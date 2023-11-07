Объявлен лауреат литературной Гонкуровской премии

Лауреатом литературной Гонкуровской премии стал Жан-Батист Андреа

Tекст: Вера Басилая

Высшую литературную награду Франции Жан-Батисту Андреа вручили за роман «Относитесь к ней внимательно», передает ТАСС.

Гонкуровская премия уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя французских классиков братьев Гонкуров – Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.

Жан-Батист Андреа – французский писатель, кинорежиссер и сценарист. Он вырос в Каннах, где начал снимать короткометражные фильмы, получил в Париже высшее образование по политологии и экономике. Вместе с Фабрисом Канепа написал и снял культовый фильм ужасов «Тупик».

Дебютный роман Жан-Батиста Андреа «Моя королева» был опубликован в 2017 году и получил множество наград, в том числе «Лучший французский дебютный роман» и «Студенческая фемина».