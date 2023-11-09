Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере

Tекст: Ольга Никитина

Также стороны заявили о намерении совершенствовать договорно-правовую базу в интересах обеспечения региональной и континентальной безопасности, передает ТАСС.

Кроме того, в заявлении указано, что Россия и Казахстан будут углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и спецслужб двух стран, чтобы противодействовать терроризму, в том числе вербовке и перемещению иностранных террористов-боевиков, террористической пропаганде, религиозному экстремизму и отмыванию денег.

Россия и Казахстан договорились препятствовать незаконному вывозу активов и обороту оружия, наркотиков и психотропных веществ, торговле людьми и другим видам организованной преступности, а также распространению оружия массового поражения.

Ранее Путин на переговорах с главой Казахстана подчеркнул особую близость отношений двух стран.