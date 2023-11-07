Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.7 комментариев
Оператор МТС отменил плату за раздачу интернет-трафика
Оператор сотовой связи МТС отменил плату за раздачу интернет-трафика
Оператор сотовой связи МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченными пакетами Интернета, следует из сообщения компании.
По информации оператора, «в целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», передает ТАСС.
При этом точная дата отмены оплаты за раздачу интернет-трафика МТС пока неизвестна.
Как уточнили в пресс-службе оператора, в связи с техническими особенностями реализации раздачи на вступление изменений в силу может потребоваться некоторое время.
Ранее в МТС разъяснили новые условия раздачи интернета с телефонов.
До этого взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств отменили сотовые операторы «Мегафон», «Билайн» и «Теле2».