У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.3 комментария
В Совбезе сообщили о росте кибератак со стороны иностранных спецслужб
Спецслужбы иностранных государств в последнее время все чаще и интенсивнее пытаются атаковать российские информационные ресурсы, констатировали участники межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности.
Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза по итогам заседания комиссии, в настоящее время фиксируется существенное возрастание масштаба и интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, осуществляемых специальными службами иностранных государств с привлечением международных преступных сообществ, передает ТАСС.
Ранее в Крыму сообщили о беспрецедентной кибератаке на интернет-провайдеров.