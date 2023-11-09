В Совбезе сообщили о росте кибератак со стороны иностранных спецслужб

В Киеве начались массовые увольнения мужчин

В Киеве мужчины начали увольняться из-за требования встать на учет по мобилизации

Tекст: Ольга Иванова

Как рассказал очевидец ТАСС, на предприятие, где он работает, пришла бумага от компетентных органов, обязывающая всех сотрудников заполнить форму для постановки на учет. Он уточнил, что форму обязаны заполнить все сотрудники в возрасте до 60 лет.

Другой очевидец рассказал, что на столичных предприятиях «начались массовые увольнения мужчин».

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить.