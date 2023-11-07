В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности

Власти США сочли зависимость от ядерного топлива из России «угрозой нацбезопасности»

Tекст: Ольга Никитина

Хафф отметила, что США должны избавиться от зависимостей в этой сфере, «особенно от России». Если Вашингтон не предпримет никаких действий, Россия «продолжит удерживать этот рынок», заявила Хафф в интервью газете Financial Times.

По ее словам, это «действительно важно для национальной безопасности, климата и энергетической независимости» Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что около 20% топлива, которые используются американскими реакторами, идет по контрактам с российскими поставщиками. Это вызывает у чиновницы «серьезную озабоченность».

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему США никак не могут избавиться от российского ядерного топлива.