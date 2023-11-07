Оператор МТС отменил плату за раздачу интернет-трафика

Оператор сотовой связи МТС отменил плату за раздачу интернет-трафика

Tекст: Александра Юдина

По информации оператора, «в целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», передает ТАСС.

При этом точная дата отмены оплаты за раздачу интернет-трафика МТС пока неизвестна.

Как уточнили в пресс-службе оператора, в связи с техническими особенностями реализации раздачи на вступление изменений в силу может потребоваться некоторое время.

Ранее в МТС разъяснили новые условия раздачи интернета с телефонов.



До этого взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств отменили сотовые операторы «Мегафон», «Билайн» и «Теле2».