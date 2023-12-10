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Гинцбург анонсировал отгрузку обновленного «Спутника Лайт» в регионы
Гинцбург: Минздрав согласовал обновление «Спутника Лайт», внесены изменения в инструкцию
Минздрав России согласовал обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», в понедельник-вторник начнутся отгрузки препарата в регионы, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, Минздрав согласовал обновления, внесены соответствующие изменения в инструкцию. В понедельник с утра Росздравнадзор должен согласовать внешнюю упаковку вакцины, после чего можно будет ввести в электронную систему учета все 135 тыс. доз вакцины и начать отгрузку в регионы, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что 135 тыс. доз вакцины уже готовы.
Ранее Гинцбург заявил, что клинические испытания обновленного «Спутника» завершились, «Спутник лайт» может поступить в гражданский оборот в первой декаде декабря.