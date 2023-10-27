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    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    27 октября 2023, 19:29

    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе

    Космонавт Романенко: Молодежь должна «заболеть» мечтой о космосе

    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перед Россией в космической сфере стоят фундаментальные вызовы: привлекать молодежь к делу освоения космоса, создать новую орбитальную станцию и внедрять «космические» наработки в разные отрасли народного хозяйства, сказал газете ВЗГЛЯД космонавт Роман Романенко. Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли.

    «На мой взгляд, принципиально важно привлекать молодежь к делу освоения космоса», – пояснил Роман Романенко, космонавт, Герой РФ, депутат Госдумы. Собеседник напомнил, что Путин перед совещанием по развитию космической отрасли встретился с молодыми учеными, а на самом совещании отмечал важность создания условий для участия школьников, студентов в реализации прикладных космических проектах.

    «Я бы назвал эту задачу одной из ключевых. Дело в том, что до определенного момента новейшей истории было непрестижно и просто финансово невыгодно работать на производстве, пусть и космическом. Тогда нарушилась «преемственность поколений», поэтому сейчас особенно важно привлекать молодые кадры, которые смогут перенять опыт старшего поколения, преумножив его своим талантом и трудолюбием», – указал спикер.

    «К слову, параллельно с основной деятельностью я всегда работал с молодежью в части популяризации космонавтики и в целом технических наук. Согласитесь: прежде чем добиться успеха в ракетно-космической отрасли, нужно «заболеть» мечтой о космосе, всерьез увлечься идеей исследования космоса. Поэтому полностью поддерживаю предложение президента о привлечении школьников и студентов. Уверен, методичная реализация этой задачи уже в среднесрочной перспективе даст отличные результаты!» – подчеркнул парламентарий.

    Кроме того, космонавт указал, что создание Российской орбитальной станции (РОС) – значимый шаг, необходимый стране для освоения космического пространства. «Как было отмечено, ресурс МКС уже практически исчерпан, нужно двигаться дальше. К тому же орбита МКС проходит не совсем удачно для нас – не захватывает большую часть территории России, поэтому идея высокоширотной национальной станции витает давно, прошла множество экспертных и оценочных комиссий», – детализировал Романенко.

    «Полагаю, что опыт наших советских космических станций станет отличным подспорьем в этой работе. Наука шагнула далеко вперед, и сегодня существует огромное количество абсолютно прикладных научных задач, которые можно решить только на орбите, за пределами гравитации. Не сомневаюсь, что новая станция поможет вывести отдельные научные направления в мировые лидеры, кроме того, как известно, все «космические» наработки находят прикладное применение в самых разных отраслях народного хозяйства», – резюмировал Герой России.

    Ранее президент Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве. По словам Путина, нужно «на основе собственных, суверенных заделов и совместных международных разработок раскрыть потенциал использования ближнего космоса, околоземной орбиты, эффективнее задействовать ракетно-космическую отрасль как ресурс для развития экономики», сообщает пресс-служба Кремля.

    «В короткие сроки нам нужно расширить для граждан, бизнеса, органов власти доступность ключевых космических сервисов – покрытие качественной связью всей территории страны, а также геоинформационные продукты и технологии в области дистанционного зондирования Земли. Такие сервисы открывают путь для более эффективного решения задач в области экологии и климата, для развития наших территорий и расширения транспортно-логистических коридоров, в том числе Северного морского пути», – указал он.


    Кроме того, по его словам, нужно создать условия, чтобы школьники, студенты, вообще молодежь могли участвовать в реальных проектах, решать прикладные задачи. «Нужно расширить уже действующую у нас программу по сборке так называемых школьных спутников и запустить соответствующую программу в колледжах и университетах», – отметил Путин.

    «Хорошая идея – создавать студенческие конструкторские бюро, дать возможность вузам осуществлять НИОКРы в области космоса. И конечно, нужно наращивать просветительскую деятельность, чтобы наше новое, юное, молодое поколение мечтало связать свою жизнь с космонавтикой, с работой в этой сфере будущего», – заметил глава государства. Также он поручил главе Роскосмоса Юрию Борисову проработать идею о проведении ежегодных конкурсов в сфере инноваций в космической области.

    25 октября 2023, 21:46
    Путин рассказал о целях разжигания Западом исламофобии, антисемитизма и русофобии
    Путин рассказал о целях разжигания Западом исламофобии, антисемитизма и русофобии
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию, заявил президент России Владимир Путин.

    «На Западе видят, как набирает силу процесс формирования многополярного мироустройства, и чтобы сдержать развитие независимых, суверенных стран, расколоть мировое большинство, пускают в ход все те же средства: исламофобию, антисемитизм, русофобию», – сказал российский лидер в ходе встречи с руководителями основных религиозных конфессий России, передает ТАСС.

    Путин также заявил, что некоторые силы в мире давно пытаются стравливать мусульман и иудеев, шиитов и суннитов, православных и католиков. «Мусульман натравливают на иудеев, призывают к войне с неверными, шиитов сталкивают с суннитами, православных – с католиками, в Европе закрывают глаза на кощунство и вандализм в отношении мусульманских святынь, в ряде стран уже в открытую, на официальном уровне прославляют нацистских преступников и антисемитов, на чьих руках кровь жертв Холокоста», – сказал он.

    Российский лидер отметил попытки ослабить и расколоть российское общество. По его словам, некоторые западные силы, «дирижируя конфликтом на Ближнем Востоке, подпитывая, провоцируя национализм, религиозную нетерпимость», преследуют враждебные цели в отношении России. «Им нужно, чтобы и ближневосточный, и любые другие религиозные, национальные конфликты в мире были прямо или косвенно связаны так или иначе с Россией или точнее – били бы по России, по нашему обществу», – заявил Путин.

    «Поэтому будут использовать и ложь, и провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть наше общество, поджечь национальные и религиозные распри в нашем доме», – отметил президент.

    Президент считает, что в основе государственности России лежит межнациональное и межконфессиональное согласие, а «все другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую». Он подчеркнул, что россияне разных конфессий – один народ, на котором лежит ответственность за благополучие и безопасность страны.

    «Знаю, что для всех нас – пастырей, духовных лидеров, христиан, мусульман, буддистов, последователей иудаизма – такое согласие, единство нашего общества – это безусловная ценность», – сказал Путин. «Мы один народ, у нас одна Родина, и все мы несем общую ответственность за ее благополучие и безопасность», – добавил он.

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    25 октября 2023, 19:40
    Путин поинтересовался у министра причинами роста цен на курятину
    Путин поинтересовался у министра причинами роста цен на курятину
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин спросил на заседании кабмина о причинах роста цен на мясо птицы и потребовал от правительства оперативной реакции.

    «А что курятина так подорожала? [Цена на] мясо птицы у нас с начала года выросла больше чем на 27%», – обратился Путин к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

    Руководитель ведомства рассказал о принимаемых мерах, уточнив, что и производители мяса птицы, «чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цену на курятину».

    «Они-то ладно, они бизнесом занимаются, а правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе и закупку по импорту у ближайших наших соседей из Белоруссии, того же Казахстана. Правда ведь», – сказал Путин.

    Ранее Путин в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подчеркнул важность повышения качества жизни на сельских территориях.

    Коментарии (42)
    26 октября 2023, 22:03
    Путин назвал сроки вывода на орбиту российской космической станции

    Путин: Первый модуль РОС может быть выведен на орбиту в 2027 году

    Путин назвал сроки вывода на орбиту российской космической станции
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в ближайшие несколько лет.

    «Цель заключается в том, чтобы никаких разрывов не было, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появился не один сегмент, а вся станция. Один из этих сегментов мы сегодня смотрели. В 2027-м первый сегмент должен быть выведен на орбиту», – сказал Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, пилотируемая космонавтика является важным аспектом для эффективного развития космоса и космических услуг. «Делать все надо своевременно. Если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, а значит, и технологические, технические, может возникнуть разрыв в пилотируемой космонавтике», – отметил Путин.

    Ранее Путин рассказал, как из-за его оговорки переименовали космический проект.

    Коментарии (20)
    26 октября 2023, 21:43
    Глава Роскосмоса доложил Путину о причинах аварии «Луны-25»
    Глава Роскосмоса доложил Путину о причинах аварии «Луны-25»
    @ А. Белый/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о причинах аварии станции «Луна-25», об этом глава государства сообщил в ходе встречи с молодыми учеными ракетно-космической отрасли в подмосковном Королеве.

    Отвечая одному из участников беседы на жалобы об излишней забюрокраченности в ракетно-космической отрасли, Путин отметил, что даже при избыточных требованиях происходят такие сбои, как с «Луной-25», передает ТАСС.

    «Поэтому, видимо, избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность не избавляют нас от подобных инцидентов», – сказал президент.

    Путин добавил, что глава Роскосмоса уже доложил ему о причинах ЧП с «Луной-25». «Это все произошло, несмотря на это регулирование», – заключил российский лидер.

    В августе Роскосмос сообщил о прекращении существования станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны. НАСА показало кратер в месте падения станции. В сентябре глава Роскосмоса рассказал, что стало причиной происшествия.

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    26 октября 2023, 22:23
    Путин рассказал, как появился космодром Восточный

    Владимир Путин: Это же я придумал космодром Восточный

    Путин рассказал, как появился космодром Восточный
    @ Роскосмос Медиa/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли рассказал, что в начале 2000-х годов настоял на том, что у России должен быть свой гражданский космодром и впоследствии лично выбирал место для строительства Восточного.

    «Это же я придумал космодром Восточный. И, соответственно, город [там] возник тоже. Я без всякого преувеличения говорю», – сказал российский лидер в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

    «Потому что вот в какой-то момент времени не было денег у страны вообще, это начало 2000-х годов, когда я сказал, что у России должен быть свой космодром, настоящий гражданский космодром, все посчитали, что это шутка, но потом мы все-таки начали этим заниматься», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент отметил, что изначально Роскосмос предложил для строительства космодрома площадку на берегу Тихого океана, где-то в районе Владивостока, передает ТАСС.

    «Уже там проектные работы начались, потом все-таки опять пришли коллеги, сказали, что посмотрели, как на мысе Канаверал (штат Флорида, США) пуски идут – погодные условия на берегу океана очень плохие, надо смещаться на территорию. Поехали на территорию, – рассказал президент. – Вот чтобы было понятно, я лично выбирал это место, просто в поле пришли и смотрели это поле, где сейчас космодром».

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    26 октября 2023, 21:18
    Россия планирует вывести в космос более двух тысяч новых спутников
    Россия планирует вывести в космос более двух тысяч новых спутников
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Ракетно-космической корпорации «Энергия», которая входит в Роскосмос, сообщили, что в 2036 году на орбитах будет развернуто более 2 тыс. новых спутников, сейчас на предприятиях Роскосмоса запущено конвейерное производство космических аппаратов.

    На базе АО «Решетнев» создано конвейерное производство космических аппаратов «Марафон-IoT» для сборки нескольких спутников в неделю, а в АО «НПО Лавочкина» разрабатывается проект производства малых спутников «Беркут». Также «Ярославский радиозавод» переходит на конвейерное производство аппаратуры для новых космических аппаратов, передает ТАСС.

    Сейчас на предприятиях могут производить до 45 космических аппаратов в год, сообщили в Роскосмосе.

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    25 октября 2023, 21:52
    Путин похвалил министра и губернатора за прямое включение из курятника
    Путин похвалил министра и губернатора за прямое включение из курятника
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин похвалил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьева за прямое включение из подмосковного курятника во время совещания главы государства с членами кабинета министров.

    Патрушев и Воробьев доложили о начале работы селекционного центра по выведению кур в Московской области. Воробьев сообщил, что они находятся в центре производственного процесса, в этот момент до президента и участников совещания доносилось громкое кудахтанье, передает ТАСС.

    «Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, – это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством», – сказал Путин.

    Ранее Путин спросил на заседании кабмина о причинах роста цен на мясо птицы и потребовал от правительства оперативной реакции.

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    27 октября 2023, 15:29
    Глава Роскосмоса пояснил причины аварии «Луны-25»

    Глава Роскосмоса Борисов заявил, что работу над «Луной-25» недопустимо затянули

    Tекст: Вера Басилая

    «Луна-25» создавалась 16 лет, что недопустимо долго, такие проекты должны создаваться не более чем за пять-семь лет, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

    Он отметил, что сроки затянули в первую очередь из-за неритмичного финансирования, а такого рода эксперименты и работы нужно начинать и заканчивать в обозримые сроки, растягивать их недопустимо, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин признался, что его расстроил инцидент с «Луной-25», но отметил, что это опыт, хоть и отрицательный. До этого Борисов доложил президенту Владимиру Путину о причинах аварии станции «Луна-25».

    Напомним, в августе Роскосмос сообщил о прекращении существования станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны. НАСА показало кратер в месте падения станции. В сентябре глава Роскосмоса рассказал, что стало причиной происшествия.

    Коментарии (8)
    27 октября 2023, 15:57
    Борисов назвал стоимость создания новой орбитальной станции
    Борисов назвал стоимость создания новой орбитальной станции
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создание Российской орбитальной станции (РОС) до 2032 года оценивается примерно в 609 млрд рублей, а в первые три года создания станции – 2024–2026 годы – потребуется 150 млрд рублей, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Борисов добавил, что эта сумма, хоть она и очень большая, но на создание самой группировки будет тратиться чуть меньше половины, передает ТАСС.

    «Огромные средства потребуются в развитие наземной космической инфраструктуры, подготовку космодрома Восточный, подготовку ракетоносителей – это комплексная работа», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в ближайшие несколько лет.

    Коментарии (20)
    26 октября 2023, 21:54
    Путин рассказал, как из-за его оговорки переименовали космический проект
    Путин рассказал, как из-за его оговорки переименовали космический проект
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли рассказал, как из-за его оговорки переименовали космический проект.

    По словам Путина, он, выступая на одном из публичных выступлений, оговорился и назвал проект «Эфир» «Сферой», передает ТАСС.

    «Приехал в Кремль, бывшему руководителю Роскосмоса позвонил и говорю: «Слушай, Дим (экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин), извини, я оговорился, сказал проект «Сфера». Он говорит: «А есть проект «Сфера». Я говорю: «Как? Я же оговорился». Он говорит: «Нет, мы уже все переписали», – рассказал российский лидер.

    Путин в четверг посетил ракетно-космическую корпорацию «Энергия» в подмосковном Королеве.

    Коментарии (4)
    27 октября 2023, 09:49
    ВКС запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Минобороны: ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения

    ВКС запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы (ВКС) России провели с космодрома Плесецк запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения, сообщили в Министерстве обороны России.

    Запуск ракеты со спутниками был осуществлен боевым расчетом космических войск ВКС 27 октября, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее ВКС запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с военным спутником в марте.

    Коментарии (2)
    25 октября 2023, 21:16
    Путин напомнил кабмину об опыте Черномырдина по подготовке к зиме
    Путин напомнил кабмину об опыте Черномырдина по подготовке к зиме
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Владимир Путин в ходе совещания с правительством, посвященном подготовке к отопительному сезону, напомнил об опыте Виктора Черномырдина, возглавлявшего кабмин с 1992 по 1998 год.

    Президент рассказал, что Черномырдин тогда учил Сергея Кириенко [первый заместитель руководителя администрации президента РФ], который был в середине 1990-х министром энергетики, «как нужно проходить осенне-зимний максимум».

    Но что именно говорил тогда Черномырдин, Путин не сообщил, добавив, что Кириенко расскажет об этом сам, сообщает ТАСС. «Надо прислушиваться, были советы опытного руководителя», – рекомендовал президент.

    Коментарии (0)
    25 октября 2023, 21:24
    Путин: На Украине углубляют церковный раскол, запрещая каноническое православие

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о попытках углубления церковного раскола на Украине путем запрета канонической православной церкви.

    «На Украине ведут дело к запрету канонической православной церкви, к углублению церковного раскола», – отметил президент на встрече с руководителями основных религиозных конфессий России, передает ТАСС.

    Ранее на встрече Путин заявил, что с тревогой в сердце следит за событиями «на Святой земле» в зоне палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (4)
    25 октября 2023, 08:34
    В США восхитились пресс-подходом Путина в Китае

    Экс-агент ЦРУ Макговерн высоко оценил речь Путина на пресс-конференции в Китае

    В США восхитились пресс-подходом Путина в Китае
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн положительно отозвался о выступлении российского лидера Владимира Путина на пресс-конференции в Китае.

    «Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины», – сказал Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Эксперт назвал речь президента России содержательной, отметив при этом, что такую манеру можно считать типичной для Путина, передает РИА «Новости».

    Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Китай на прошлой неделе, президент России среди прочего заявил, что на Украине начали задумываться о завершении конфликта дипломатическим путем.

    В среду президент выступил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он заявил в том числе, что кураторы внешней политики киевского режима начали задумываться о завершении конфликта дипломатическим путем. Кроме того, глава государства сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

    Коментарии (0)
    26 октября 2023, 22:59
    Путин поставил задачу кратно увеличить число российских спутников на орбите

    Владимир Путин: Необходимо кратно увеличить численность действующей российской орбитальной группировки

    Путин поставил задачу кратно увеличить число российских спутников на орбите
    @ EPA/SERGEI CHIRIKOV/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить численность действующей российской орбитальной группировки, наладить серийное производство спутников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.

    «В таком тесном сотрудничестве государства и бизнеса необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки, обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных, как это называют специалисты, многоспутниковых группировок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что необходимо также наладить именно серийное производство космических аппаратов, перейти к конвейерной сборке.

    «Я прошу правительство подумать, как максимально ускорить развитие наших производственных возможностей в этой сфере. И в целом важно максимально полно использовать потенциал частного бизнеса, расширять его доступ к испытательным полигонам и другой инфраструктуре, необходимой для выпуска и тестирования спутников и их компонентов, что позволит, безусловно, ускорить путь от инноваций до массового продукта», – добавил Путин.

    Президент подчеркнул, что новый национальный проект должен быть построен на основе современных финансовых и организационных механизмов, включая диверсификацию источников финансирования и привлечение внебюджетных средств в космическую сферу. Для этого обязательно нужно предложить действенные стимулы для расширения участия частных компаний в развитии отечественной космической индустрии.

    Ранее в ракетно-космической корпорации «Энергия» рассказали о планах по выводу на орбиту к 2036 году более 2 тыс. новых российских спутников.

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    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

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