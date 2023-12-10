Блинкен признал невозможность мира на Ближнем Востоке без суверенной Палестины

Tекст: Валерия Городецкая

«Когда крупная военная операция завершится, а она еще не завершена, нам необходим долгосрочный и крепкий мир», – сказал Блинкен, передает ТАСС. При этом он подчеркнул, что крепкий мир невозможен «пока политические притязания Палестины не будут удовлетворены».

Отвечая на вопрос о том, будет ли Вашингтон готов помогать Тель-Авиву в случае, если военные действия затянутся на месяцы, Блинкен сказал, что «все хотят, чтобы эта кампания подошла к завершению как можно скорее». Он добавил, что операция должна продолжаться до тех пор, пока не будет уверенности, что ХАМАС не повторит нападение.

Ранее лидеры стран БРИКС призвали к переговорам для создания палестинского государства.