Главу района в Бурятии арестовали за расправу над человеком

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Улан-Удэ, Смолин арестован до 6 февраля 2024 года, передает РИА «Новости». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего».

По данным следствия, 3 декабря четверо мужчин приехали к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, где между двумя из них произошел конфликт. В ходе ссоры один трижды ударил другого по голове. От полученных повреждений потерпевший на следующий день «скончался у себя дома, куда его привез обвиняемый, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати».

В прошлом году бывший депутат напал на мэра с деревянной ложкой на Урале.