ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение, передает ТАСС. В ФАС России поступило обращение гражданина с претензиями к рекламе бесплатной кредитной карты АО «Альфа-банк». Там добавили, что в рекламном ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о бесплатном обслуживании кредитной карты, а в сноске говорилось: «Обслуживание в 1-й год – 0 рублей, со 2-го – 990 рублей», при этом форма и время демонстрации поясняющих сносок не позволяли воспринять текст в полном объеме.

В службе сообщили, что «ФАС возбудила в отношении АО «Альфа-банк» дело по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф».

Ранее клип Моргенштерна для Альфа-банка признали нарушающим закон.