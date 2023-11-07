Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.7 комментариев
Российское спецподразделение заявило о взломе сайта президента Украины
Российское спецподразделение «Родня» сообщило, что взломало сайт президента Украины
Российское спецподразделение «Родня», созданное писателем Захаром Прилепиным, сообщило о взломе сайта главы украинского государства.
Российские хакеры заменили официальную фотографию Владимира Зеленского на фотографию бойца батальона с позывным Фальцет на фоне флага «Родни». Также изменения внесли в данные об избрании Зеленского на должность президента Украины, сообщает канал «360».
Как отметил писатель Захар Прилепин, взлом сайта президента Украины является демонстрацией дополнительных возможностей спецподразделения, и пообещал, что «Родня» «еще не раз удивит».
В конце прошлого года хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более 1 тыс. украинских «хакеров» и специалистов SMM, которые «пакостят» в российских соцсетях.