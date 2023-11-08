Совфед одобрил закон об уточнении положений о выборах президента России

Роднина: Никто не поверит сказке, что Валиева случайно не тот стакан выпила

Роднина о допинг-скандале Валиевой: Нужно было красивее врать

Tекст: Валерия Городецкая

«Когда я слышу про допинг других спортсменов, как, например, про норвежских лыжников и биатлонистов, у меня нет понимания, почему мы это обсуждаем так горячо? Особенно не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи», – сказала Роднина, передает «СтарХит».

По ее мнению, в деле Валиевой «надо было покрасивее врать», потому что никто не «поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила». «В деле Валиевой мы виноваты сами. Дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки», – считает Роднина.

В прошлом году российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре скандала – международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.