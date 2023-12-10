Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.8 комментариев
Блинкен признал невозможность мира на Ближнем Востоке без суверенной Палестины
Без создания независимого палестинского государства невозможно гарантировать безопасность Израиля и мир на Ближнем востоке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.
«Когда крупная военная операция завершится, а она еще не завершена, нам необходим долгосрочный и крепкий мир», – сказал Блинкен, передает ТАСС. При этом он подчеркнул, что крепкий мир невозможен «пока политические притязания Палестины не будут удовлетворены».
Отвечая на вопрос о том, будет ли Вашингтон готов помогать Тель-Авиву в случае, если военные действия затянутся на месяцы, Блинкен сказал, что «все хотят, чтобы эта кампания подошла к завершению как можно скорее». Он добавил, что операция должна продолжаться до тех пор, пока не будет уверенности, что ХАМАС не повторит нападение.
Ранее лидеры стран БРИКС призвали к переговорам для создания палестинского государства.