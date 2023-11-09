У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.5987 комментариев
Под Петербургом предотвратили взрыв на нефтепроводе
«Транснефть»: Трубопровод «Ярославль – Приморск – 2» работает штатно после обнаружения СВУ
Нефтепродуктопровод «Ярославль – Приморск – 2», в охранной зоне которого обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, работает штатно, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Демин рассказал, что в ходе планового обхода группой управления безопасности в среду в 12.40 мск был обнаружен предмет, который впоследствии оказался СВУ. Специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обезвредили устройство на месте. В настоящее время нефтепродуктопровод работает в штатном режиме, передает ТАСС.
Ранее информация о том, что подозрительный предмет обнаружили на нефтепроводе Ярославль – Приморск в районе поселка Дубровка Всеволожского района Ленинградской области, появилась в Telegram-каналах.