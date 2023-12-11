Китай отреагировал на санкции США из-за Синьцзяна

МИД КНР: Китай примет меры в ответ на санкции США против китайских компаний из-за Синьцзяна

Tекст: Денис Тельманов

По ее словам, американская сторона «в очередной раз сфабриковала и распространила ложную информацию» о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и использовала ее в качестве «предлога для введения незаконных санкций против китайских предприятий и отдельных лиц».

«Китай примет решительные ответные меры для защиты законных прав и интересов своих граждан и предприятий», – приводит ТАСС слова Мао Нин.

Она добавила, что «так называемый геноцид и принудительный труд в СУАР – это эпохальная ложь, придуманная для обуздания и подавления Китая», которая «уже давно развенчана подлинными фактами».

Закон об ограничениях на импорт товаров из Синьцзяна президент США Джо Байден подписал 23 декабря 2021 года в связи с преследованием уйгурских активистов, назвав «геноцидом и преступлением против человечности» политику КНР в СУАР.

Власти Китая указывают, что в СУАР действуют сепаратистские группировки мусульман, связанные с международным террористическим подпольем.

Ранее секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Россия поддерживает Китай по вопросу Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которыми Запад пытаются дискредитировать Китай.