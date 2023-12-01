Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.5 комментариев
Председатель ОБСЕ счел исчерпанной дискуссию об исключении России
Дебаты об исключении России из ОБСЕ на данный момент исчерпаны, заявил действующий председатель организации, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.
В ходе пресс-конференции Османи заявил, что принцип «консенсус минус один», по которому Югославия была исключена из ОБСЕ в 1992 году, сейчас не работает, поскольку в организации существуют разные мнения, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что ОБСЕ не является организацией единомышленников, ее цель состоит в том, чтобы «объединить эти страны с разными мнениями посредством взаимодействия с всеобъемлющим подходом к безопасности для обеспечения мира и стабильности». «Поэтому я считаю, что эти дебаты исчерпаны, по крайней мере, на данном этапе», – заключил Османи.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ находится на краю пропасти и нуждается в оживлении.