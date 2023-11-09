У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.10 комментариев
Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере
Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в оборонной, военной и военно-технической областях, говорится в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева по итогам переговоров в Астане.
Также стороны заявили о намерении совершенствовать договорно-правовую базу в интересах обеспечения региональной и континентальной безопасности, передает ТАСС.
Кроме того, в заявлении указано, что Россия и Казахстан будут углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и спецслужб двух стран, чтобы противодействовать терроризму, в том числе вербовке и перемещению иностранных террористов-боевиков, террористической пропаганде, религиозному экстремизму и отмыванию денег.
Россия и Казахстан договорились препятствовать незаконному вывозу активов и обороту оружия, наркотиков и психотропных веществ, торговле людьми и другим видам организованной преступности, а также распространению оружия массового поражения.
Ранее Путин на переговорах с главой Казахстана подчеркнул особую близость отношений двух стран.