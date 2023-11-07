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Объявлен лауреат литературной Гонкуровской премии
Лауреатом литературной Гонкуровской премии стал Жан-Батист Андреа
Гонкуровская премия за 2023 год присуждена писателю Жан-Батисту Андреа, сообщил BFMTV.
Высшую литературную награду Франции Жан-Батисту Андреа вручили за роман «Относитесь к ней внимательно», передает ТАСС.
Гонкуровская премия уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя французских классиков братьев Гонкуров – Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.
Жан-Батист Андреа – французский писатель, кинорежиссер и сценарист. Он вырос в Каннах, где начал снимать короткометражные фильмы, получил в Париже высшее образование по политологии и экономике. Вместе с Фабрисом Канепа написал и снял культовый фильм ужасов «Тупик».
Дебютный роман Жан-Батиста Андреа «Моя королева» был опубликован в 2017 году и получил множество наград, в том числе «Лучший французский дебютный роман» и «Студенческая фемина».