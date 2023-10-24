Сенатор Клишас объяснил суть поправок в закон о выборах президента

Сенатор Клишас: Поправки в закон о выборах президента не меняют базовые условия их проведения

Tекст: Олег Исайченко

«Поправки не меняют порядок и базовые условия проведения голосования по выборам главы государства, а ими уточняются лишь отдельные положения избирательного законодательства», – отметил Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Так, например, в соответствии с новеллами в законе № 19-ФЗ, для проведения агитации по выборам президента не могут быть использованы ресурсы, доступ к которым ограничен Роскомнадзором», – подчеркнул собеседник.

«Поправки дополнительно уточняют особенности проведения выборов в регионах, где введено военное положение. Предусматривается, что решение о проведении федеральных выборов принимает ЦИК РФ в установленные сроки после консультаций с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона. В случае принятия решения о проведении выборов президента она незамедлительно информирует об этом его, а также Совет Федерации», – пояснил сенатор.

При этом, по его словам, ЦИК РФ может устанавливать особенности подготовки и проведения выборов президента в период действия на части территории военного положения. «Соответствующие новеллы вносятся в закон № 19-ФЗ. Новые нормы направлены на обеспечение проведения эффективного и безопасного голосования на территориях новых субъектов РФ», – резюмировал парламентарий.

Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента России. Документ в октябре внесла на рассмотрение палаты группа депутатов и сенаторов во главе с Андреем Клишасом и председателем комитета по законодательству Госдумы Павлом Крашенинниковым.

Ко второму чтению в документ внесли несколько поправок, которые в том числе регламентируют проведение выборов при военном положении. В частности, фото- и видеосъемка в помещениях для голосования в воинских частях допускается только аккредитованными представителями СМИ и по согласованию с командиром соответствующей воинской части, сообщает ТАСС.

На избирательных участках, которые находятся за пределами России, время начала и окончания голосования, его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, если проведение голосования может представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом должны быть проинформированы МИД РФ и ЦИК РФ.

Комментируя рассматриваемый Госдумой законопроект, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил: «Конечно, определенная особенная ситуация, в том числе в наших новых регионах, требует дополнительных законодательных инициатив и решений. Вот, собственно, что и происходит».