Гинцбург анонсировал отгрузку обновленного «Спутника Лайт» в регионы

Гинцбург: Минздрав согласовал обновление «Спутника Лайт», внесены изменения в инструкцию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Минздрав согласовал обновления, внесены соответствующие изменения в инструкцию. В понедельник с утра Росздравнадзор должен согласовать внешнюю упаковку вакцины, после чего можно будет ввести в электронную систему учета все 135 тыс. доз вакцины и начать отгрузку в регионы, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что 135 тыс. доз вакцины уже готовы.

Ранее Гинцбург заявил, что клинические испытания обновленного «Спутника» завершились, «Спутник лайт» может поступить в гражданский оборот в первой декаде декабря.