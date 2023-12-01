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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    9 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Здравых политиков в Европе становится больше

    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

    11 комментариев
    1 декабря 2023, 14:31

    Назарбаев: Путин сделал Россию мировой державой

    Бывший президент Казахстана Назарбаев в мемуарах высоко оценил действия Путина на посту президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в вышедших в пятницу мемуарах дал высокую оценку Владимиру Путину, заявив, что тот восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти и сделал Россию мировой державой.

    «Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Вновь поднял свою отчизну на высоту мировой державы. Он человек слова и человек дела... Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги», – написал Назарбаев в вышедших в пятницу мемуарах, передает ТАСС.

    По словам Назарбаева, после того, как Путин стал президентом России, начался качественно новый период в казахстанско-российских отношениях, поскольку он с самого начала нашел с ним общий язык.

    «Между нами никогда не было недомолвок или недоразумений. Он всегда и добросовестно выполняет данные коллегам обещания», – подчеркнул Назарбаев.

    При этом он отметил, что Путин может «заледенеть и долго не оттаивать» по отношению к тем, кто не держат слово и не выполняют взятые обязательства.

    Назарбаев напомнил, что именно Путин поставил точку в вопросе казахстанско-российской границы, хотя в первые годы независимости Казахстана некоторые российские политики «хищнически косились на казахскую землю».

    «На все эти необоснованные притязания был дан окончательный ответ после подписания мной и президентом России В. В. Путиным Договора о казахстанско-российской государственной границе», – напомнил Назарбаев.

    Мемуары бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе» вышли на русском и казахском языках 1 декабря в День первого президента. Тираж издания составил 7,5 тыс. экземпляров.

    29 ноября 2023, 23:59
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии

    Путин объяснил характер отношений Берлина с Польшей и Украиной отсутствием суверенитета у Германии

    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    У Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей, сказал он.

    По его словам, европейским странам источник дешевых энергоносителей «по политическим соображениям» перекрывают и «их союзники из Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Путин считает, что у ряда «руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки», над ними «весь мир посмеивается».

    Напомним, в Германии уровень поддержки правительства достиг антирекорда.

    Коментарии (45)
    29 ноября 2023, 19:43
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    @ Кирилл Зыков/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «Наши так называемые – во всяком случае мы их так называли – партнеры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро», – цитирует его ТАСС.

    Путин указал, что «появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, появился экономический стимул производить».

    Путин прибыл в Сириус, где проходит III Конгресс молодых ученых.

    Коментарии (102)
    1 декабря 2023, 08:16
    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин подписал указ об изъятии у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в рамках антисанкционных мер подписал указ о создании «Холдинга ВВСС» с уставным капиталом 169 млрд рублей, куда фактически перейдут доли управляющей компании петербургского аэропорта Пулково, включая иностранные.

    Как следует из указа, специальные экономические меры в отношении иностранных лиц в этом случае применены «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности России, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств, которые связаны с управлением ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС, управляющая компания Пулково – прим. ВЗГЛЯД)». В новый холдинг, создаваемый правительством России, войдут компании, владеющие долями в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед», передает ТАСС.

    «100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота Северной столицы», принадлежащих «Талита трейдинг лимитед», подлежит передаче в собственность общества «Холдинг ВВСС» в порядке и на условиях, определенных правительством России», – говорится в указе. С даты создания общества «Холдинг ВВСС» прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками консорциума в целях финансирования «Талита трейдинг лимитед».

    При этом компании – совладельцы «Талита трейдинг лимитед» получат в новом холдинге следующие доли: немецкий аэропортовый холдинг Fraport AG – 25%, катарский F3 Holding LLC – 24,99%, «Бизнес-финанс» – 16,79%, «дочка» ВТБ – 8,22%, эмиратская Thirty Seventh Investment Company – 7,99%, кипрская Nomeliar Ltd – 7,48%, Ayar International Investment Company – 3,5%, ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» – 2,33%, Bahrain Mumtalakat Holding Company – 1,26% и так далее по убывающей. В указе подчеркивается, что передача этим компаниям долей в уставном капитале «Холдинг ВВСС» происходит «в качестве компенсации уменьшения действительной стоимости их долей» в уставном капитале «Талита трейдинг лимитед», а также «в качестве компенсации убытков ее участников и аффилированных лиц в связи с прекращением обязательств по договорам займа».

    Правительство России назначит единоличный исполнительный орган «Холдинга ВВСС» и утвердит устав этой структуры. При этом устав должен предусматривать временную передачу права распоряжаться голосами иностранных совладельцев в «Холдинге ВВСС» самой управляющей компании аэропорта и ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 7».

    В состав акционеров компании-оператора Пулково входят в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов. Германская Fraport AG являлась акционером ООО «Воздушные ворота Северной столицы» с 2009 года, владела 25% в компании. В мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте в обращении акционерам заявлял, что компания не сможет продать свои 25% в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково как минимум до 2025 года в соответствии с условиями контракта. В сентябре сообщалось, что Fraport все же планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.

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    28 ноября 2023, 17:29
    Путин: Русские – это больше чем национальность

    Путин назвал наличие русских главным условием существования России и Русского мира

    Путин: Русские – это больше чем национальность
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России заявил, что русские – это «больше чем национальность», без русских людей «нет и не может быть России и Русского мира». Об этом Владимир Путин заявил на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), в котором участвовал по видеосвязи.

    «Хочу подчеркнуть: без русских, как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России... Русские – это больше чем национальность», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он добавил, что роль русского народа в качестве носителя культурной, духовной, исторической идентичности сохранялась на протяжении всей истории России. При этом быть русским, по словам Путина, это прежде всего «огромная ответственность за сбережение России».

    Глава государства также отметил, что русофобия, наравне с другими формами расизма и неонацизма, стала «практически официальной идеологией западных правящих элит». 

    Ранее Путин назвал многообразие конкурентным преимуществом России.


    Коментарии (98)
    30 ноября 2023, 17:38
    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Немцы понимают правдивость слов Путина об отсутствии суверенитета у ФРГ

    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Германия превратилась в колонию США. И об этом знают как простые немцы, так и политики. И чтобы лишний раз не привлекать к этой проблеме внимание, в ФРГ не станут раздувать скандал из-за слов Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее президент России заявил об отсутствии суверенитета у Германии.

    «Почти все в ФРГ понимают – Владимир Путин говорит о суверенитете Германии абсолютную правду. Ведь даже канцлер, прежде чем пройти процедуру инаугурации, летит «на поклон» в Вашингтон. Фактически страна превратилась в колонию, а ее власти стали лишь губернаторами», – сказал Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии».

    «Но официальной реакции от властей Германии ждать не стоит. Скорее всего, слова президента России попытаются высмеять, но раздувать тему не станут. Напомню, что «Альтернатива для Германии» давно и громко говорит об отсутствии у Германии суверенитета. Сначала это вызывало возмущение, но потом все чаще стали звучать слова согласия», – резюмировал Гердт.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у ФРГ суверенитета. Он отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета».

    Путин отметил, что Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей. Также европейцам «по политическим соображениям» перекрывают доступ к ресурсам «их союзники из Соединенных Штатов».

    Коментарии (5)
    29 ноября 2023, 12:57
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено в среду освободить еще несколько российских граждан вне рамок сделки с Израилем о перемирии, это будет сделано в знак признательности президенту России Владимиру Путину, сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

    Он уточнил, что ХАМАС не освобождал никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением только россиянина Рона Кривого, передает ТАСС.

    Ранее израильские СМИ писали, что израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, россиянин Рон Олегович Кривой был освобожден.

    Коментарии (13)
    28 ноября 2023, 17:52
    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия

    Путин: Многообразие и единство культур России, традиций, языков, этносов не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов

    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин считает, что Западу «в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия». Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

    «Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую «шарманку»: мол, Россия – это «тюрьма народов», а сами русские – «народ рабов», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

    По его словам, в России «на протяжении веков много раз» слышали такую риторику, а сегодня также звучат заявления, что Россию нужно «деколонизировать». «А на самом деле что им нужно – на самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда посеять смуту», – добавил президент.

    Он подчеркнул, что любое вмешательство извне, а также провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты будут расценены как «агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами». «Мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать», – пообещал Путин.

    Ранее президент России назвал преступлением попытки расколоть российское общество

    Коментарии (22)
    28 ноября 2023, 16:48
    Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
    Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер, потому что россияне отстаивают безопасность и благополучие народа, заявил президент России Владимир Путин на Всемирном русском соборе.

    «Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, Русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою «исключительность», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.

    «Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира, – отметил глава государства. – Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас это видят – дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен».

    Президент отметил, что сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма: «Они направлены не только против русского, но против всех народов России – татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но повторю – против всех народов России это направлено».


    Ранее Путин по видеосвязи начал выступление на Всемирном русском народном соборе.

    Коментарии (47)
    29 ноября 2023, 20:48
    Путин: Преуспевающий в генетике получит конкурентные преимущества поколенческого характера

    Путин заявил о необходимости развивать генетику в России

    Путин: Преуспевающий в генетике получит конкурентные преимущества поколенческого характера
    @ Кирилл Зыков/ Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «У нас, слава богу, отношение к генетике сегодня совсем другое – не так, как было в Советском Союзе. Генетику называли продажной девкой империализма, так говорили, да. У нас совсем по-другому относятся – это наиболее перспективное, чрезвычайно важное направление исследований», – сказал он, передает ТАСС.

    Путин отметил, что генетика «так же, как искусственный интеллект, не может быть, а точно будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека».

    «Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае ничего пропустить», – указал глава государства.

    Ранее на встрече Путин заявил, что страны Запада думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро.

    Коментарии (8)
    28 ноября 2023, 17:44
    Путин заявил о провале санкционного блицкрига
    Путин заявил о провале санкционного блицкрига
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Санкционный блицкриг провалился, Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада. Его санкционный блицкриг провалился. Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он призвал предпринимателей создавать рабочие места, развивать производство, участвовать в подготовке кадров. Тогда, по его мнению, «рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний».

    Ранее Путин заявил о неделимости российского государства и назвал предательством любые попытки посеять рознь и расколоть общество страны.

    Коментарии (5)
    29 ноября 2023, 21:54
    Путин: Русский геном содержит хорошую информацию
    Путин: Русский геном содержит хорошую информацию
    @ Кирилл Зыков/ Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что русский геном содержит в себе хорошую информацию, так как в нем много всего намешано, об этом он сообщил на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых.

    «Мне кажется, референсные показатели [генома страны] в целом понятны?» – сказал Путин в разговоре с научным сотрудником геномной лаборатории «Биотехнологический Кампус» Алиной Демкиной, передает ТАСС.

    «Нет, у нас же уникальная по различным народностям страна. У всех какие-то особенности, которые отличают их от остальных», – ответила она.

    Путин заметил, что «у русского человека там тоже, наверное, довольно сложный геном, потому что у нас на территории страны все замешано, что очень хорошо».

    Девушка отметила, что современные технологии позволяют работать с древней ДНК шерстистого мамонта, жившего в ледниковый период. Демкина рассказала о проведенном на базе Центра Димы Рогачева исследовании. «Были обнаружены десятки ранее не описанных в мировой практике генетических причин гематологических заболеваний. Такие результаты были достигнуты за год работы, что говорит о мировом уровне нашей работы. Эти находки по своей генетической природе уникальны», – рассказал она.

    «Таких в мире нет! Не надо стесняться своих достижений», – сказал Путин. Демкина попросила продлить проект по формированию первой в России базы из 1 млн геномов к 2030 году.

    «Насколько мне известно, компания «Роснефть» планирует на исследования в сфере генетики направить около 20 млрд рублей. Поэтому это вполне может соответствовать тому, что требуется для достижения тех целей, о которых вы сказали… Я знаю, что компания «Роснефть» поддерживает это направление. Мы несколько лет назад договорились с нашими ведущими компаниями, чтобы они часть своих свободных ресурсов направляли на те виды деятельности, которые напрямую с их основной работой не связаны, но представляют большой интерес для страны, и в конечном итоге для конкретных компаний. Вот «Роснефть» занимается поддержкой геномных исследований. Поговорим обязательно», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере.

    Коментарии (2)
    28 ноября 2023, 16:57
    Путин: Россия сражается за свободу всего мира

    Путин назвал «опасной для окружающих» диктатуру «одного гегемона»

    Путин: Россия сражается за свободу всего мира
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия сражается сейчас за свободу всего мира, а не только своей страны, заявил президент Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас видят это – дряхлеет, она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

    По словам президента, именно Россия находится сейчас «в авангарде формирования более справедливого мироустройства». «И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен», – добавил Путин.

    Российский лидер также напомнил, что Всемирный русский народный собор был учрежден в 1993 году, в сложное и переломное для страны время, когда он смог «объединить вокруг общих целей представителей Русской православной церкви, других религиозных организаций, политических партий и движений, деятелей культуры, ученых, предпринимателей, людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном – в своей твердой патриотической позиции».

    «Хочу прежде всего поблагодарить вас за поддержку, за ваш вклад в укрепление российской государственности, гражданского мира и согласия, в консолидацию общества и за ту помощь, которую вы всегда оказываете соотечественникам, всем, кого объединяет большой Русский мир», – сказал Путин. 

    Ранее президент России заявил, что битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер.



    Коментарии (6)
    30 ноября 2023, 12:17
    Кремль: Путин подведет итоги года 14 декабря

    Песков: Путин подведет итоги года на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря

    Кремль: Путин подведет итоги года 14 декабря
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Вопросы от граждан для прямой линии с главой государства начнут принимать 1 декабря, сообщил представитель Кремля. В ходе мероприятия в специально созданной студии соберутся журналисты из всех российских регионов. Также будут присутствовать представители федеральных СМИ и иностранные журналисты, которые продолжают работу в Москве, передает ТАСС.

    Формат совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента применяется не впервые. В 2020 году мероприятие уже проводили таким образом из-за вспышки коронавирусной инфекции.

    Песков рассказал, что направить обращение можно, позвонив по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, через форму на сайте «Москва – Путину» (moskva-putinu.ru) и другими способами.

    Ограничения по времени у мероприятия не будет, уточнил Песков. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие, заметил он.

    Коментарии (18)
    30 ноября 2023, 14:45
    Путину доложили о последствиях отключения России от сети финансовых разведок

    Tекст: Ольга Никитина

    Приостановка членства России в группе «Эгмонт» приносит пользу только преступному миру, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Чиханчин рассказал главе государства, что теперь Россия ищет другие варианты и каналы, по которым сможет получать запрашиваемую информацию. На момент приостановления Росфинмониторинг, по его словам, работал с более чем с 50 странами и вел 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел.

    «Поэтому такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру», – приводит его слова ТАСС.

    Также Чиханчин сообщил Путину, что ведомство готовит к выпуску систему мониторинга обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Создан личный кабинет для работы с экспортерами, утверждена методология мониторинга обязательной продажи валюты, сказал он. На механизм мониторинга за валютной выручкой настраивается «антиотмывочная» система, добавил Чиханчин.

    По словам главы Росфинмониторинга, его ведомство совместно с Банком России предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей в рамках антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». При этом около 90% финансовых организаций в стране, по его оценке, законопослушны.

    Ранее стало известно, что членство Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок «Эгмонт» приостановлено.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 17:37
    Путин: Преодолеть демографические вызовы нельзя только с помощью социальных выплат
    Путин: Преодолеть демографические вызовы нельзя только с помощью социальных выплат
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Нельзя только с помощью выплат и пособий преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Россия, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее – жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождения ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора», – приводит его слова ТАСС.

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    Ранее Путин подписал указ, которым объявил 2024-й Годом семьи.

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