8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
Совфед одобрил закон об уточнении положений о выборах президента России
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, уточняющий ряд положений закона «О выборах президента России».
Кроме того, верхняя палата российского парламента одобрила закон, корректирующий сроки направления главой региона, где действует военное положение, предложений в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России о назначении выборов, передает ТАСС.
Также документ исключает из сферы регулирования закона о госзакупках закупку товаров, работ и услуг региональными и местными избиркомами.
Кроме того, закон уточняет нормы о софинансировании федеральных выборов из бюджетов субъектов России.
В конце октября Госдума приняла закон, который уточняет нормы о выборах президента России.
Как объяснял сенатор Андрей Клишас, поправки в закон о выборах президента России уточняют лишь отдельные положения избирательного законодательства. Новые нормы направлены на обеспечение проведения эффективного и безопасного голосования на территориях новых субъектов, говорил он.