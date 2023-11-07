В Роскосмосе задумались об освоении спутников Марса

Tекст: Валерия Городецкая

Лунная программа сейчас является приоритетной, и освоение Луны станет «промежуточным шагом» перед полетом человека к другим планетам Солнечной системы, заявил в ходе конференции «Земля – Орбита – Дальний Космос» директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев, передает РИА «Новости». В ходе нее будут отработаны необходимые для этого технологии.

Пока же пилотируемый полет на Марс невозможен, поскольку медицина и другие технологии не развиты до необходимого уровня, уточнил Крикалев.

Ранее герой России космонавт Роман Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе.