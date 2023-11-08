8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.15 комментариев
Петербургскому метрополитену пригрозили штрафом из-за высоких цен на услуги
ФАС возбудила дело против Петербургского метрополитена из-за высоких цен на услуги
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о возбуждении антимонопольного дела в отношении ГУП «Петербургский метрополитен», поводом послужили высокие цены на услуги.
ФАС сочла экономически необоснованной стоимость услуг по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Петербурга.
«По мнению службы, действия предприятия создают барьеры выхода на рынок услуг связи и не позволяют операторам строить сети связи. Это приводит к ущемлению интересов хозяйствующих субъектов и ограничивает конкуренцию на рынке», – говорится в сообщении на сайте ФАС.
Кроме того, действия метрополитена ущемляют интересы абонентов, так как пассажиры не могут воспользоваться услугами мобильной связи надлежащего качества, находясь в метро. Если вина метрополитена будет установлена, ему грозит штраф, сообщили в ведомстве.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-банка».