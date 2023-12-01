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Назарбаев: Путин сделал Россию мировой державой
Бывший президент Казахстана Назарбаев в мемуарах высоко оценил действия Путина на посту президента России
Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в вышедших в пятницу мемуарах дал высокую оценку Владимиру Путину, заявив, что тот восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти и сделал Россию мировой державой.
«Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Вновь поднял свою отчизну на высоту мировой державы. Он человек слова и человек дела... Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги», – написал Назарбаев в вышедших в пятницу мемуарах, передает ТАСС.
По словам Назарбаева, после того, как Путин стал президентом России, начался качественно новый период в казахстанско-российских отношениях, поскольку он с самого начала нашел с ним общий язык.
«Между нами никогда не было недомолвок или недоразумений. Он всегда и добросовестно выполняет данные коллегам обещания», – подчеркнул Назарбаев.
При этом он отметил, что Путин может «заледенеть и долго не оттаивать» по отношению к тем, кто не держат слово и не выполняют взятые обязательства.
Назарбаев напомнил, что именно Путин поставил точку в вопросе казахстанско-российской границы, хотя в первые годы независимости Казахстана некоторые российские политики «хищнически косились на казахскую землю».
«На все эти необоснованные притязания был дан окончательный ответ после подписания мной и президентом России В. В. Путиным Договора о казахстанско-российской государственной границе», – напомнил Назарбаев.
Мемуары бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе» вышли на русском и казахском языках 1 декабря в День первого президента. Тираж издания составил 7,5 тыс. экземпляров.