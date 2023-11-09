Под Петербургом предотвратили взрыв на нефтепроводе

«Транснефть»: Трубопровод «Ярославль – Приморск – 2» работает штатно после обнаружения СВУ

Tекст: Ольга Никитина

Демин рассказал, что в ходе планового обхода группой управления безопасности в среду в 12.40 мск был обнаружен предмет, который впоследствии оказался СВУ. Специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обезвредили устройство на месте. В настоящее время нефтепродуктопровод работает в штатном режиме, передает ТАСС.

Ранее информация о том, что подозрительный предмет обнаружили на нефтепроводе Ярославль – Приморск в районе поселка Дубровка Всеволожского района Ленинградской области, появилась в Telegram-каналах.