на протокол.

    Коментарии (17)
    10 декабря 2023, 20:00
    ЛНР и Чеченская Республика продемонстрировали достижения на выставке «Россия»

    Tекст: Ольга Иванова

    На Международной выставке-форуме «Россия» прошли дни двух регионов – Луганской Народной Республики и Чеченской республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев представили наиболее важные достижения своих регионов и пути дальнейшего развития.

    «В 2014 году начался наш долгий путь домой – в Россию. Мы выстояли под беспрецедентным геноцидом и давлением украинских властей и сегодня с гордостью говорим: Россия – наша Родина. Как сказал наш президент Владимир Путин, в ЛНР живут люди, крепкие душой, сердцем, характером, способные многим показать пример, как надо жить и работать, какой стержень должен быть у каждого. Луганщина – это люди самых разных специальностей и профессий. Сегодня, в День региона, с нами наши защитники: для каждого из вас сделаем все возможное», – подчеркнул Пасечник.

    Хучиев, зачитывая приветственный адрес главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, отметил, что «на презентации Чеченской республики у каждого есть возможность поближе познакомиться с нашим регионом. Эта Выставка-форум для меня лично и для всего чеченского народа приобрела особый смысл и значимость, и мы рады продемонстрировать свои успехи и всю красоту нашей Республики. Экспозиция на стенде республики визуально отражает национальный дух чеченского народа, его патриотизм и любовь к Родине».

    Луганщина активно проходит фазу восстановления после недавнего периода нестабильности и боевых действий. Здесь уже удалось перезапустить работу ряда осевых производств, в том числе Алчевского металлургического комбината, завода ферросплавов и вагоноремонтного предприятия в Стаханове. Это уже позволяет называть ЛНР «стальным сердцем России». Приходят в регион и новые инвесторы, в том числе в аграрную промышленность. Так, недавно был построен новый животноводческий комплекс с замкнутым циклом производства. Не менее активно восстанавливается научно-образовательный потенциал республики – буквально на днях открылись научные лаборатории в Донбасском государственном техническом университете.

    На инновационном развитии фокусируется и Чеченская республика. Гости стенда могли увидеть, например, результаты применения карбонового полигона – одного из первых в России объектов, исследующих климатические изменения. Была продемонстрирована и модель интеллектуальной солнечной электростанции, разработанная молодыми учеными республики.

    Высокую оценку результатам экономического и социального развития Чечни дал Александр Новак, зампред правительства РФ, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ.

    «Я хочу отметить, что Чеченская Республика вызывает огромный интерес: ее история и культура, которые представлены здесь, на Выставке-форуме «Россия». Мы видим, как много посетителей, сколько людей интересуются достижениями Чеченской Республики, а самое главное – вызывает большой интерес, как она будет развиваться в будущем, поскольку сегодня это действительно один из самых динамично развивающихся регионов», – подчеркнул Новак.

    Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 00:23
    Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту

    Командующий сухопутными войсками Украины Сырский сообщил о наступлении российских сил по всему фронту

    Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская армия не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту, сообщил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.

    Сырский заявил, что вместе с украинскими командирами, которые руководят ВСУ на восточном направлении, провел тщательный анализ обстановки, пишет «Российская газета».

    Напомним, продвижение российских войск на нескольких участках стало видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения, на некоторых направлениях ВСУ не в состоянии удерживать устойчивые позиции.

    Коментарии (19)
    11 декабря 2023, 06:48
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве произошли взрывы, после этого в городе объявили воздушную тревогу, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога прозвучала и по всей Киевской области. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о падении обломков ракет в Голосеевском и Дарницком районах. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы выехали в Шевченковский район, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что по Киеву был нанесен неожиданный удар, «ПВО ВСУ не смогла вовремя обнаружить угрозу и опоздала», зафиксированы пожары в Дарницком и Голосеевском районах.

    Напомним, взрывы произошли в Одессе, в городе Южном Одесской области Украины, а также в Снигиревке, расположенной в подконтрольном Киеву районе Херсонской области.

    Коментарии (14)
    11 декабря 2023, 05:54
    Болгария испугалась тяжелых последствий захвата контроля над заводом «Лукойла»

    Премьер Болгарии Денков заявил о возможных тяжелых последствиях для рынка топлива из-за ситуации вокруг завода «Лукойла»

    Tекст: Антон Антонов

    Если государство возьмет контроль над нефтеперерабатывающим заводом «Лукойла», это может привести к тяжелым последствиям для рынка топлива в стране, заявил глава правительства Болгарии Николай Денков.

    Денков пояснил, что в таком случае «самой большой опасностью для завода может оказаться нехватка нефти». «Потеряет от этого все общество», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на BTV.

    Как заявил Денков, «проблема» заключается в том, что у «Лукойла» имеется «большая сеть нефтепродуктов, нефть, возможности для ее доставки, торговая сеть». Если власти Болгарии решат «взять этот контроль на себя», то государство «окажется в более слабой позиции», а ситуация станет «очень нестабильной».

    В связи с этим, по мнению Денкова, лучшим вариантом стало бы решение «Лукойла» «обеспечить продажу предприятия» с «переходным периодом». «А мы будем смотреть, чтобы завод не попал в неподходящие руки», – сказал премьер.

    Напомним, «Лукойл» владеет крупнейшим на Балканах НПЗ в Бургасе, который перерабатывает около 6,5 млн тонн нефти в год. Завод снабжает полностью внутренний рынок Болгарии, а также экспортирует топливо, в том числе в Европу. Однако власти Болгарии начали кампанию по выдавливанию российской компании со своего рынка.

    Коментарии (36)
    10 декабря 2023, 16:40
    СБУ объяснила арест гражданина США на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира пытался бежать от правосудия, его задержали в рамках законодательства, заявили в Службе безопасности Украины.

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск попросил украинского президента Владимира Зеленского объясниться насчет содержания в заключении в украинской тюрьме Лиры, который ранее критиковал в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В СБУ прокомментировали пост Маска. Утверждается, что Лира был задержан в мае 2023 года, когда СБУ разоблачила его в Харьковской области. В заявлении говорится, что задержанный систематически оправдывал спецоперацию, в своих видео поддерживал Россию.

    Позднее блогеру было предъявлено обвинение по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а затем, после внесения залога, отпустил блогера под домашний арест.

    СБУ утверждает, что в июле блогер якобы нарушил «закон и попытался бежать от правосудия». На собственном мотоцикле он пытался уехать за границу через пункт пропуска Украины с Венгрией.

    В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

    Ранее журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) разместил видеозапись очередного эпизода своего шоу, в котором рассказывается о Лире. В посте журналист также указал, что Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление», состоящее в «критике» Зеленского.

    Коментарии (9)
    11 декабря 2023, 02:45
    Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

    Саудовский принц Турки Аль-Фейсал назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством доверительных отношений двух стран

    Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию доказывает, что между странами сформировались «глубинные, доверительные отношения», заявил председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал.

    Как отметил Турки Аль-Фейсал, совместное заявление Путина и наследного принца Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда показывают, что эти отношения «востребованы и будут развиваться», передает РИА «Новости».

    Турки Аль-Фейсал указал на «общие подходы» России и Саудовской Аравии к ряду вопросов, касающихся Палестины. По его словам, Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению нынешнего конфликта вокруг сектора Газа и «важно, что эти усилия поддержаны» Россией и Путиным.

    В среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.


    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 10:19
    ФСБ раскрыла в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева

    ЦОС: ФСБ предотвратила 14 терактов в Крыму в 2023 году

    ФСБ раскрыла в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ в этом году пресекла деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины в Крыму, в целом предотвращены 14 диверсионно-террористических актов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Согласно сообщению ЦОС, ФСБ во взаимодействии с СК в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем западных кураторов на территории Крыма для совершения диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов власти, военнослужащих и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова, передает ТАСС.

    Как сообщили в ФСБ, выявлены их кураторы из ГУР Минобороны Украины и СБУ, предотвращено совершение 14 терактов, в числе которых подрывы двух объектов газораспределительного оборудования, шести участков железнодорожного полотна, трех автотранспортных средств и трех электроподстанций. В ведомстве добавили, что обнаружено 15 схронов, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ.

    В ЦОС рассказали, что за подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждены 10 человек. Объектами планируемых посягательств были глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

    Также «задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Кировском, Симферопольском районах и в районе Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и Кореизе, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим ВС России. В настоящее время следственными органами возбуждено более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

    Напомним, 3 июля ФСБ сообщила, что пресечена организованная спецслужбами Украины попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

    Коментарии (7)
    10 декабря 2023, 22:48
    Эксперт: У России появилось окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с «антирежимными» и «антизападными настроениями» на Украине у России «появилось окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского», заявил политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.

    Носович указал в Telegram, что «ключевым процессом на Украине» в последние недели стало «брожение», которое «в полной мере развернулось после интервью Арахамии с признанием, что это Борис Джонсон сорвал стамбульские соглашения».

    Как отметил политолог, «после этого интервью что ни лыко из Украины – все в строку». «Запад не помогает, как обещал, наступление провалилось, популярность Зеленского падает, в правящем классе явный раскол», – заявил Носович.

    Он подчеркнул, что общественное мнение на Украине лишилось «ясности и однозначности», появилось «осознание того, что украинцев развели и кинули (на убой)». В результате в украинском обществе усиливаются «не только антирежимные, но и антизападные настроения».

    Носович считает, что «в эту точку и надлежит бить», открылось «окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского». Для этого, по мнению политолога, следует «тонко использовать современные медиа-технологии», а также «дать себе установку на то, что такие методы по Украине нужно использовать».

    Носович полагает, что «Украина для России и планеты – комплексная проблема», решения которой нужно добиваться «всеми методами», доступными «в моменте».

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Бориса Джонсона ничего не подписывать с Москвой. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал Арахамия.

    Коментарии (6)
    10 декабря 2023, 14:44
    Песков: Сотрудничество России с ОАЭ и Саудовской Аравией пока не может быть публичным
    Песков: Сотрудничество России с ОАЭ и Саудовской Аравией пока не может быть публичным
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Экономическое сотрудничество России с ОАЭ и Саудовской Аравией сейчас не может быть полностью публичным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что экономическое сотрудничество не может сейчас быть полностью публичным, потому что огромное количество недоброжелателей и огромное количество стран, которые хотят оказывать давление на Россию и ее партнеров, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток.

    Коментарии (9)
    10 декабря 2023, 16:05
    Лавров пообещал служить стране столько, сколько потребуется
    Лавров пообещал служить стране столько, сколько потребуется
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров на форуме в Дохе заявил, что служит стране столько, сколько она в нем нуждается.

    Лавров в онлайн-формате участвовал в форуме в Дохе. Один из журналистов отметил, что в марте 2024 года исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост главы МИД, он поинтересовался, как долго, по его мнению, он будет оставаться в этой должности, передает РИА «Новости».

    Лавров ответил, что служит своей стране столько, сколько он ей нужен.

    Ранее Лавров во время пресс-конференции в Скопье призвал журналистку Deutsche Welle (признано в России иноагентом) не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.

    Коментарии (65)
    10 декабря 2023, 16:19
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран

    Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и регионе, российско-иранское сотрудничество и позицию РФ.

    Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.

    Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.

    В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.

    Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.

    Коментарии (23)
    10 декабря 2023, 14:05
    В Британии захотели вернуть Бориса Джонсона на пост премьера

    Daily Mail: Джонсон может снова занять пост премьера Великобритании

    В Британии захотели вернуть Бориса Джонсона на пост премьера
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Борис Джонсон может вновь занять пост премьер-министра Великобритании благодаря плану группы депутатов-консерваторов, сообщили СМИ.

    Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на членов парламента от правящей партии тори, члены тори, настроенные против премьера Риши Сунака, пытаются дестабилизировать положение премьера из-за снятия с должности главы МВД Суэллы Браверман и ухода в отставку замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберта Дженрика, передает РИА «Новости».

    По сообщению издания, Борис Джонсон может вернуться на пост премьер-министра в соответствии с «удивительными планами» тори – рассматривается даже политический союз с Найджелом Фараджем.

    Депутаты хотят изменить ход голосования в Палате общин, один из сторонников плана признался, что его целью является «разгромить» правительство Сунака и сделать лидером того, кто мог бы сократить разрыв с лейбористами.

    Газета сообщает, что многие тори считают, что только возвращение экс-премьера спасет их партию от разгрома на выборах. Отмечается, что Даунинг-стрит утверждает, что нынешний премьер Сунак будет представлять тори на следующих выборах.

    Представитель Джонсона отрицает наличие планов объединиться с Фараджем. Источник, близкий к Фараджу, заявил, что любые договоренности между двумя политиками закончатся плачевно.

    Ранее в связи с несогласием с властями Британии свой пост покинул замглавы МВД страны Роберт Дженрик, отвечавший за иммиграционную политику. Браверман лишилась поста после того, как раскритиковала лондонскую полицию за слишком лояльное отношение к участникам акций в поддержку палестинских арабов.

    В целом правительственный кризис в Британии продолжается с 2022 года. Сначала пост премьера покинул Борис Джонсон, затем – сменившая его на этом посту Лиз Трасс. После нее премьером стал Риши Сунак. Хотя сам Сунак остается у власти, отставки в кабмине не прекратились. В числе покинувших свои должности оказался и глава минобороны Британии Бен Уоллес.

    Коментарии (17)
    11 декабря 2023, 01:28
    Сенатор США счел нелепой идею о возвращении Украины к «границам 1991 года»

    Сенатор США Вэнс заявил, что никто не верил в возвращение Украины к «границам 1991 года»

    Сенатор США счел нелепой идею о возвращении Украины к «границам 1991 года»
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение, что «Украина отбросит Россию к границам 1991 года», нелепо, в это никто не верил, заявил американский сенатор Джей Ди Вэнс.

    Республиканец заявил, что выступает против дополнительных трат на Украину. По его словам, «дело закончится переговорами», а США нужно «сформулировать свои цели». «Что можно достичь с 61 млрд, чего не удалось на 100 млрд (оказанной помощи)», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия », – заявил Вэнс.

    По мнению сенатора, Украина «функционально уничтожена», а США рискуют тем, что «функционально окажутся на крючке» и будут вынуждены финансировать ее восстановление. Он призвал «остановить кровопролитие». Как заявил Вэнс, «этим должно заниматься американское руководство, а не выписывать открытые чеки».

    Предположения о том, что Россия якобы собирается напасть на одну из стран НАТО, Вэнс счел «тактикой запугивания», которая должна «отвлечь людей от того факта», что политика США в украинском вопросе «не несет в себе много смысла». Он считает нелепой идею, что российские войска «могут промаршировать на Польшу или Берлин». При этом сенатор предложил Европе самостоятельно обеспечить собственную безопасность, если она так боится России.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    Коментарии (8)
    11 декабря 2023, 11:03
    СВР: На Западе стали обсуждать необходимость замены Зеленского
    СВР: На Западе стали обсуждать необходимость замены Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны все активнее обсуждают необходимость заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    В заявлении главы СВР говорится, что западные политики считают, что украинский лидер зашел слишком далеко в создании образа сторонника войны с Россией до победного конца, передает ТАСС.

    В качестве замены рассматриваются кандидатуры главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД), мэра Киева Виталия Кличко и главы офиса президента Андрея Ермака.

    Ранее президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского на встречу в Белый дом 12 декабря.

    Коментарии (18)
    Главное
    «Калашников» сообщил о двукратном увеличении поставок АК-12 в войска
    Чехия предложила ограничинить передвижение российских дипломатов
    Болгария испугалась тяжелых последствий захвата контроля над заводом «Лукойла»
    Президент Грузии «вражески» нарушила конституцию визитом в Чехию
    Предсказан глобальный дефицит пороха
    Полиция Таллина приняла флаг Словакии за «запрещенную символику»
    Водителей предупредили о штрафах за нарушение временных ограничений скорости

    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

    Перейти в раздел

    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские жители начинают мстить латвийскому государству

    «Свинское» (как прямо сказал президент Путин) обращение латвийских властей по отношению к русским жителям этой страны стало приносить закономерный результат. Русские стали «голосовать ногами», то есть попросту бежать из Латвии, которая и без того переживает демографический кризис. За ними иногда бегут даже этнические латыши – и более того, разжигаемая Латвией этническая ненависть стала приводить к трагедиям. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............